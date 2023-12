Fiala prohodil Válka dveřmi, smál se Havlíček. Připomněli mu, co dělal Babiš Vojtěchovi

reklama

Lékaři v posledních týdnech protestovali zejména kvůli přesčasům a také platovým podmínkám. Sekce mladých lékařů ČLK požadovala snížení přesčasů, které se staly v českých nemocnicích a ordinacích standardem, a lékaři kvůli tomu hrozili stávkou. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek vyjednal místo toho s premiérem Petrem Fialou navýšení mezd o 9,8 miliardy korun. Výdělky lékařů se od ledna zvýší o pět až patnáct tisíc korun. Ostatním zaměstnancům nemocnic se navýší o pět procent. Protest lékařů by tím měl podle ministra Válka skončit.

Na navýšení objemu peněz i dalších požadavcích se minulý týden dohodl s lékaři premiér Petr Fiala. Právě tento fakt kritizuje Karel Havlíček, který dokonce hovoří o tom, že jde o podraz na ministra Válka, který takovou dohodu s odbory dlouhodobě odmítal. „Říkal, že lékaři nedostanou nic. Tečka, vyřízeno. Dopadlo to tak, že pan premiér prohodil pana ministra Válka dveřmi, šel a dojednal se zdravotníky to, co pan ministr Válek celou dobu říkal, že nebude,“ prohlásil Havlíček ve vysílání CNN Prima News.

Podle Havlíčka měl situaci i nadále řešit ministr Válek. „Pan premiér si musí vybrat. Buď chce ministra zdravotnictví, anebo to chce domlouvat sám,“ řekl Havlíček.

Na jeho slova ostře reagoval Jan Skopeček. „Mně přijde hrozně vtipné, že vyčítáte panu premiérovi, že se vložil do nějakého složitého jednání. Kdyby to neudělal, tak by byla kritika, že není akční a že ty věci neřeší. Všichni si navíc pamatují, jakou roli ve zdravotnictví hrál premiér Babiš,“ reagoval Skopeček. A připomněl například brožuru VZP s tématem rakoviny, ve které měl Babiš úvodní slovo. Nebo jak do zdravotnictví zasahoval v době covidu. A jak se měnili ministři zdravotnictví.

„Kdybyste řídili covid a kdybyste tam měli vašeho ministra, to by byla úplná katastrofa,“ reagoval Havlíček.

Do debaty se vložila i Věra Kovářová. „Já si pamatuju, jak premiér Babiš ponižoval pana ministra zdravotnictví,“ připomněla Kovářová tiskové konference, kde expremiér opakovaně dával lekce ministru Vojtěchovi.

Shodu našli vládní i opoziční poslanci na odmítnutí dalšího požadavku České lékařské komory na výsluhy. Prezident ČLK Kubek potvrdil, že výsluhy se budou snažit protlačit do zákona, aby českému zdravotnictví nehrozil akutní nedostatek lékařů. Proti se postavili mnozí lékaři a zástupci ČLK, zejména Sekce mladých lékařů, která prý o tomto požadavku nebyla odbory ani informována. Odmítavě se vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a další politici.

„Jednání mezi lékaři a ministerstvem zdravotnictví probíhalo určitým způsobem. Bylo stanoveno osm nebo devět bodů, většina z nich byla splněna nebo je v řešení, a zcela náhle přichází tento nápad. Myslím, že je to v nevhodnou dobu,“ podotkla Kovářová.

Mnohem tvrdší byl Skopeček, podle nějž je tento požadavek absurdní a drzý. „Já ten požadavek považuji za absurdní, skoro drzý, a věřím, že to není většinový požadavek celé lékařské profese. Já si lékařů vážím a tvrdím, že mají být adekvátně zaplaceni za svoji těžkou práci, ale výsluhy jim nepatří, ty náleží ozbrojeným složkám, a ani tam s tím zcela nesouhlasím. Tohle lékařské odbory opravdu přepískly,“ prohlásil Skopeček.

Ani Havlíček s tímto požadavkem odborů nesouhlasí, ale na vině je podle něj zejména vláda. „Mě to nepřekvapuje, což ale neznamená, že s tím souhlasím. To je z extrému do extrému. Vláda poté, co vytočila pedagogy, dostala zdravotníky do naprosto zbytečné situace. Schválil se úplně nesmyslný zákon, před kterým jsme varovali. Teď se to zase bere zpátky, a to byla ta rozbuška,“ řekl Havlíček s tím, že část zdravotnické veřejnosti si řekla, že jsou schopni se s vládou „domluvit“, přitlačili ji ke zdi a zahájili navíc ještě diskusi o výsluhách.

Psali jsme: Budete žít v bolestech, říká vám Fiala a okrádá vás. Petr Žantovský jasně Rezignujte. Kubek žádostí o výsluhy spustil lavinu Ministr Válek: Dohodli jsme se! Pět až 15 tisíc navíc a je po protestu. Válek se dohodl s lékaři

