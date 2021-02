Feri jásá, že senátoři obsali návrh Langšádlové. A seřval přitom poslance ANO

reklama

To, že si Senát osvojil pozměňovací návrh, aby více peněz z těžby hnědého uhlí zůstalo v regionech, a vrátil Sněmovně návrh zákona zpět, na plénu velmi zkritizoval poslanec Josef Hájek (ANO).

„Rád se držím věcné logiky. A my jsme tento zákon probírali tady ve třetím čtení 2. prosince. A je zajímavé, že pozměňovací návrh paní kolegyně Langšádlové, který pan Balatka opsal, opisovat by se nemělo, ale stává se to, opsal, tak to hlasování dopadlo tak, že ze sta přítomných poslanců 11 bylo pro, 51 proti a zdrželo se 38. To znamená, my bychom vůbec dneska neměli tady hodinu a půl diskutovat, protože Sněmovna se 2. prosince projevila jasně!“ rozčiloval se u řečnického pultíku.

„Takže prosím vás, z mého pohledu systémové řešení je schválit to, co jsme skutečně jako Sněmovna schválili 2. prosince. Vysvětlete mi důvody, jestli jste 2. prosince všichni kromě jedenácti lidí hlasovali proti pozměňovacímu návrhu paní Langšádlové – a senátní návrh je kopií tohoto pozměňovacího návrhu – proč došlo k této změně,“ vyzval své kolegy.

K tomu poté s faktickou poznámkou vystoupil poslanec Dominik Feri, aby zdůraznil, že je třeba řešit především zájmy občanů, a ne přetahování o to, kdo co navrhl. „Mně přijde trochu zvláštní se navážet do Senátu, že si osvojil náš pozměňovací návrh. Mně to dělá radost, jsem tomu rád, protože ho pokládám za návrh dobrý,“ vyslovil svůj názor.

„Je to asi podobně pitomé, jako kdybych se ofrňoval, že vládním poslancům píšou některé pozměňovací návrhy na ministerstvu. Ne, to je prostě realita, tak se to děje. Senát si to prostě vzal,“ uvedl.

„To, že tehdy návrh neprošel, mě mrzelo, ale není to asi o tom, abychom se tady pošťuchovali, kdo jak měl hlasovat, kdo jak hlasoval, a mávali tady stenoprotokoly a sjetinami hlasování. Děláme to snad pro lidi, aby peníze tam zůstaly. Je to zcela systémové řešení,“ uvedl a zdůraznil: „Není to nějaké ad hoc, že tam teď pošleme jednou 200 milionů. Je to systémové, ty peníze tam zůstanou.“

„Ještě možná na závěr, proč jsme překvapení, nebo proč byl pan poslanec – prostřednictvím pana předsedajícího – překvapen, že tady něco dvě hodiny řešíme. Za prvé, je to důležité téma a za druhé to, co tady všichni děláme a vytváříme, se jmenuje legislativní proces. Proces, nějaké řízení, které vychází z bodu A podání k bodu B, vyhlášení ve sbírce,“ vysvětloval netrpělivým poslancům.

„A to, že Senát jako úplně klíčový hráč v tom procesu řekl ne, ne, ne, my k tomu máme také svoji výhradu, je v pořádku. A že Sněmovna má nějakou vůli, tak to je dobré, ale Senát má také nějakou vůli. Jestli to není zřetelné na horním zákonu, tak myslím, že u volebního zákona to všichni, kteří to nechápou, velmi brzo zjistí,“ uzavřel poslanec Dominik Feri.

