Fiala, Bartoš a spol.? Nerozumím jim... Expert zničil jejich kampaň. Chyba jako s Čaputovou

Marketingový expert Milan Šemelák tvrdí, že populisté na celém světě budou válcovat liberální demokracii do té doby, než se i ostatní naučí mluvit srozumitelně. „Když se podívám na billboardy opozičních stran v Česku, těm já vůbec nerozumím. Co je to ta změna? To říká každý. Na druhou stranu hnutí ANO jede bomby. Do roztrhání těla. To je bulvár,“ říká Šemelák.

reklama

Šemelák v rozhovoru pro Český rozhlas na příkladu firem popisoval, co je základem úspěšného marketingu. „To, co nejvíce chybí firmám, je, že se nedívají na zákazníka, ale samy na sebe. A já jako marketingový poradce tam přijdu a nějakými sadami otázek na základě jednoduché metodiky se ptám, jakou má ta konkrétní značka hodnotu pro lidi. A často zjišťuju, že ty firmy vlastně nepotřebují nějaké kreativce a velké konzultační firmy, ony všechna ta data mají samy a stačí o nich jen správně popřemýšlet. Na tom se pak dá postavit ta značka a nikdy to nemůže zklamat, když se k tomu budete vracet,“ vysvětluje Šemelák. Anketa Jsou čeští Romové utlačováni? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3752 lidí

„Takže je třeba dívat se na svět očima zákazníka, očima toho, pro koho to děláte, a ptát se, v čem je pro toho zákazníka ta hodnota. Je to vlastně velmi jednoduchý princip, který je ale složitý v tom, aby ho člověk přijal a poté si ho udržel a neklamal sám sebe,“ říká marketingový expert.

Jen málo lídrů velkých firem podle něj dokáže odpovědět na otázku, co vlastně vytváří pro lidi. „Už první chyba je typ reklamy, kde je napsáno my jsme nejlepší v tom a tom. To je taková korporátština těch nejvyšších manažerů, kteří se předhánějí v tom, v čem všem je ta jejich firma třeba inovativní, ale vlastně vůbec netuší, proč si to ti lidé nakonec kupují, a nejlépe by udělali, kdyby se zeptali nějakého řadového zaměstnance na call centru nebo prodejce, který s těmi lidmi denně mluví,“ radí Šemelák.

Podle Šemeláka tak jednoduše stačí přemýšlet jako koncový zákazník a reklama musí mluvit jejich řečí. „A úplně stejné je to s politickými stranami, kde je tím produktem lídr a program. Problém je, že ti lídři moc nejsou a program je absolutně nesrozumitelný. Je to nějaký intelektuální teoretizování, kterému nikdo nerozumí,“ všímá si Šemelák.

A tak to v současnosti prý funguje po celém světě. „Proč prohrála Hillary Clintonová a celá liberální demokracie? Protože jí lidé vůbec nerozumějí, o čem mluví. Jde o intelektuální přeložení principů demokracie do nějakého programu, který si nikdo nepřečte. Na druhé straně tady máme geniální marketingové manipulátory, kteří si koupí expertizu a jdou na to vyloženě bulvárním způsobem. A ti vyhrávají volby, protože nic mezi tím není,“ má jasno marketingový expert.

V současnosti tak podle něj v zásadě fungují jen dva typy stran, ty intelektuální, kterým nikdo nerozumí, a pak ty geniálně marketingově až bulvárně fungující strany. „Jejich práci sice také lidé nerozumějí, ale mají ta skvělá hesla. Byl to třeba americký prezident Donald Trump, v Česku je to Andrej Babiš, na Slovensku Igor Matovič. Oni umějí pracovat se dvěma základními emocemi lidí, a to je touha a strach,“ vysvětluje Šemelák.

„Barack Obama to se svým ‚yes, we can‘ postavil na touze. Lidé po tom toužili a chtěli s ním jít. Ale to je jeden z mála. Naopak strach jako podstatu svého sdělení dnes využívá stále více politiků. Strach, to znamená třeba, že vám seberou důchod nebo že vám Mexičané znásilní babičku, což vysloveně Trump řekl a slíbil, že postaví tu stěnu. To je geniální populistický tah, protože lidé nerozumějí nějakému teoretizování o demokracii, oni rozumějí bulvárním informacím,“ má jasno Šemelák.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 3% Víc peněz a osobní prosperitu 3% Svobodu podnikání 4% Demokracii 9% Bezpečnost 81% hlasovalo: 4017 lidí

Ten si problém prý uvědomil, když pracoval ve straně slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. „Pracoval jsem s Progresivním Slovenskem, které odvedlo strašně hodně práce. Dostalo Zuzanu Čaputovou do prezidentského úřadu. Jenomže před volbami přišli se strašnou spoustou idejí, které chtěli komunikovat. Naproti tomu Igor Matovič přišel a prohlásil: ‚Já jsem kovboj a postřílím ty zlé.‘ A vyhrál,“ popisuje Šemelák s tím, že naše společnost je pořád patriarchálně smýšlející a nějak potřebuje toho silného otce a lídra, který nás ochrání.

Podobný problém provází i aktuální kampaň opozičních stran v Česku. „Když se podívám na billboardy, tak ti dobří, těm já vůbec nerozumím. Co je to změna? To říká každý. Na druhou stranu hnutí ANO jede bomby. Do roztrhání těla. To je bulvár. To je Blesk. Tomu rozumí každý,“ říká Šemelák.

A právě jednoduchost a srozumitelnost by měly podle něj vylepšit strany demokratické opozice. „Jediným způsobem, jak proti tomu jít, je, že ta strana intelektuálních ideálů začne komunikovat srozumitelným způsobem. Přitom jste tu už takovou komunikaci měli. Vždyť Česko má ty ideály třeba prvorepublikové strašně silné, ale nedokáže se tady najít lídr, který by to na tom správně postavil,“ dodává Šemelák.

Psali jsme: Eman Pluhař: Populismus, demokratická regrese, politické příčiny SPOLU: Vláda populistů a extremistů by byla devastující po všech stránkách Havlův duch, no hrůza! Aktivistou zatřásla migrace, velmi Fuj, tady někdo fízluje. Senioři a ,,dezinformace": Pozor na Seznam

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.