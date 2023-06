Fiala: Migrační dohoda EU vychází z Babišovy vlády. Je v našem zájmu

reklama

Na včerejším mimořádném zasedání neprosadilo nejsilnější opoziční hnutí ANO svoje návrhy, kterými chtělo zabránit přijetí institutu povinné solidarity a vyplácení částky za každého odmítnutého migranta.

A to i přesto, že členové hnutí poukazovali na rozpor smlouvy podepsané ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) v Lucemburgu s vládním programem.

Bez úspěchu také ANO požadovalo po premiérovi Petru Fialovi (ODS) svolání Evropské rady, kde by Česko smlouvu odmítlo a výměnu na postu ministra vnitra.

Dohoda, kterou Rakušan podepsal, totiž podle Fialy odpovídá dlouhodobým zájmům České republiky.

Pokud by Česko jen přihlíželo, mohlo by to podle premiéra vést k ohrožení jeho bezpečnosti, uvedla k tomu ČT24 s tím, že premiér ještě dodal, že pokud by se EU na reformě nedohodla, mohlo by to znamenat konec volného pohybu lidí.

To si evidentně nemyslí předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který označil lucemburské hlasování za zradu. Rakušan podle něj odsouhlasil návrh, proti kterému jeho kabinet bojoval a odmítl ho v letech 2020 a 2021, uvedl dále server CT24. ceskatelevize.cz

„Je to v rozporu s programovým prohlášením vlády, SPOLU i Pirátů a STAN. Znamená to další pozvánku ilegálním migrantům do Evropy,“ řekl Babiš a dodal, že dohoda znamená povinnost přijetí třiceti tisíc migrantů ročně.

„Nerozumím, co se stalo, že pan ministr to odsouhlasil. Je to špatně a nebude to fungovat.“

Z opozice tak zaznívaly obavy o znovuzavedení „převlečených kvót“, které ale premiér odrážel s tím, že dohodnuté podmínky jsou přísnější, přinášejí a zajistí konec volného pohybu migrantů a umožní je vracet do zemí, s nimiž nemají pouto.

„Můžete vrátit třeba Nigerijce do Tuniska,“ dodal Fiala.

„Je to pozvánka do Evropy,“ prohlásil naopak Babiš a podle ČT24 obvinil kabinet z toho, že ohrožuje bezpečnost obyvatel, na což navázala stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová, která uvedla, že Rakušan podporou dohody omezil bez jakékoli diskuse suverenitu Česka.

Podle Rakušana se ale před podpisem samotné dohody mezi ministry vnitra EU podařilo vyjednat výjimku pro země, které přijali velké množství uprchlíků z Ukrajiny. Prý zatím platit nebudeme muset, tvrdí ministr vnitra.

„V současné době je ČR zproštěna povinnosti platit solidární příspěvek ostatním státům. Považuji to za skvělý výsledek,“ řekl Rakušan pro server Novinky.cz.

Opoziční ANO ale v souvislosti s tím poukazuje na fakt, že o žádné výjimce smlouva, kterou mají poslanci k dispozici, nehovoří.

„V tuto chvíli jde o návrh, který ještě musí schválit Evropský parlament. Nicméně v podobě povinné solidarity jsme vyjednali férové společné řešení, o které jsme usilovali a které jsme aktivně prosazovali,“ potvrdil ministr fakt, že za Českou republiku prosazoval do zmíněné smlouvy tzv. povinnou solidaritu a vyjádřil se i k penězům, které Česká republika údajně obdržela od EU na ukrajinskou uprchlickou krizi.

„Prosím, zastavme fámy, zastavme lži Andreje Babiše, který říká, že jsme nedostali za Ukrajinu ani korunu. Za Ministerstvo vnitra jsme dostali 1,3 miliardy korun na to, abychom zvládali ukrajinskou krizi, na vybudování krizové infrastruktury,“ zopakoval Rakušan částku, kterou mělo Ministerstvo vnitra obdržet od EU, ale kterou nyní šéf hnutí ANO zpochybnil s tím, že nemá žádné důkazy o tom, že by EU vůbec nějaké peníze poslala.

To Rakušan odmítl, nicméně překvapivě uvedl, že nemá potuchy o tom, kolik peněz nám EU skutečně poslala.

„Neznám čísla za celou republiku, rád je zjistím,“ uvedl a poskytl i objasnění toho, proč Polsko a Maďarsko hlasovalo proti návrhu smlouvy, na rozdíl od České republiky.

„Maďarský komentář byl jednoduchý: My jsme investovali do ochrany hranic, my jsme investovali do plotů. Zaplaťte nám, Evropská unie, ploty, a pak se bavme o solidaritě,“ vyjasnil Rakušan postoj Maďarska a zřejmě tak potvrdil, že Maďarsku EU na zmíněná opatření vůbec nepřispěla.

Polsko podle bývalého kolínského starosty hned na začátku vyjednávání deklarovalo, že mají na svém území velký počet Ukrajinců, a proto nebudou platit solidární příspěvek. Potom se ovšem Poláci podle Rakušana neúčastnili debat o vyjednávání výjimky a na svém postoji bez vysvětlení už nic nezměnili.

„Nicméně přes den se právě povedlo vyjednat, že solidární příspěvek neplatíme. Týká se to zvláště postižených zemí ukrajinskou krizí – Česka, Polska a Pobaltí. Tedy států, které mají přes dvě procenta migrantů na svém území, my dokonce přes tři procenta.

K výtkám opozičního hnutí ANO zaujal Rakušan odmítavý postoj.

„Je to vyvolávání nenávisti na tématu, které je zbytečné, protože relokační kvóty nejsou a solidární příspěvek neplatíme. Měl jsem plný mandát vlády ČR. Vyjednávací pozici jsem z Lucemburku několikrát konzultoval s premiérem Petrem Fialou,“ potvrdil, že o jeho mandátu vláda hlasovala a Petr Fiala dobře věděl, jaké pozice bude na jednání ohledně smlouvy Rakušan hájit.

Tím odpověděl i opozičnímu ANO, které opakovaně vyjádřilo pochybnosti o tom, na základě jakého mandátu Rakušan v Lucemburku jednal.

Nicméně opoziční pochybnosti mohlo v tomto směru naopak přiživit prohlášení premiéra Petra Fialy, na kterého se Rakušan odvolával. Ten podle ČT24 ve Sněmovně poukazoval na to, že mandát pro Rakušana vychází i z rámcové pozice, kterou schválila bývalá Babišova vláda.

Vyhnul se konkrétnímu potvrzení toho, zda o mandátu pro Rakušana rozhodla vláda jeho.

