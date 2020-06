Fašistické tendence! Filip zaútočil na Petříčka, úplně odnikud

reklama

„Členové KSČM a další čeští občané kladně hodnotí skutečnost, že ruská vláda nemá zájem na tom, aby nutila místní úřady stavět památníky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejskvělejší světovou socialistickou revoluci minulého století v roce 1917 v Rusku,“ citoval úvodem slova Filipa z ruského tisku moderátor. Stojí si Filip za těmito slovy? Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 90% Nehrozí 10% hlasovalo: 2340 lidí

„Stojím. Protože za prvé jsem to neřekl já, že to je můj názor, ale je to názor občanů, kteří opravdu tento názor zastávají. Já si nemyslím, že máme lidem říkat, co si smějí a nesmějí myslet. A takový názor v české společnosti existuje a nezlobte se na mě, ale já nemohu lhát a říkat, že takový názor není. Ano, takový názor existuje. Lidé říkají, že to byla složitá věc. Ne všichni bojovali za to, co oceňujeme, a musím říct, že československé legie si zaslouží ocenění vzhledem k tomu, že se podílely nejméně na dvou věcech: jedné pro nás nejzásadnější – vznik samostatného československého státu a respekt k nim, a druhá věc je zkrácení první světové války, protože jejich vlastně operace, která zabránila německým vojskům přesunout se na západní frontu, vlastně umožnila rychleji skončit válku a porážku Německa v první světové válce,“ reagoval Filip, který zároveň tvrdí, že šlo také o mediální zkratku při překladu.

Proč je tedy proti tomu, aby byly v Rusku památníky padlým legionářům? „Já jsem to řekl v té situaci, že pokud my bouráme pomníky rudoarmějcům, například ta demontáž, ostudná demontáž pomníku Ivana Stěpanoviče Koněva, nemůžeme od Ruské federace požadovat, aby udržovala naše památníky nebo aby stavěla nové památníky,“ uvedl Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zbourání pomníku Koněva na Praze 6 si podle něj zaslouží odsouzení. „Je to v rozporu s českým právním řádem, protože i zastupitelé obcí jsou podle své přísahy odpovědní za plnění ústavy, zákonů České republiky včetně mezinárodních smluv,“ dodal Filip.

Podle svých slov v minulosti tlačil na to, aby v Rusku pomníky stály. „Ale to, co se tady odehrálo, je v samotném rozporu s mezinárodní smlouvou z roku 1993, a myslím si, že momentálně například Česká republika neplní to ustanovení, že ten pomník Koněva má být přístupný. On není přístupný. A to zavinila Praha 6,“ dodal. Omlouvat se legionářům za svůj výrok nehodlá. „Legionáři mé názory znají, já s nimi spolupracuji a nevnímám to tak, že bych se měl omluvit za to, že jsem řekl pravdu o názorech občanů České republiky,“ podotkl Filip s tím, že rozhodně necítí, že by byl kvůli svým výrokům ve Sněmovně „v podmínce“. To včera uvedl předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Osobně mu to však podle Filipa neřekl.

Zda Filip bude kandidovat na post předsedy KSČM, odpovědět přímo nechtěl, řekl však, že se připravuje na obhajobu své funkce. „Abych nepředložil svoji vizi, to bych považoval za svoje selhání. Na druhou stranu jsem rád, že mám protikandidáty,“ dodal, že se rozhoduje s ohledem na zdravotní stav a na manželku. „Ta mi řekla, že se o tom poradíme v létě,“ dodal. Sjezd KSČM bude mít po krajských volbách, měla jej mít v dubnu. „Výsledek samozřejmě bude hrát roli,“ sdělil s tím, že však bude více aspektů. Za neúspěch by považoval výrazný pokles či neobsazení některého z krajských zastupitelstev.

Následně se vyjádřil i k tomu, že by požadoval konec Tomáše Petříčka (ČSSD) ve vládě. Viní ho z fašistických tendencí. „Já jsem to řekl i minulý týden při návštěvě u prezidenta republiky, protože jsem považoval za největší selhání ministra zahraničních věcí to, že se připojil k tomu prohlášení ministrů zahraničních věcí těch států ohledně výsledků druhé světové války, protože on se připojil k těm státům, které měly na konci třicátých let fašistické vlády. Ale my jsme byli součástí vítězných mocností,“ zdůrazňoval Filip s tím, že komunisté připravili interpelace, aby šéf české diplomacie skončil. „Bude muset odpovědět, proč to udělal,“ sdělil Filip. „Je to věcí koalice, my jenom tolerujeme vládu, nemáme žádnou páku na to, aby pan premiér ministra Petříčka odvolal,“ dodal Filip s tím, že KSČM může případně použít argument toho, že nepodpoří některé hlasování. „Těch věcí je dost,“ řekl k tomu, že premiér Andrej Babiš (ANO) tento seznam zná.

Závěrem pak hovořil i o kompenzacích obcím kvůli koronavirové pandemii.

