Faltýnek: Čapí hnízdo byl projekt Babišových dětí. Chtěly jít samostatnou cestou

„Byl to projekt jeho dětí, které chtěly jít skutečně samostatnou cestou. A spojení s Agrofertem bylo jen proto, že Agrofert ručil za úvěr jejich společnosti Farma Čapí hnízdo. Ale to přece není nic špatného, trestného,“ míní také Faltýnek. Zastavení trestního stíhání je dle jeho slov logické, správné a on sám vskutku nic jiného neočekával.

Závěrem pak Faltýnek hovořil o tom, proč Babiš vstoupil do politiky. Podle jeho slov jej štvalo, když viděl, jak na tom země je, jak to tady vypadá. „Podle mě mu vadilo, že se tady ve velkém krade. Nejbližší okolí mu říkalo, ať jde do politiky. A když říkám nejbližší, tak nemyslím rodinu, ta mu určitě něco takového neříkala,“ poznamenal s tím, že ani on sám mu to nedoporučoval. „Bylo mi jasné, že tradiční strany budou dělat všechno pro to, aby v politice nebyl,“ uzavřel.