Fiala, Rakušan, Kalousek, dokonce i BIS. 17. listopad nezůstal bez vyjádření

Na události z podzimu 1989 vzpomenula na sociální síti Bezpečnostní informační služba (BIS), zaměřila se zejména na stav svobody v naši zemi; ta je podle ní v ohrožení více než kdy dříve. „Před 35 lety jsme se zbavili okovů totality. 17. listopad 1989 vedl k vítězné bitvě, ale boj za svobodu a demokracii nikdy nekončí. Svoboda není bezuzdná anarchie, ale každodenní individuální i společenská odpovědnost. Ani bezpečnost není samozřejmost. Právě dnes je důležité si připomenout, že naše svoboda nebyla od roku 1989 nikdy tak ohrožena, jako je nyní,“ píše BIS na síti X, a že je jen na nás, zda ji uchráníme i pro další generace.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) shodně uvádí, že demokracie není vybojována jednou provždy, a odmítá názor některých lidí, že „za komunistického režimu“ bylo lépe. „Občas dnes slyším názor, že komunistický režim nebyl tak špatný – že prý potraviny byly levnější, že život byl jednodušší, byly lepší školy nebo jsme měli kvalitnější zdravotnictví, zkrátka že se lidem žilo lépe. Je to úplný nesmysl a obrovská historická lež. Lidem se nežilo lépe. Komunistický režim, to byla chudoba, represe a beznaděj. A jediné, co slibují extremistické strany, je návrat k těmto dobám,“ píše Petr Fiala na platformě X.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nazval 17. listopad 1989 zlomem, který formoval a formuje naši současnost. „Já jsem jako školou povinné dítě cítil, že se děje něco moc dobrého. A ve svých 46 jsem si jist, že to dobré bylo. Svoboda je předpokladem štěstí,“ vzpomenul Rakušan ve svém příspěvku na sítí X.

Nesmíme podle něj propadat iluzi, že demokracie je nudnou samozřejmostí. „Musí se o ni pečovat, často ji i bránit. Před rezignací a svody totalitní jednoduchosti. Proto je tenhle svátek tak důležitý. Živý. Se stále novým a aktuálním obsahem. V principu jde ale stále o to samé, jako šlo studentům v roce 1939 i 1989. O možnost svobodně dýchat a žít,“ podotkl vicepremiér.

Vládní poslanec Michal Kučera z TOP 09 upozornil, že „svoboda, která přišla po listopadu 1989, byla pro nás doslova opojná a čím dál si víc uvědomuji, že rozhodně není samozřejmostí“.

Jeho stranický kolega poslanec Marek Ženíšek sdílí komentář v podobném duchu. „Demokracie a svoboda nejsou samozřejmost – jsou tvrdě vybojovaným darem, který musíme chránit,“ míní. „Děkuji všem statečným, kteří se nebáli říct NE bolševikům (obzvlášť Václavu Havlovi a mým rodičům) a nezapomínejme na ty, kteří svobodu nemají,“ napsal Ženíšek.

Předseda lidovců Marek Výborný v tento sváteční denvaruje před strachem. „Svobody by nebylo, kdyby studenti v roce 39 i 89 měli strach. Strach je špatný rádce. Nenechme si vnutit myšlenky o blbé náladě, strachu a zklamání. Přes všechny starosti, které prožíváme, tak žijeme ve svobodné společnosti a budoucnost máme ve svých rukách,“ podotýká.

„Demokracie není bez chyb a tápání a už vůbec není dokonalá,“ připomíná v den výročí 17. listopadu exministr a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Už 35 let má každý z nás svobodu rozhodovat o svém životě včetně svobodného rozhodnutí, kde na světě ho chceme žít. Nenechme si to vzít. Předtím jsme neměli ani tu možnost svobodně si nahlas stěžovat a nesouhlasit,“ napsal Kalousek.

A vzkaz ze sousedního Slovenska, od bývalého předsedy vlády Slovenské republiky: „Před 35 lety sametová revoluce pokojně ukončila komunistický režim v bývalém Československu. Vzdáváme hold statečnosti těch, kteří bojovali za svobodu a demokracii. Jejich odvaha se odráží v čase a připomíná nám sílu jednoty a trvalého ducha svobody,“ uvádí.

35 years ago, the #VelvetRevolution peacefully ended communist regime in former Czechoslovakia.



We honour the bravery of those who fought for #freedom and #democracy.



Their courage echoes through time, reminding us of the power of unity and the enduring spirit of liberty. pic.twitter.com/hNMwYGAQaD