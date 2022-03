Fiala se Zemanem řešili, jak lidem umožnit bojovat za Ukrajinu

reklama

Setkání mělo jedno jediné hlavní téma – ruská invaze na Ukrajinu.

Premiér informoval prezidenta o krocích, které vláda dělá; jde o pomoc Ukrajině či o přiliv ukrajinských uprchlíků. „V těchto věcech pan prezident kroky vlády i její dosavadní postup ocenil,“ sdělil šéf kabinetu.

Premiér s hlavou státu probral umožnění osobní účasti v bojích Čechům, kteří projevili zájem bránit Ukrajinu.

„S panem prezidentem jsme se bavili, jak řešit, že někteří Češi chtějí jít na Ukrajinu bojovat na straně Ukrajinců. Shodli jsme se na tom, že není možné dát kolektivní možnost. Ani vzhledem k počtu a k určitým rizikům, které to provázejí, není možné poskytovat individuální schválení, ke kterému by byl prezident republiky oprávněn.

Domluvili jsme se na tom, že těmto zájemcům můžeme garantovat beztrestnost v případě, že by jim hrozilo trestní stíhání. Beztrestnost bychom garantovali – a na tom je mezi námi také shoda – formou abolice, kterou by udělil pan prezident s mou kontrasignací,“ oznámil premiér Fiala.

Ve středu Senát poslal do druhého čtení návrh, který by měl dávat vládě plošnou možnost udělovat výjimky pro bojové aktivity Čechů v zahraničí. Ale podle Fialy to není cesta, kterou bychom měli jít. „To, co jsme dnes domluvili s panem prezidentem, je z mnoha hledisek výhodnější. V tuto chvíli je to postoj můj, ale předpokládám, že to bude i postoj celé vlády,“ věří Fiala.

Na Pražský hrad se v minulých dnech obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády. Na ministerstvu obrany evidovali ke středě více než 100 uchazečů. Ministerstvo už v úterý uvedlo, že někteří lidé se mohli obrátit na oba úřady zároveň. Zájem o službu v cizích armádách se zvýšil po ruské invazi na Ukrajinu a poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cizince, aby Ukrajině pomohli.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou. Pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v pondělí uvedl, že prezident se v principu staví příznivě k tomu, aby ji uděloval. Zástupci vlády mají za to, že Češi se mají zapojit spíše do humanitární pomoci. Opakovaně zmiňovali také právní aspekty vstupu do cizí armády.

Prezident Zelenskyj dnes oznámil, že na Ukrajinu dorazili ze zahraničí první dobrovolníci ochotní bojovat po boku Ukrajinců proti ruskému vpádu. Zároveň vyzval ruské vojáky, aby se vrátili domů a tam aby bránili rusky hovořící lidi.

