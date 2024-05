Fiala popřel, že by vládní strany šířily nenávist. To prý dělá někdo jiný

Vládní demokratické strany republiku nerozdělují, premiér koná konstruktivně, chce vést dialog, ale populistické a extrémistické strany mu to neumožňují. On si podá ruku i s tím, kdo mu nadává. Alespoň tak zhodnotil Petr Fiala své počínání v čele vlády. A to ve stínu atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica.

Ve středu proběhl atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Seznam Zprávy na to konto pozvaly českého premiéra, aby se k věci vyjádřil. A Petr Fiala zkonstatoval, že on a jeho vláda rozhodně nerozdělují společnost.

Premiér sdělil, že na stav společnosti ve stínu atentátu na Roberta Fica hledí s obavami. „Ale já se s velkými obavami dívám, co se děje v naší zemi,“ přiznal premiér. A hned dodal, kdo za vážný stav ve společnosti může. „Nejsou to demokratické politické strany (které tvoří dneska vládu), které šíří nenávist, útočí na rodinné příslušníky, každý den zpochybňují osobně členy vlády a další politiky. To je někdo jiný, a ten se musí chytit za nos,“ ukázal Fiala na viníka zvyšujícího se napětí ve společnosti.

Přitom premiér Fiala je dle svých slov vždy svolný k dialogu, k jednání. „Já jsem vždycky připraven k dialogu, já dokonce vedu dialog i s těmi, kteří mi nadávají, vedu dialog s těmi, kteří odcházejí z jednání. Snažím se jednat, protože to považuji za správné,“ rozhorlil se premiér Fiala.

Premiér Fiala vysvětlil, jak to má s ostatními těžké, když s ním nekomunikují tak, jak on potřebuje. „Já můžu tisíckrát vyzvat chovejme se slušně, můžu si tisíckrát podat ruku a snažit se domluvit, ale když ten soupeř nebo ten druhý nechce, tak to prostě úspěšné nebude,“ zkonstatoval Fiala vzdor třicetileté minulosti, kdy to šlo.

A ukázal, že časy se mění. Že teď už nevedeme boj o levici či pravici, teď už podle premiéra Fialy vedeme boj o definici české demokracie. „Proto říkám, že vedeme souboj, ne mezi levicí a pravicí, ne o to, jestli bude stát trochu menší nebo větší, vedeme souboj o charakter státu, a to je vážný souboj. Je o tom, jak bude vypadat naše demokracie a jaká bude její kvalita. A to jsou vážné věci,“ zakončil melodramaticky premiér Fiala svůj apel na politické soupeře.

S velkými obavami se dívám na to, co se děje v naší zemi. Vedeme souboj o charakter státu a o to, jak bude vypadat naše demokracie. pic.twitter.com/gO8QQcYkKd — Petr Fiala (@P_Fiala) May 17, 2024

První místopředseda ANO Karel Havlíček smutně zkonstatoval, že Petr Fiala nevyslyšel výzvu ANO na zklidnění situace a dál nálepkuje opozici. „Mrzí mě, že premiér Fiala s ohledem na události na Slovensku nevyslyšel naši výzvu k uklidnění situace a k ukončení rozdělování společnosti. Místo toho jsme opět svědky z jeho strany dalšího nálepkování a šíření blbé nálady,“ napsal v reakci Karel Havlíček na sociální platformě X.

Mrzí mě, že premiér @P_Fiala s ohledem na události na Slovensku nevyslyšel naši výzvu k uklidnění situace a ukončení rozdělování společnosti. Místo toho jsme opět svědky z jeho strany dalšího nálepkování a šíření blbé nálady. https://t.co/ev1XSjCU4Y pic.twitter.com/PunEJky6vN — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 17, 2024

