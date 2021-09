Ferjenčíka pozvali do ČT hovořit o rozpočtu, takto to dopadlo

Schodek státního rozpočtu se propadá a dosahuje rekordních hodnot. Ministerstvo financí jej na příští rok poupravilo, i tak na něj však ústy poslance a místopředsedy rozpočtového výboru Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) zaznívá ostrá kritika. „Rozpočet odpovídá totální krizi! Vypadá, jako by se vláda připravovala na další lockdown, ale to mi nedovolíme. Tasemnici hnutí ANO musíme nechat vyhladovět,“ řekl značně rozčarovaný poslanec v pořadu Interview ČT24. Deficit by podle něj měl nyní dramaticky klesat, je prý čas připravit se i na jinou ekonomickou krizi.

reklama

Poslanec Ferjenčík kritizuje, že schodek státního rozpočtu ke konci srpna stoupl na 298 miliard korun z červencových 279 miliard korun. „Nedává smysl, aby na příští rok byl plánovaný schodek větší než v roce 2020, když čtvrt roku všechno stálo. Je pro nás nepochopitelné, že vláda v situaci, kdy je zde dva roky naprostá krize, která by teď už měla odeznívat, se připravuje skoro jak na další lockdown,“ hrozil se nad neustálým prohlubováním deficitu státního rozpočtu.

Stejně tak má prý pochybnosti v rámci toho, že některé výdaje, které měly sanovat ztráty způsobené koronavirem, třeba navýšení plateb za státní pojištěnce, se přelévají do rozpočtu dlouhodobě: „Zde je prostě nárůst z 90 miliard na 140 miliard. Rozhodně nebylo potřeba výdaje takto zvyšovat,“ dal za příklad místopředseda rozpočtového výboru.

„Vždy nás také štvalo, že se do nákladů často schovávaly věci, které vůbec s koronavirem nesouvisely, třeba dotace,“ zhodnotil ještě zpětně státní rozpočet v souvislosti s opatřením proti covidu-19. Plus by vládě dal za kompenzační bonusy.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Piráti nyní cítí nejistotu, co se týče budoucího vývoje ekonomiky: „Když v roce 2020 byl deficit 376 miliard, tak není možné, aby v roce 2022 s očekáváním toho, že žádný lockdown nebude – a my uděláme vše pro to, aby žádný lockdown nebyl – byl schodek ještě vyšší. To prostě nemá obdobu v celé Evropě!“ opakoval pirátský poslanec důrazně dokola.

„Pan premiér se opakovaně dušuje, že to nejhorší je za námi, ale ten rozpočet přitom odpovídá totální krizi. A přitom se má situace přesně opačně. Deficit by měl razantně klesat. Až odezní koronavirus, můžou přijít horší časy a může přijít jiná ekonomická krize,“ dodal Ferjenčík varovně k rozpočtu na rok 2022.

V teoretické rovině pak nastínil, co by s rozpočtem nastalo v případě, že by došlo vše do fáze, že by vláda předložila tento jeho návrh jako definitivní a schvalovalo by ho už jiné složení Sněmovny. „První povolební rozpočet není možné shodit ze stolu a za pár týdnů ho přeskládat o 180 stupnů,“ vyvrátil Ferjenčík, že by Piráti se svými koaličními partnery připravovali po volbách zcela nový rozpočet.

Určitě by ale hledali úspory: „Snažili bychom se určitě schodek snížit, rozhodně alespoň pod hranici roku 2020. Podle mě by to mělo jít alespoň pod 350 miliard. A samozřejmě bychom také hledali nejsmysluplnější politickou cestu, jak to udělat. Možnosti jsou: udělat úpravy ve druhém čtení, udělat pozměňovací návrhy. Nebo to vrátit k přepracování, které by bylo velmi rychlé. Nebo to schválit a udělat novelu či rozpočtové úpravy na úrovni vlády,“ vyjmenoval Ferjenčík různé varianty.

Kde konkrétně by v návrhu rozpočtu škrtal? „Za mě rozhodně v oblasti zemědělství, kde je šest miliard navíc jen proto, že pan premiér Babiš je jedním z největších oligarchů v zemi, který čerpá zemědělské dotace. Ta tasemnice – hnutí ANO – nasává ty dotace a nasává čím dál víc. Prostě rostou kapitoly, ze kterých přímo osobně čerpá premiér. Tuto tasemnici bychom se snažili nechat vyhladovět,“ řekl, kde je prostor pro úspory. Dále zmínil úspory například v provozu státu, a naopak by viděl investice digitalizace.

Závěrem byl dotazován na osobní politické ambice. Pirátská strana uvažuje o tom, kdo by byl po volbách ministrem financí. Troufl by si Ferjenčík na takovou pozici? „Ve chvíli, kdy máme tak kvalitního nominanta, jako je Lukáš Wagenknecht, jsem neměl ambici o tuto funkci usilovat. Resort zná velmi dobře a proti korupci dokáže dobře bojovat,“ dodal.

Psali jsme: Dopálili Šlachtu. Po Partii na Primě sedl a účtoval. Tak ho neznáte Musíme se domluvit s PirStan, vypálil v Partii lidovec Výborný. Hejtman z ANO to rychle spočítal a totálně se mu vysmál Více nakažených Čechů, lépe pro Piráty?! Petr Žantovský se zhrozil nad tím, co nepřímo zaznělo od Pirátů „Volí nás víc lidí nad 60 než těch pod 30.“ Piráti sezvali seniory. Přišli jsme a bylo rušno



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.