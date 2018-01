Fero Feniči, jdi do prdele, napsal vysokoškolský pedagog Havlovu filmaři

Slavný český režisér Fero Fenič, mimo jiné autor projektu Galerie elity národa, který vysílá Česká televize, na sociální síti vyzval prezidenta Miloše Zemana, aby se před kamerami postavil a až bude debatovat se svým prezidentským protikandidátem Jiřím Drahošem, tak aby po celou dobu stál, neboť je to v takových situacích obvyklé.

Pravdou je, že u předvolebních debat České televize před sněmovními volbami zastupci politických stran u řečnických pultíků stáli. Zpravidla stávají také např. kandidáti na prezidenty USA, kteří se střetávají v debatách. Dalo by se tedy říci, že Fero Fenič má pravdu. Jenže to má háček. V české i světové politice najdeme osobnosti, které osud donutil usednout do invalidního vozíku. Tyto lidi by asi nikdo nediskriminoval z politických debat jen proto, že k nim byl život méně vstřícný než ke zcela zdravým lidem. Právě na to poukázal někdejší politik za ODS a později za Unii svobody – DEU Zdeněk Kořistka. Poslal režiséru Feničovi vzkaz.

„Takové knížecí rady, ze kterých číší vaše nenávist k Miloši Zemanovi, jsou v historickém kontextu úplně vedle. Dovolil by si tohle napsat nějaký novinář či producent v USA, když kandidoval prezident Roosevelt na vozíčku? Odmítl by jednat Churchill a Stalin v Jaltě s prezidentem jen proto, že seděl? Vaše trapné zpochybňování zdraví prezidenta Zemana je ovšem vrchol licoměrnosti. Škoda, že jste se takto nevyjadřoval v minulosti, když prezident Havel byl dlouhodobě nemocen, a vlastně svůj úřad nevykonával,“ podotkl Kořistka.

Václav Havel byl především ve svém druhém funkčním období nemocen dlouho a Kořistka má za to, že Fenič si vůči Havlovi nedovolil to, co si nyní dovolil vůči Zemanovi. Vždyť se o Zemanovi ví, že má nemocné nohy, lékaři ani sám Zeman to nijak nezastírají. Kořistkovi se zdá nepřijatelné obracet tento fakt proti prezidentovi.

„Jste nenávistný člověk, a nepíši ani velké V v oslovení, protože vámi pohrdám. Zdeněk Kořistka, bývalý poslanec PSP ČR.“ Těmito slovy Kořistka své vyjádření uzavřel.

K bývalému zákonodárci se přidal také mluvčí strany Patrioti Daniel Rovný. Ten dokonce poslal slavného režiséra „do riti“. „Pan režisér Fero Fenič je blbec,“ napsal na úvod taktéž na sociální síti Facebook. I on připomněl, že nejeden poliik světového formátu seděl na vozíku, neboť nemohl jinak. To, že nemají v pořádku nohy ještě neznamená, že by měli v nepořádku hlavu. Mnoha politikům sedícím na invalidním vozíku to myslí velmi dobře. O Feničovi se podle Rovného totéž říci nedá.

„Nejsem Zemanův volič, ale přesto musím konstatovat ‚Fero Feniči jdi do prdele‘ pro jistotu radši i v jeho mateřském jazyku ‚Fero Fenič choď do riti‘.“ Těmito slovy se Rovný s režisérem rozloučil.

Zdeněk Kořistka doslova napsal:

Dobrý den pane Fenič.Přečetl jsem si vaši výzvu, kde požadujete aby kandidáti na prezidenta vdebatách stáli. Prý je to obvyklé.Takové knížecí rady, ze kterých číší vaše nenávist k Miloši Zemanovi, je vhistorickém kontextu úplně vedle.Dovolil by si tohle napsat nějaký novinář či producent v USA, kdyžkandidoval prezident Roosevelt na vozíčku? Odmítl by jednat Churchil aStalin v Jaltě s prezidentem jen proto, že seděl?Vaše trapné zpochybňování zdraví prezidenta Zemana je ovšem vrchollicoměrnosti. Škoda, že jste se takto nevyjadřoval v minulosti, kdyžprezident Havel byl dlouhodobě nemocen, a vlastně svůj úřad nevykonával. Anejednalo se o debaty, ale o zdravotní absence v řádech měsíců. Nikdo by sitehdy nedovolil takovou drzost jako vy, aby požadoval po Václavu Havlovipráci na Hradě, a protože toho nebyl schopen, aby ho vyzýval k odchodu dodůchodu.Prezident a jeho lékaři zcela jasně oznámili, že trpí polyfunkčníneuropatii, která ho samozřejmě omezuje v chůzi, a jistě mu dělá i problémypři dlouhém stání.

Daniel Rovný doslova napsal:

Pan režisér Fero Fenič je blbec.

Zřejmě nikdy neslyšel o ministru vnitra, financí a prezidentovi Spolkového sněmu Německé spolkové republiky Wolfgangu Schäublem, který byl paralyzován a pohyboval se výhradně na kolečkovém křesle po vážném zranění. Měl tento politik snad stát, když žádal o hlasy voličů ve volbách? Měl stát Kennedy (také vážně nemocný s pohybovým aparátem) nebo měl snad Franklin Roosevelt tancovat na pódiu, když kandidoval na prezidenta?

Nejsem Zemanův volič, ale přesto musím konstatovat "Fero Feniči jdi do prdele" pro jistotu radši i v jeho mateřském jazyku "Fero Fenič choď do riti".

autor: mp