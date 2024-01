Fiala a Pekarová „fackují“ Rakušana. Jeho slova ze Sokolova zaslechli i na významném místě v zahraničí

reklama

Rakušan v pondělí způsobil poprask při své Debatě bez cenzury, jak ministr vnitra označuje sérii výjezdů do míst, kde vládu zrovna dvakrát nemusejí. Rakušan na dotaz v Sokolově uvedl, že vláda Petra Fialy chce brzy získat stoprocentní podíl v energetické společnosti ČEZ. „Není to úplně jednoduchá transakce, ale o tom tahle vláda jedná, připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se nějakým způsobem samozřejmě musejí vyplatit. Já doufám a myslím si to dlouhodobě, že to ještě naše vláda stihne,“ prohlásil ministr a překvapil tím nejspíš i sám sebe.



Debata v Sokolově. (FOTO: Václav Fiala)

O pár hodin později totiž své vyjádření negoval s tím, že žádné takové kroky neprobíhají. „Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci a za to se omlouvám,“ snažil se situaci uklidnit ministr vnitra.

Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 29, 2024

Rakušanova slova nepříjemně překvapila i premiéra Fialu. „Prohlášení kolegy Rakušana o údajně připravovaném výkupu minorit ČEZ mě překvapilo. Jsem rád, že svoje slova vysvětlil. Zjevně si v zápalu diskuse neuvědomil, jak velkou zodpovědnost na sebe bere. Zejména pak v souvislosti se společností, jež je veřejně obchodována na burze. Bylo by dobré, abychom se takto ve vládě nepřekvapovali a všichni více dbali na společný konsenzus,“ uvedl raději směrem ke všem ministrům.

Prohlášení kolegy Rakušana o údajně připravovaném výkupu minorit ČEZ mě překvapilo. Jsem rád, že svoje slova vysvětlil. Zjevně si v zápalu diskuse neuvědomil, jak velkou zodpovědnost na sebe bere. Zejména pak v souvislosti se společností, jež je veřejně obchodována na burze. Bylo… — Petr Fiala (@P_Fiala) January 30, 2024

Výroky ministra vnitra přitom za jediný den stačily ovlivnit akcie ČEZu na pražské burze, kde jsou stěžejním titulem. Od úterního rána během první hodiny po otevření trhu vzrostly akcie o více než dvě procenta na 894 korun.

O přešlapu ministra vnitra píše dokonce i proslulá agentura Bloomberg. „Český ministr je pod palbou kritiky kvůli plánu na odkup ČEZu. Rakušan tvrdí, že vláda chce ČEZ plně ovládnout, pak to popírá. Premiér kritizuje vládnoucího partnera za překvapivé výroky,“ píše Bloomberg v titulku.

Toho si všímá například Jáchym Vrecion, člen ODS, jehož rodiči jsou europoslanci Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová „Tímto bychom tu šaškárnu mohli ukončit, což?“ navrhuje Vrecion.

Tímto bychom tu šaškárnu mohli ukončit, což? pic.twitter.com/qQXKuGgh7e — Jáchym Vrecion (@JachymVrecion) January 30, 2024

Novináře a moderátora Čestmíra Strakatého pobavilo, že plácání v hospodě v Česku dokáže i ovlivňovat kurzy. „Plácání v hospodě, které je navíc kurzotvorné,“ reagoval Strakatý.

Plácání v hospodě, které je navíc kurzotvorné. ?? https://t.co/6NK9sHWCvF — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 30, 2024

„Upřímně... ze které jiné země by se měly hospodské kecy dostat až na Bloomberg?“ přidal se Michal Sirový.

Upřímně... ze které jiné země by se měly hospodské kecy dostat až na Bloomberg? ??#Česko ???? — Michal Sirový ???? (@sssirda) January 30, 2024

Vtipně na celou situaci zareagovala i Burza cenných papírů Praha, která vystřihla krátký výsek z volebního klipu STANu, kde Vít Rakušan v rámci metafory po fotbalovém zápasu říká „Pánové, tohle nebylo dobrý.“

Kromě premiéra Petra Fialy z ODS si Rakušan musel vyslechnout pokárání i od šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. "V debatě se člověk nechá unést. Chápu, absolvuji je pravidelně a někdy to není snadné. Nesmí to však být ve věcech, které mohou hospodářsky poškodit ČR a občany. Když jsme právem kritizovali minulou vládu za neuvážlivé výroky a nepřímé vzkazy, nikdo z nás by neměl dělat to samé," poradila Pekarová Adamová. Předsedové dvou zbývajících koaličních stran, pirátský Ivan Bartoš a lidovecký Marian Jurečka ponechali Rakušanovu ostudu bez komentáře.

V debatě se člověk nechá unést. Chápu, absolvuji je pravidelně a někdy to není snadné. Nesmí to však být ve věcech, které mohou hospodářsky poškodit ČR a občany.



Když jsme právem kritizovali minulou vládu za neuvážlivé výroky a nepřímé vzkazy, nikdo z nás by neměl dělat to samé. https://t.co/21TJU1OiiO — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 30, 2024

