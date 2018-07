Fakáč, scvrklá řiť, Kiska, NSDAP. Co se to, proboha, děje na Slovensku? Čtěte a sledujte VIDEO

Prezident Kiska na slovenském festivalu debatoval s účastníky téměř hodinu a servítky si rozhodně nebral. „Je potřeba převzít moc,“ řekl za potlesku publika zcela upřímně. K moci se podle něj musí dostat „slušní, schopní a poctiví lidé“, kteří dokáží „dostat zemi z morální krize“.

Pod bannerem oznamujícím příspěvek Evropské unie ohlásil, že i když nebude prezidentem, stejně hodlá být politicky aktivní a zasahovat do veřejného dění. „Musíme změnit politickou mapu Slovenska,“ kázal za potlesku.

Pak konkrétněji dodal, že když je Slovensko parlamentní demokracií, je potřeba, aby „slušní lidé“ ovládli parlament.

Celé vystoupení prezidenta Kisky:

Prezident všech Slováků na rovinu přiznal, že teď vede rozhovory „se stranami, se kterými sdílíme hodnoty“. Kromě toho prý přemlouvá řadu lidí, aby se do politiky zapojili. Jednat takto aktivisticky považuje za svou povinnost. „Když mám důvěru lidí, nesmím ji zklamat,“ pravil.

Pak přešel k tomu, že začal jmenovat konkrétní osoby, které by voliči měli v prezidentských volbách volit. Jmenoval Roberta Mistríka, vědce působícího i v USA, který v poslední době píše komentáře do slovenského liberálního Denníku N, nebo Zuzanu Čaputovou, právničku působící v neziskovém sektoru a místopředsedkyni strany Progresivní Slovensko.

Kandidát Mistrík: Kotlebu třeba izolovat od společnosti. Jakýmkoliv způsobem

Kandidátka Čaputová při přebírání Goldmanovy ceny:

„Věřím, že se všichni tito kandidáti nakonec dohodnou a dají podporu jednomu z nich. A když se to stane, tak věřím, že za rok budeme mít úžasného prezidenta,“ vyjádřil Kiska naději a sklidil za to aplaus.

Neváhal komentovat ani současnou politiku. Po odchodu Roberta Fica a nástupu Petera Pellegriniho prý „máme premiéra, který komunikuje lépe než ten, který odešel“, ale tajemně řekl, že „příběh zůstal stále nedopovězený“.

Ve svém hodinovém vystoupení také řekl: „Je třeba říkat pravdu: Slovensko je mafiánský stát.“

Kiskův výstup rozpoutal v jistých kruzích veřejného života na Slovensku nadšení. Komentátor Eugen Korda psal o „vzkazu z úžasně přeplněného festivalového stanu Evropa“. Zklamán prý bude „poslanec Fico“, protože Kiska ho dle interpretace komentátora „vyzval na souboj o slušné Slovensko“. „I když je to pro Smer špatná zpráva, tak pro velkou část Slováků, těch, kteří jsou z jeho vládnutí znechucení, je to rajská hudba,“ rozplýval se veterán slovenského komentariátu.

Ten pak voličům připomněl, že Kiska jmenoval konkrétní osoby, které v prezidentských volbách podporuje, a zdůraznil, že se jedná o „slušné a kompetentní lidi“ v záplavě „hochštaplerů“.

Pak se Korda zasnil, že se prezidentu Kiskovi podaří ještě před parlamentními volbami na jaře 2020 založit vlastní stranu, nebo aspoň sjednotit opozici. Výsledkem bude, že se současný prezident „postaví do čela tohoto subjektu a převezme moc“, jak sám na festivalu vytyčil jako cíl.

Web liberálního Denníku N už v titulku rovnou zdůraznil, že základem Kiskova projevu bylo jmenování prezidentských kandidátů, které považuje za dobré a podporuje. Ohledně parlamentních voleb Kiska žádnou podporu nevyslovil, ale redaktoři Denníku N k tomu kreaktivně připsali, že „se hovoří“ o Kiskově podpoře stran, jako je strana Spolu Miroslava Beblavého nebo již zmíněné Progresivní Slovensko.

Hodinová show prezidenta v rozhaleném tričku ale nebyla zdaleka jedinou politickou akcí, která se na hudebním festivalu objevila. Hrající kapely se při vystoupení vyřádily i na konto politiků, které nemají rády.

Skupina jménem Trosky tak během koncertu zaútočila na poslance strany Smer Luboše Blahu. Prostořekému kritikovi liberálního mainstreamu měli diváci podle výzvy kapely natvrdo „ukázat prostředník“. Fotografie ukazují, že známé gesto „fakáče“ skutečně množství diváků ukázalo, jakmile se obrázek poslance objevil na velkoplošné obrazovce.

Blaha sám výjev komentoval: „Mě na tom děsí jiná věc. Ta stádovitost. Ta slepá poslušnost. Ta smutná konformita mladých. Mně to připomnělo sjezdy NSDAP. Jen si to představte – Hitler ukáže na Žida, zakřičí „Jude“ a fanatický dav odpovídá „Raus“ a freneticky hajluje. A na Pohodě zfanatizovaný dav vysílá obscénní gesta na povel človíčka z pódia. A aby bylo všem jasné, koho nenávidět, ukáží ještě fotku na čtyřech obrovských plátnech. A dav poslušně zvedá ruce s prostředníčky. To je manifestace čiré nenávisti,“ komentoval to poslanec Blaha.

Má prý pocit, že se skutečně vracíme do třicátých let. „Přátelé, postavme se tomu fašismu, dokud je čas. Učme děti, aby přemýšlely vlastní hlavou a měly odvahu se postavit proti proudu. Postavme se té stádovitosti, postavme se tomu zlu. Jinak Slovensko čeká temná budoucnost,“ varuje.

Blaha se do festivalu pustil již dříve, když sdílel starší text publicisty Milana Havrana nazvaný „Pohodom vchod“. V něm rozebíral, jak si na populární festival chodí honit popularitu množství „politruků“ a „podržtašek“. Zatímco na slavném Woodstocku se mladí lidé bouřili proti estabilishmentu, zde se estabilishment mladým lidem předvádí. A tento článek psal Havran ještě předtím, než festival začal pravidelně zpestřovat svými návštěvami prezident Kiska.

„Fakáč na Blahu“ se stal na Slovensku předmětem poměrně vášnivé veřejné debaty. Poslankyně Monika Beňová se pozastavila nad tím, že lidé, kteří řeční o slušném Slovensku se uchylují ke „gestům s prostředníčkem“.

Politický analytik Eduard Chmelár, známý i čtenářům ParlamentníchListů.cz lapidárně poznamenal, že „zdvižené prostředníky jen nahradily zdvižené pravice“.

K výstupu prezidenta Kisky Chmelár dodal, že „slušnost není politický program, slušnost je morální kýč, který zakrývá vaše skutečné hodnoty a zájmy“. „V politice je potřeba bojovat za lepší zákony, které udělají tuto zemi spravedlivější. Ale jaké ty zákony mají být, to může rozhodnout jen poctivá veřejná diskuse, ve které se nebude podvádět a ze které nebudou vylučovány relevantní postoje,“ vzkazuje prezidentu Kiskovi.

Konzervativní komentátor jménem Peter Kralík naopak zdvižený prostředník pro Blahu chválil. „Blaha si ten zdvižený prostředník na divácích svou aktivitou vynutil. Dělal na něm tři dny a dosáhl svého. Chybou je, že mu účastníci festivalu sedli na lep a pomohli mu zachránit si řiť v boji o preferenční hlasy na scvrkávající se parlamentní kandidátce Smeru. Účastníkům ale rozumím, Blaha si ten prostředník zasluhuje permanentně,“ dodal. I poslancovy útoky na festival prý byly „programové a pečlivě připravené“.

Veterán slovenské politologie Miroslav Kusý označil festival za „největší akci kulturně politického typu“, od které se očekává, že se bude k veřejným otázkám vyslovovat.

Poselství prezidenta Kisky je podle něj potřeba brát velmi vážně. Odmítl to však nazývat „revolucí“, prezident prý jen ohlásil své politické cíle.

Na dotaz, zda je festival Pohoda vyhrazen jen jednomu liberálnímu názoru, odpověděl Kusý šalamounsky: „Potkává se tam to nejlepší, co na Slovensku máme.“

autor: Jakub Vosáhlo