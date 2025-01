Fiala jako Rath? Schillerová připomněla kampeličku. Podivný milion korun a smrt pracovníka

Česká národní banka (ČNB) v polovině prosince odejmula Podnikatelské družstevní záložně (PDZ) povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo. Důvodem měly být dlouhodobě přetrvávající závažné nedostatky v činnosti.

„Rozsah a intenzita zjištěných nedostatků byly tak závažné, že by uložení opatření k nápravě a/nebo sankce nemohly vést ke zlepšení situace. Z tohoto důvodu byla ČNB povinna odejmout PDZ povolení k činnosti,“ objasnil Jakub Holas, ředitel odboru komunikace ČNB.

PDZ byla malá družstevní záložna, která k 31. prosinci 2024 měla méně než 50 členů, objem klientských vkladů činil necelý 1 mil. Kč a celková bilanční suma 65 mil. Kč.

Legendární karton a pytle cementu

Do kauzy se teď na síti X obula opoziční politička Alena Schillerová: „Pamatujete na ten legendární karton od vína, co si nesl David Rath v podpaží, když ho obestoupilo policejní komando? Prý že tam má láhev. Po otevření vykouklo sedm milionů v pětitisícovkách. Novináři si tehdy dali tu práci a spočítali, že 1400 pětitisícových bankovek váží 1,54 kilogramu, takže si pan Rath opravdu mohl myslet, že nese láhev vína. A ještě k tomu se 21 centimetrů vysoký komínek tak akorát vešel do kartonu.

Teď si představte, kolik váží ne 7 milionů, ale 670 milionů. To je totiž částka, kterou vynesli podílníci z Fialovy kampeličky „v keši“. I kdyby to bylo v těch největších možných bankovkách, tedy v pětitisícovkách, znamená to, že vynesli 147,4 kila papíru. Zajímalo by mě, co by asi tak řekli policistům, kdyby je zastavili. ‚Co vezete v tom kolečku?‘ ‚Šest pytlů cementu.‘

Jenže je žádný policista nezastavil. Dva metry vysoký sloup pětitisícovek se jen tak vytratil, kampelička s názvem Podnikatelská družstevní záložna skončila kvůli podezření z praní špinavých peněz a pan Fiala si myslí, že má čistý stůl,“ napsala Schillerová.

Investice nedává smysl – výnos za pět let 256 korun a 20 haléřů

Podle Schillerové však premiér čistý stůl nemá. „Protože pan Fiala nebyl jen takový naivní klient nepoctivé kampeličky, do které si na radu kamaráda omylem uložil peníze, on se za těch svých 950 tisíc stal podílníkem. Jako všichni ostatní.“

A připomněla: „Když to loni prasklo, kroutili ekonomičtí experti hlavou nejen nad tím, že Fiala svůj podíl v kampeličce neuvedl v majetkovém přiznání, ale i nad tím, že jeho ‚investice‘ nedává žádný ekonomický smysl. Víte, kolik získal pan premiér na úrocích za to, že měl v kampeličce 950 tisíc korun po dobu pěti let? Dohromady 256 korun a 20 haléřů. Přitom kdyby ty samé peníze dal do naprosto obyčejné, poctivé banky, vyneslo by mu to na úrocích minimálně 50 tisíc.“

Schillerová uvažuje: „Milion korun, za jejichž pětileté uložení získáte dvě stovky na úrocích není ekonomický nesmysl, pokud si svým podílnictvím nekupujete ještě něco. Petr Fiala získal do svého institutu Pravý břeh 7,1 milionu korun od bruselského ‚think-tanku‘ New Direction, ten zase získal peníze od šesti firem, v nichž působil pokladní Podnikatelské družstevní záložny Kamil Bahbouh. Tuhle informaci zveřejnili investigativní novináři z Belgie už před rokem.“

Pracovník kampeličky spáchal sebevraždu

Podle opoziční političky není jisté, co všechno Petr Fiala lidem kolem kampeličky dluží. „Snad to zjistí policie, případně Finančně analytický úřad. Bohužel si už nebudou moct promluvit s mužem, který měl v kampeličce na starosti ochranu před praním špinavých peněz. Spáchal sebevraždu čtyři měsíce poté, co se kauza kolem Fialy rozjela. Podle vyšetřovatelů trpěl úzkostnými stavy,“ podotkla Schillerová.

Ani dál nešetřila tvrdými slovy: „Petr Fiala v roli premiéra je skvostnou výhrou pro všechny podvodníky. Po zrušení elektronické evidence tržeb mají pré. Výběr klíčových daní vůči plánu je téměř nejhorší v dějinách České republiky. Gratuluji, pane Fialo. Slibuji vám, že vás nenecháme vydechnout ani poté, co vaši kampeličku zrušila Česká národní banka.“

Maláčová: Mirek Dušín přestoupil do Bratrstva kočičí pracky

Ke kauze se vyjádřila také Jana Maláčová, předsedkyně SOCDEM. „Petr Fiala se tváří jako Mirek Dušín, ale případ Podnikatelské družstevní záložny, kam investoval část úspor a které ČNB odebrala licenci, svědčí spíš o tom, že přestoupil do Bratrstva kočičí pracky. Připomeňme si, že ze záložny zmizelo 350 milionů korun na nákup munice pro Ukrajinu, mezi lety 2020 a 2023 bylo ze záložny vybráno 669 milionů korun v hotovosti, většinu peněz si odneslo pouze 12 lidí. Když to vypadá jako pračka na peníze, funguje to jako pračka na peníze, tak to je co?“ ptá se Maláčová.

Psali jsme: Schillerová (ANO): Fiala v roli premiéra je skvostnou výhrou pro všechny podvodníky Premiér Fiala: Vaše strašení a katastrofické scénáře jsou úplně mimo Kavij (KSČM): Mafiánská vláda v čele s ODS se nadále vysmívá občanům Chaos v Soulu. Šli zatknout prezidenta, bránila jej ochranka a fanoušci