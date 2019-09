Faltýnek nastoupil před novináře: Byla to uměle vytvořená kauza. Zdá se, že stále žijeme v právním státě

„Říkám to vlastně celou dobu. Je to a byla to uměle vytvořená kauza. Prokázalo se to tím, že vlastně vše bylo zastaveno. Byla to uměle vytvořená kauza s cílem poškodit naše hnutí, s cílem poškodit pana Babiše a dostat ho z politiky ven. Ale zdá se, že žijeme stále v právním státě a když policie patrně nedodala důkazy v tom svém tvrzení, tak státní zástupce zcela logicky zastavil trestní stíhání,“ pravil Faltýnek.

Poté se vrátil do minulosti a připomněl, že už v květnu 2018 z úst státního zástupce Jaroslava Šarocha zaznělo, že když policie v kauze firmy Čapí hnízdo nedodá důkazy, nezbude mu, než zastavit trestní stíhání.

Následně ještě jednou zopakoval, že jediným cílem kauzy Čapí hnízdo bylo poškodit hnutí ANO a dostat Andreje Babiše z politiky. Jedním dechem však dodal, že není schopen rozklíčovat, kdo přesně kauzu Čapí hnízdo údajně účelově vytvořil. „Já nejsem schopen odpovědět kdo, hnutí ANO je politickou konkurencí pro všechny subjekty,“ uvedl Faltýnek.

O tom, že byla uměle vytvořena, nepochybuje už proto, že byl sám stíhán, jelikož se měl dopustit fiktivního prodeje akcií. Faltýnek zdůraznil, že k prodeji akcií skutečně došlo, existuje na něj smlouva podepsaná oběma stranami a notářsky ověřená. Smlouva o prodeji akcií existuje, tudíž není fiktivní a podle Faltýnka je jasné, že jeho trestní stíhání stálo na vodě. Zvlášť, když bylo jasné, že společnost Agrofert na prodeji akcií vydělala. Teď se prý totéž ukázalo i v případě Andreje Babiše.

Rázně odmítl kritiku pravicových opozičních politiků, kterým se zdálo neetické vyvést jednu firmu z holdingu, aby dosáhla na evropské dotace a po vyčerpání dotace firmu do holdingu opět vrátit. Faltýnek konstatoval, že podle státního zastupitelství byl tento postup v pořádku a trestný čin se nestal. „Prostě to bylo v pořádku. Tečka,“ řekl jasně Faltýnek.

Zdůraznil to i v odpovědi pro Radka Bartoníčka ze serveru Ajktuálně.cz

„Pane Bartoníčku,“ obrátil se na novináře serveru Atuálně.cz, „myslím si, že by bylo dobře, abychom všem měřili stejným metrem, protože když do médií unikla informace o zastavení trestního stíhání, tak do té doby národem milovaný státní zástupce se mediálně okamžitě stal nemilovaným státním zástupcem. A všechna média o něm psala, kdo to je, proč tak rozhodl a co udělal v minulosti. V podstatě se na něj média snažila činit nějaký nátlak,“ postěžoval si Faltýnek s tím, že by byl raději, kdyby se postupovalo podle hesla „padni, komu padni“.

autor: mp