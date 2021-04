Fiala? Nepochopil... Topolánek radí, jak zachránit ODS

Expremiér Mirek Topolánek v rozhovoru vzpomínal na své politické začátky. Nevyhnul se však i několika predikcím a radám ODS. „To nemůže být projekt tří rovnocenných subjektů. To musí být program ODS s akcenty KDU-ČSL a TOP 09. Jinak to nebude fungovat,“ myslí si. „Mění se kulisy, herci a vlastně trochu i diváci, ale ta hra je pořád stejná. ODS ji nesmí hrát při zdi. Musí z ní být cítit hlad po vítězství. Musí mít odvahu riskovat,“ dodal.

Bývalý premiér a expředseda ODS Mirek Topolánek poskytl rozhovor Aktuálně.cz. V rozhovoru probírali minulost strany i politické začátky Topolánka. Nejdříve byl členem Občanského fóra. „Do ODS jsem vstoupil až na osobní vyzvání Evženem Tošenovským, abych kandidoval na magistrát. Tehdy poprvé jsem pochopil vnitrostranické hrátky, které mě provázely celou politickou kariéru.

Zařízli mě na oblastním sněmu jako ovci. Stáhl jsem se. A pak jsem v roce 1996 sebevražedně kandidoval za konkurenční Moravskou Ostravu do Senátu. A uspěl. Vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Čekala mne tovaryšská zkouška,“ pověděl.

Celý rozhovor ZDE:

Došlo však i na současnost. Petr Fiala podle Topolánka odvedl obrovský kus práce, nepochopil však, že prý není vítězný typ, ale byl najat na zachránění strany. „Zalíbilo se mu to, a tak trochu se do sebe zakoukal. Vůbec ale není špatný, je lepší než jeho soupeři a bez něj by ODS byla pravděpodobně už mrtvá,“ myslí si expremiér.

Došlo však i na blízkou budoucnost, když obdržel otázku: „Vám se povedlo vyprázdněnou stranu po roce 2002 programově obrodit za necelé čtyři roky. Petr Fiala to nezvládl ani za sedm let a po nepovedeném snižování daní s ANO navíc vypadá ekonomicky zcela nekompetentně, což je pro mnohé voliče ODS asi ten nejtěžší hřích. Co by měla strana změnit? Lídra, program, nebo obojí?“ zeptal se redaktor.

„Vypsat konkurz na Thatcherovou. Ne, žertuji. Nevidím za Fialou hladové a divoké vlky, kteří by jej nahradili,“ odpověděl Topolánek. ODS pak prý musí do projektu SPOLU prosadit klíčové priority, jinak jí to prý neodpustí on sám. „To nemůže být projekt tří rovnocenných subjektů. To musí být program ODS s akcenty KDU-ČSL a TOP 09. Jinak to nebude fungovat. Ta cena je akceptovatelná. Já platil za 40 procent preferencí také odpustky za rozpažení,“ dodal.

Občanská demokratická strana pak musí do budoucna údajně znova definovat a zjednodušit svoji misi. „Nejsou sice už ‚devadesátky‘, ale drtivá většina postulátů platí v každé době, tedy i dnes, a není třeba nic zvláštního vymýšlet. Mění se kulisy, herci a vlastně trochu i diváci, ale ta hra je pořád stejná. ODS ji nesmí hrát při zdi. Musí z ní být cítit hlad po vítězství. Musí mít odvahu riskovat,“ myslí si Topolánek.

„Vím, že to všichni dělají spíše opačně, ale pro mne to není hendikep. Pořád platí má teze o tvrdém jádru a měkkém obalu. Jestli bude mít ODS 8, nebo 12 procent, je pro mne irelevantní, pokud nebude usilovat o 20 a koalice SPOLU o 30 procent. Musí přijít s vizí pro dobu postcovidovou a současně postbabišovskou a je mi jedno, jak se bude jmenovat a koho na sebe nabalí. Musí dát lidem naději. I takovým starým cynikům, jako jsem já. Pokud přežijí ideje, přežijí i strany a my s nimi,“ uzavřel.

