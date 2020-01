Fiala jako silný lídr: ODS očištěná od šíbrů, Babiš jako Husák a klauni z Facebooku

Petr Fiala přesně na den šest let po prvním zvolení předsedou ODS znovu kandiduje, již na své čtvrté období. Nemá protikandidáta, ale nepřátel ve svém nominačním projevu jmenoval více než dost. Od „polosocialistické vlády“ po „klauny a mistry facebookových lží“. Nad těmi všemi je, jak ujistil, připraven vyhrát.

Profesor Petr Fiala začal svůj kandidátský projev citátem o konzervatismu. Dobré věci na konzervatismu jsou podle něj ty, které se vytvářejí ve spolupráci s ostatními. „Názory konzervativců jsou pravdivé, ale nudné. Názory jejich oponentů jsou vzrušující, ale jsou lživé,“ skončil za potlesku citát. Pocházel od nedávno zemřelého britského filosofa a přítele českých demokratů Rogera Scrutona, a Petr Fiala jel pojal jako vděčnou vzpomínku. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 85% Nepovede 15% hlasovalo: 7606 lidí

Pak všem ze stranického štábu poděkoval za jejich zásluhy o úspěchy, kterých strana dosáhla. Jmenoval výslovně Evžena Tošenovského za jeho „práci v těch nejtěžších letech“.

Další poděkování směřovalo voličům. „ODS po dlouhé době vyhrála volby, volby do Senátu.“ Z horní komory Parlamentu podle něj dokázala ODS udělat centrum, které „drží a chrání naší demokracii“. Přihlásil se k Jaroslavu Kuberovi, k viditelnému obránci naší demokracie.

ODS se prosazuje i v komunální politice. „V mém rodném Brně máme po čtrnácti letech zase primátorku, a hned je to vidět, věci se tam posunuly, a to vidím, protože tam žiju,“ ujistil.

Volby do europarlamentu pak prý hlavně ukázaly, že ANO není nepřekonatelné. „Můžete se spolehnout, že vás nezklameme,“ ujistil voliče.

Kolko nových věcí ta vláda staví...

Babišova vláda podle něj „zpronevěřila období růstu“. Je namístě hovořit o této činnosti premiéra Babiše v termínu trestního práva. Je to podle Fialy tak tristní, že si „určité pomalosti“ všiml i prezident Zeman, jinak hlavní ochránce současných pořádků.

Konkrétně si Fiala vzal na paškál vládní investiční plán. „Ani ten Harry Potter, ve kterého by se pan premiér rád proměnil, by si s tímhle plánem nevěděl rady. Možná leda jiná literární postava, a to baron Prášil.“

Když poslouchá Andreje Babiše a jeho vize, slyší Petr Fiala „husákovštinu“. Ne ve smyslu česko-slovenského jazyka, ale ve smyslu toho, že se v zemi nic nedělá, ale v projevech slyšíme „kolko nových věcí vláda staví“.

„Místo blouznění o bilionech vláda v příštím období prostě zdvojnásobí peníze do infrastruktury,“ popsal přístup ODS. Kromě toho „konečně splní spojenecké závazky“ a začne dávat dvě procenta HDP na obranu.

„My pracujeme, my se chystáme, a místo marketingového seznamu máme skutečný investiční plán,“ ujistil. Pak se odkázal za Poděbradské artikuly, dvacet let staré a stále věčné programové teze ODS, se kterými dokázala převést tuto zemi od komunismu na Západ.

Pak slovy „drzost a nehoráznost, nad kterou zůstává rozum stát“ odmítl kritiku ODS a její role v transformaci.

Fotogalerie: - Policejní auta pro Jihomoravský kraj

„Za posledních šest let jsme vrátili principy ODS do středu naší politiky,“ ujistil s tím, že I v současném systému, který podnikatelům nepřeje, dokázala prosadit „aspoň něco“. To „něco“ jsou úlevy pro živnostníky, a také to, že ODS zamezila zdanění církevních restitucí.

„V tomto sále neuvidíte šíbry, ti už se dávno přesunuli jinam,“ ujistil Petr Fiala také.

Provýchodní síly takzvané kvazipravice

„My obrátíme vztah občana a státu zpátky z hlavy na nohy. Stát je tu pro občana, a ne občan pro stát jako položka EET,“ burcoval za potlesku.

V současné Poslanecké sněmovně se ODS podle něj podařilo ubránit naši západní příslušnost před „provýchodními silami“. Ta je narušována jak levicí, tak „kvazipravicí“.

Ve vládě toho podle Fialy „s touto energií a nadšením“ dokáže ODS ještě mnohem více. Zvítězí nad „obézním státem“ a dá mu „redukční dietu“. Občanům se tím velmi uleví.

ODS také připraví například „školu na moderní učitele a učitele na moderní děti“. Anketa Řídili by Piráti Českou republiku dobře? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 15294 lidí

A má i představu, jak sloučit konzervatismus se „zodpovědnou péčí o životní prostředí“. To je podle Fialy „modernizační agenda“. Je občas složité tuto modernizační agendu sloučit s konzervativním základem, ale Fiala to vidí tak, že ODS chce být „hrází proti extremismu“, ať je neomarxistický, environmentalistický anebo nacionalistický.

„Západ není jen ‚jedna z možností‘, Západ je kotva,“ pokračoval Petr Fiala v tématu zahraniční politiky. Skutečný konzervativec podle něj ví, že socialisté a jejich řádění ohrožuje EU, ale nedovolí jim Unii zničit, protože si uvědomuje, že cokoliv mimo EU by bylo ještě horší.

ODS podle Fialy musí být názorově pestrá, ne „ideologicky sektářská“. Například v oblasti životního prostředí proti sobě stojí „hlasití environmentalisté“ a proti nim „agresivní trolling“. ODS odmítá obojí, a občanům, kteří nevyznávají ani jeden extrém, nabízí tzv. „zelenou kartu“. Starostové za tuto stranu podle Petra Fialy dokázali připravit více projektů na úlevu životního prostředí, než kolik dokázal průměrný „expert na klima“ napsat k tématu facebookových komentářů.

Na závěr pozval všechny na odpolední programovou část kongresu: „Pocítíte závan svobody, nápadů a konkrétních projektů,“ ujistil.

Postavím se všem klaunům

K tomu všemu nabízí profesor Fiala cestu, mající pět bodů:

1. Hned v únoru znovu vyrazí na cesty, dvakrát objede republiku. „Uvidíte mě v každém okrese,“ ujistil.

2. Do konce května bude ODS mít silné a důvěryhodné kandidáty do krajských a senátních voleb. „Budeme stát v startovních blocích do vítězných voleb,“ slíbil Fiala.

3. Chceme v krajských volbách vítězství, to znamená hejtmany. Potom by na krajské úrovni mělo následovat „účtování s hnutím ANO a s jeho polokomunistickou vládou“.

Fotogalerie: - Imám u soudu

4. Místo pěti opozičních demokratických stran by podle Fialy měly být tak tři. Zda jednou z nich bude ODS sama, nebo ve spolupráci s jinými, to by nechal otevřené.

5. V říjnu 2021 nastane konec polokomunistické a nevýkonné vlády.

Příští volby budou referendem o tom, zda politika má být show a divadlo, nebo zda má být odpovědná a slušná. „Chci se postavit ‚klaunům‘ a mistrům facebookových lží. A říkám vám odpovědně, že tento zápas vyhrajeme,“ popsal nepřátele ODS Petr Fiala.

Největším soupeřem je podle něj ale „malověrnost“. Lidé prý ztrácejí víru, že se dá něco změnit. A proto ODS tolik zdůrazňuje vítěznou DNA. „My tento zápas, zápas o naši republiku, vyhrajeme,“ zakončil Petr Fiala rázně.

A pak se pod taktovkou exministra Petra Bendla šlo z jednoho kandidáta volit.

A takto sarkasticky glosoval Fialovo vystoupení známý sochobásník Ivan Langer, sedící v publiku.

