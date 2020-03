Fantastický plán Borise Johnsona proti koronaviru selhal. Po dvou týdnech narychlo zavírá hospody, dějí se kolem toho šílené věci

reklama

Británie se snaží vypořádat s virem tak, aby nemusela dělat velká omezení, ke kterým dochází na kontinentu. Konzervativní premiér Boris Johnson vyhlásil, že masová karanténa a další restriktivní opatření nepomohou, protože je nejde udržovat donekonečna, zatímco takto rozšířený virus už nezmizí.

Podle Britů se dá očekávat, že koronavirus se po zrušení omezení vrátí v plné síle. Navíc tomu přispěje i roční cyklus, můžeme prý očekávat, že po ústupu v letních měsících se „korona“ znovu v plné síle rozjede, až přijde podzim.

Proto britští politici přišli se zcela jiným přístupem. Lidé by si měli na virus vybudovat „komunitní imunitu“. Když se to podaří, nemůže se nemoc nadále šířit, protože lidé už jsou proti ni odolní. Dokud nebude proti koronaviru existovat vakcína, je jediným způsobem získání imunity, že se nakazíte a poté vyléčíte.

A právě touto cestou chce Británie jít. Proto nepřijímá opatření, která by šíření koronaviru zabránila, v takovém množství jako zbytek Evropy. Masové akce byly v Británii zakázány až v tomto týdnu. V době, kdy se v Evropě už zastavoval život, na ostrovech probíhaly sportovní akce a dostihy s desítkami tisíc diváků. Ještě minulý pátek byl v Manchesteru koncert s 20 tisíci diváky.

Karanténa pro lidi s příznaky byla zkrácena ze čtrnácti na sedm dní, podle vlády po této době už člověk není infekční.

Šest až osm týdnů, víc lidé nevydrží

Úplně „volný průběh“ ale britská vláda nechat epidemii nechtěla. Jako hlavní prioritu má rozložit počet nemocných co nejvíce v čase, aby nezkolaboval zdravotnický systém. Základem plánu byla karanténa pro ohrožené skupiny, zejména pro lidi nad 70 let. A ta by měla být pořádně dlouhá, až čtyři měsíce.

Další restrikce chtěla britská vláda zavádět postupně. Premiér Johnson tvrdil, že každou restrikci vydrží lidé dodržovat šest až osm týdnů, pak ji začnou porušovat. Proto chtěl omezení načasovat tak, aby vždy bylo v účinnosti to nejefektivnější.

Experti zastávají názor, že plán by mohl fungovat, ale je velmi riskantní. Základem pochybností je britský zdravotnický systém, který rozhodně nemá nejlepší pověst. A nezvládnutý přísun nemocných vede ke katastrofě, kterou můžeme nyní pozorovat v severní Itálii.

Nejzávažnější kritika však směřuje k tomu, že britský přístup může vést ke zbytečným úmrtím.

Vědci doporučují: Karanténa na rok

Přístup Británie kritizuje i studie vědců z Královské univerzity v Londýně. Ta sice stejně jako Johnsonova vláda vychází z toho, že můžeme očekávat druhou vlnu epidemie na podzim, ale nesouhlasí s východiskem, že řešením je nechat co nejvíce lidí nakazit.

Podle jejich výpočtů by absolutní volnost šíření viru vedla v Británii k nakažení až 81 procent populace. Epidemie by měla kulminovat za tři měsíce, a zemřelo by asi půl milionu lidí. Pokud by vláda sáhla k izolaci rizikových skupin, snížily by se tyto počty zhruba na polovinu. I to by ale znamenalo osminásobek kapacity nemocnic.

Podle lonskýnských vědců by ideálem byla kombinace obou přístupů v podobě přerušované karantény o délce jednoho roku. Uznávají však, že si dnes nikdo nedokáže představit, co by toto omezení udělalo se společností.

Vědci ale kritizují i princip úplné krátkodobé izolace lidí. „Taková opatření mohou vést ke snížení epidemie už během tří týdnů a předpokládá se, že by trvala pět měsíců. Jakmile by ale utichla, už od září se dá očekávat další růst infekce. A čím úspěšnější by byla dočasná strategie, tím silnější by byla další vlna nákazy, kvůli nedostatečně vybudované ‚stádové‘ (kolektivní) imunitě,“ stojí ve studii.

V současnosti je prý v Británii nakaženo asi 50 000 lidí. Podle deníku The Guardian měl hlavní poradce britské vlády uvést, že cílem vlády je, aby počet mrtvých celkově nepřesáhl 20 tisíc.

Zavřené hospody, šílené skupování alkoholu

V tomto týdnu ale britská vláda postupně svou teorii opouštěla. Zejména poté, co i profesor Neil Ferguson, poradce premiéra a hlavní tvůrce britského přístupu, s politováním oznámil, že vycházel ze špatných dat.

Premiér Johnson v pátek oznámil uzavření všech hospod, barů a dalších restauračních zařízení. Opatření mělo být původně v platnosti již v pátek večer, ale řada podniků přesto otevřela, neboť v pátek tradičně chodí do britských hospod nejvíce zákazníků. Britský bulvár přinesl drsné historky, ve kterých se hospodští snažili, aby jejich zákazníci na poslední chvíli vypili co nejvíce zásob alkoholu.

Rovněž prý dochází v britských obchodech k panickému skupování alkoholu na časy uzavřených podniků.

Johnson opatření vyhlásil v situaci, kdy v Británii na koronavirus zemřelo již 177 lidí, z toho 40 za poslední den.

