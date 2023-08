Falešná jednota. „Ani jeden to nechtěl.“ Jiří Čunek strhl masku vlády

reklama

Pouhá dvě procenta v průzkumu pro lidovce mohou podle Čunka být začátkem jejich konce. „Věříme samozřejmě, že ne, ale může to tak být. Je to asi stejný pocit, jako když někdo dostane poloviční nebo třetinovou výplatu. Je to pocit neúspěchu,“ popsal, jak vnímá současnou voličskou podporu své strany.

Samotnou příčinu takového propadu vnímá ve dvou věcech, první je ta, že se lidovci odklonili od hodnotového směru, který se má držet a který je nezpochybnitelný, a sice že rodina je základ státu. „A všechny ostatní vztahy nemohou rodinu nikdy nahradit a tyto věci nemůžeme zpochybňovat,“ uvádí Čunek v rozhovoru pro XTV.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2360 lidí

„Takže do dopadne na nás i na naše děti a bohužel asi i vnuky. Budeme muset splácet, k tomu si ale rušíme superhrubou mzdu a nyní to upoceně nahrazujeme nesmyslnými daněmi, které zavádíme, ale bude to tak z půlky akorát. A neměli jsme také začínat šetřením na důchodech, měli jsme vrátit superhrubou mzdu, připravit důchodovou reformu a tu najedenkrát protáhnout Parlamentem, a ne dělat tisíc parametrických změn. To vše dopadá na lidovce, měli si rozmyslet, jestli tyto podle mě naprosto fatální chyby s tou superhrubou mzdou mají podstupovat,“ pokračoval Čunek.

Fotogalerie: - Výstavba Dvoreckého mostu

Jednota vládní pětikoalice je podle Čunka falešná: „Já dobře vím, že ani jeden z těch partnerů ODS to nechtěl a nejraději by to vrátili, ale prostě když nevládne rozum, ale převládne vědomí pospolitosti a falešné jednoty, to znamená, udržme se tady a buďme spolu, i když dělají fatální chyby,“ podotkl lidovecký člen horní komory.

Kdo ovládá vládu, je prý hlavně skupina ČEZ: „Já myslel, že už nemáme ČEZ, ale že to je REZ, což znamená, že je to ruská energetika, protože pořád se říkalo, že kvůli Rusku máme drahé energie, a naráz se zjistilo, že ČEZ má největší zisk ve své historii přes 80 miliard korun, myslím, že je asi něco špatně. Kdo tedy vydělával na tom ohromném zdražení energií, které platíme? Nakonec ze 70 procent státní firma, kde má stát vykonávat svá akcionářská práva, což evidentně neumí, protože ČEZ ovládá vládu, protože při všech zmatcích jako to vše bude špatně, tak má nakonec nejvyšší zisk,“ poznamenal senátor.

„To vše, myslím, lidé vidí a nějak to oceňují, proto vláda a celkově strany v ní dostávají méně. A já jsem také ten, kdo ví – spolu snad s dalšími deseti miliony občanů –, že šetřit fakt budeme muset. Ale začít tím, že se těm, kteří mají vyšší příjmy, přidá, což se stalo zrušením superhrubé mzdy, ale směšné je to, že nikdo z těch, co víc vydělávají, a i mne se to týká, nechtěl zrušit superhrubou mzdu. Je to prostě nesmysl. Lidovci by měli dělat program i v tomto smyslu pro lidi, protože je to strana lidová, ale nemyslím populisticky, ale racionálně, to, co se stalo, byl krok iracionální,“ zopakoval Čunek.

Když už šlo lidovcům v rámci falešné jednoty této vlády o politickou popravu Babiše, měla jeho vládu vystřídat vláda lepší, což se nestalo: „Měli svého protivníka porazit lepší vládou, než vládl on, lepším řízením společnosti. Oni to podle mě udělali špatně, ale legrační na tom je, a já jsem o tom přesvědčen, že Andrej Babiš to nevymyslel, ani jeho poradci nevymysleli to, že zrušením superhrubé mzdy dostanou tu budoucí vládu do kolen, úplně. Protože ani Andrej Babiš, ani celé ANO neví, jak by těch 130 miliard nahradili, měli by stejné problémy. Babiš by ale asi řekl, že se spletli, nejsou peníze, a vrátil by to. Tahle vláda to ale nevrátila, protože to byla mantra ODS, kterou Andrej Babiš vykradl, a teď se dostala do jeho pasti, kterou sice nastražil, ale nevěděl, jaké to bude mít důsledky. Vláda by měla vládnout lépe a i té energetice, protože na tu si netroufl ani Andrej Babiš,“ uvedl senátor Čunek.

Psali jsme: Senátor Čunek: Voják je voják, ten filozofii prostě řešit nemusí Po Romech Čunek naštve stranu tématem ANO a Babiš Rasismus Němcové. Romové si jdou promluvit do Senátu s Vystrčilem Kam se to Jurečka cpe? Čunek drsně o tom, co provádí vedení lidovců

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE