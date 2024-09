Fiala by rád zamíchal s ministry. Ale nemůže. Další info ze zákulisí

Premiér Petra Fiala v úterý navrhl odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, což spustilo první velkou vládní krizi, a podle vyjádření Pirátů chystá tato partaj odchod z vlády. Kromě Bartoše by měl odejít i ministr pro legislativu Michal Šalomoun a ministr zahraničí Jan Lipavský. Ten ale už vyhlásil, že v případě podání demise zároveň opustí Piráty, a tak by mohl na ministerstvu zůstat.

Koutník na síti X informuje o několika možnostech rozebrání volných ministerstev, které se aktuálně v kuloáru rozebírají. „Kdyby Piráti vládní koalici opravdu vypověděli, nejčastěji se dnes mluví o tom, že by se prohodilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) mezi STAN a ODS,“ informuje Koutník.

Tato výměna ale podle něj nedává smysl, a to zejména ze strany Starostů. „Pro STAN je MPO hodně důležité. Intenzivně se na něj připravuje první místopředseda STAN Lukáš Vlček. Na resort chce, přebírání týmu od budoucího eurokomisaře Síkely probíhá. Případná adekvátní výměna s ODS? Leda tak Ministerstvo financí – pustí ho ODS? Těžko,“ spekuluje Koutník.

Pro STAN by bylo rok před volbami podle Koutníka zbytečné přebírat ministerstvo v rozkladu, ani kdyby za to dostali od koalice SPOLU uvolněné Ministerstvo zahraničí (MZV). „Proč by si STAN vyměňoval MMR v těžkém stavu, rok před volbami? Nevidím politický benefit. Dostat k tomu MZV? Zase: jaký by z toho rok před volbami byl benefit pro STAN? MZV je líbivé, ale měkké ministerstvo. Klíčoví zahraniční hráči jsou navíc jinde,“ pokračuje Koutník a opakuje, že STAN nemá důvod se vzdávat postu ministra průmyslu a obchodu.

Myslí si na něj ale prý Jan Skopeček z ODS, který se zároveň snaží sestavit vládu ve Středočeském kraji, kde bojuje o post hejtmana. „A také proč by Fiala krvácel za Skopečka (jeho jméno zaznívá v souvislosti s MPO), který udělal průměrný výsledek ve volbách, k tomu je místopředseda Sněmovny. Kvůli koalici ve středních Čechách? To je málo. Navíc pro Skopečka by byl hejtman na čtyři roky asi víc než místo ve vládě na rok,“ má jasno Koutník.

Zdroje přímo z vládní koalice prý tvrdí, že STAN chce, aby se ho aktuální problémy co nejméně týkaly. „Zdroje z vládní koalice mi říkají: být teď STAN, chci být v celém shitstormu co nejvíc upozaděn. Když už, chtít uvolněné resorty po Pirátech, ne výměnu za jiné. Obsadit se dá post legislativy, odvolávat z MZV Lipavského nedává moc smysl. Na MMR se body nenaženou,“ vysvětluje komentátor.

Premiér Fiala by podle zdrojů chtěl udělat větší rošádu na resortech, ale vlastně nemá moc možností. Co se týká osudu Jana Lipavského, tam se spekuluje o jeho setrvání v resortu zahraničí a přechodu k TOP 09. „Petr Fiala by podle mých info rád provedl širší reshuffle, ale nemá moc možností (výše vysvětleno). Lipavský je populární a asi bude chtít zůstat, na své straně má i prezidenta. Varianta pro něho pro další volby: jeden z lídrů TOP 09,“ píše Koutník.

Další variantou by mohlo být dokonce úplné zrušení Ministerstva pro legislativu, které by přešlo pod Ministerstvo spravedlnosti, a také zrušení Ministerstva pro místní rozvoj. „Jednou z cest by mohlo být i to, že se změní kompetenční zákon a MMR se zruší, jeho agendu si rozeberou jiná ministerstva – MD, MPSV, MŽP, MF, MPO,“ dodává k možným rošádám Koutník.

Koutník se na závěr zamýšlí nad tím, proč Fiala odvolal Bartoše zvoleným způsobem, který způsobil takový poprask. „Co mi vrtá hlavou, proč to premiér s odvoláním Bartoše udělal tak, jak to udělal. Nesedí to k jeho dosavadnímu stylu vyjednávání. Zdroje ve vládě to vysvětlují tak, že premiérovi došly s Bartošem nervy a trpělivost – nízká sebereflexe chyb na MMR, drtivé volby a rezignace IB ve straně. K tomu tlak uvnitř strany z jihu a východu země,“ tvrdí Koutník a Fialu kritizuje za to, že Bartošovi neřekl o odvolání přímo do očí.

Takto prý naopak může těžce zkoušené Piráty znovu trochu nastartovat. „Navíc pro Piráty – a možná i samotného Ivana Bartoše – to může být jako živá voda, nový náboj do příštích měsíců. Zároveň to je zásadní komplikace pro případnou příští Antibabiš koalici,“ dodává Koutník, že Piráti už těžko znovu půjdou s ODS do vlády.

