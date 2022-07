Farský se ozval z USA. Z videa starosty Poděbrad se mu udělalo zle

reklama

Koalice Pirátů a Starostů je protikorupční uskupení, stojí v programu na webových stránkách. Nepůsobí toto tvrzení optikou současných kauz spíš jako výsměch? zeptala se moderátorka Daniela Písařovicová.

„Starostové, a tady řeknu já konkrétně, jsme stáli za maximální transparentností a otevřeností, kterou jsme zavedli v České republice. Mluvím teď o zákonu o registru smluv, který se dokonce stal zákonem roku 2015 – a i díky němu je mnoho těchto problémů prostě rozkrytých. Protože ty smlouvy, které bychom jinak neviděli, neměli šanci vidět, tak jsou dnes veřejné a lehce se ty finanční toky dokreslí, dodělají a také se tím pádem daří jim zabraňovat,“ poznamenal Farský a hovořil i o tom, že lidé spojení s kauzou Dozimetr své funkce opustili. „Přestože jsme na začátku, postavili jsme se k tomu velice razantně,“ dodal.

„Jsme velké hnutí. Máme mezi svými členy a příznivci tisíce lidí. Samozřejmě že s každým z nich jsem nemluvil, každého jsem neznal – a u takhle velkého uskupení a tolika lidí, které jsou s ním spojeni, tak nemáte nikdo šanci dát ruku do ohně. A kdo to řekne, tak nemluví pravdu,“ hovořil o hnutí a jeho současnosti Farský. Odpovídal tak na otázku, zda se neobává dalších kostlivců ve skříni.

„Samozřejmě že se může stát... Podotázkou je, jak se k tomu postavíme, jak to budeme řešit. Já pevně doufám, že další problémy už nás nepotkají. Ale na rovinu říkám: Vyloučit se to nedá. Lhal bych, kdybych řekl, že se nikdy nic nestane, tak jako to nemůže říct žádný předseda žádné politické strany. Nemůžete vyloučit, co se stane,“ dodal.

„Toto je nejsložitější období, kterým Starostové procházejí. Ale zároveň jim věřím, protože je znám z těch regionů, potkal jsem je. Viděl jsem, jak komunikují, viděl jsem, jak pracují. Viděl jsem, jak obrovské zlepšení veřejného prostoru, veřejného světa za nimi je. A to je gró Starostů,“ dodal.

Vít Rakušan je dle jeho slov ideálním předsedou. „Ať z hlediska toho, jaké drží hodnoty, jak komunikuje. A myslím si, že jestliže někdo může Starosty tímhle velice složitým obdobím provést, tak je to on,“ sdělil.

Závěrem se pak Farský vyjádřil k rasistickým výrokům starosty Poděbrad Jaroslava Červinky (STAN). „Policie vycouvala, že to nechce řešit, protože se to týká Roma. A já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. A policajt mi řekl, jako že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl v minulosti Červinka na zasedání zastupitelstva. Je v pořádku, že za Starosty kandiduje někdo s takovým postojem? zeptala se moderátorka.

„Není, a musím říct, že když jsem tohle video viděl, tak se mi úplně udělalo zle. Já jsem tomu prostě nemohl věřit. Přitom jinak blbý vtip, který byl blbej už před 20 lety, připomínat na zastupitelstvu a ještě jakoby se s ním chlubit. Zároveň nevím, v jaké situaci to proběhlo, co tomu na zastupitelstvu předcházelo, co bylo potom. Každopádně tohle nesmí zaznít. Obdržel jsem podnět od dozorčí rady, abychom pozastavili členství pana Červinky,“ zmínil Farský, že rozhodovat o tom bude předsednictvo.

