Fiala sem dotáhl Západ – pivo za 80 Kč. Po článku se to rozjelo

Změny v DPH dopadnou i na točené pivo. Bude v základní sazbě 21 %. Podle SeznamZpráv a těch, které vyslechly, to zanemná, že se točené piva vypije méně, protože si lidé budou dávat pozor na to, kolik utratí. Někde bude cena atakovat 70 Kč, v Praze třeba i 80 Kč. Komentátor Petr Holec k tomu ironicky poznamenal, že Petr Fiala skutečně cenově přivedl Česko na Západ. Ale ozvali se i další, zejména k tomu, že lidé si už nebudou moci dát svých sedm piv. Padala slova o alkoholicích.

Další návštěvník brněnské hospody si všiml, že jeho přátelé na pivo již tak často nechodí. Jeho pivo pak stálo 52 Kč za půlitr. „Já těch piv moc nevypiju, takže si na točené sem tam zajdu. Ale asi ne už tak často. Když se dřív sedělo celý večer, vypili jsme třeba šest, sedm piv. To už se asi stávat nebude,“ mínil dotyčný a dodal: „Někteří kamarádi do hospody už skoro nechodí. A pokud ano, dají si tři piva a jdou domů.“

Provozní pivnice U Čápa uvedl, že kvůli zvýšení DPH museli zdražit plzeň na 68 korun a před letní sezonou by mohla překročit i hranici 70 Kč. A má to své následky, zákazníci zkonzumují piva méně. „Je jasné, že si to už každý rozmyslí. Když jde člověk do hospody a za deset piv dá skoro sedm set korun, aniž by se stačil podívat do jídelního lístku, má to určitě vliv na domácí rozpočet,“ uvedl s tím, že se obává, že se cena blíží hranici, kterou lidé už nebudou ochotni zaplatit. V Praze se blíží k 80 Kč. Největší dopad bude podle článku na vesnické či maloměstské hospody, kterým se s těmito cenami provoz již nevyplatí.

V pivním národě, jak jsou Češi nazýváni, vzbudil článek pozornost. Komentátor Petr Holec hází vinu na premiéra. „Fiala uvrhl Česko do recese, do ekonomiky napustil zbytečnou energetickou inflaci, všem zvýšil daně a jako první premiér po pádu totality obnovil funkci cenzora. Dvě věci dal ale fakt dohromady: Nutellu a pivo za 80 korun. Jsme na Západě,“ zhodnotil.

Ředitel serveru Hlídač státu Michal Bláha si také přisadil, že by článek měl spustit diskusi. „Tato reportáž o zdražování piva v ČR je odrazový můstek k mnoha diskusím. O závislosti na alkoholu. O obezitě. O osobní odpovědnosti ke zdraví a vztahu ke zdravotnictví. O spotřební dani z lihu. O sjednocení daně z lihu. O boji proti nebezpečným drogám. O reklamě na alkohol. O trestech za řízení pod vlivem. O finanční zodpovědnosti. O výši důchodu a šetření na důchod.“

A přidali se další. Například Matěj Hollan z pivnice U Čápa, která byla v článku zmíněna. Jedná se prý o problémy prvního světa. „Tatínci čekající U Čápa na narození potomka (přes park je porodnice, proto se to tak jmenuje) nebo hlídající své potomky na hřišti, k němuž dorostla hospodská zahrádka přes ulici, nebudou mít po vypití pravidelného metru piv na jídlo,“ míní.

„Tohle si představuju jako kotelníka Babulu, který do sebe pošle deset kousků na jeden zátah, krkne si a pak za slov ‚Kolik ta sračka stojí?‘, mrkne do nápojáku. Země alkoholiků, kde se stalo standardem jít na deset,“ míní o Česku produkční Jan Kolias.

A vyjádřil se i bývalý komunistický poslanec Jiří Dolejš, že hospodská kultura k Česku patří. „Ta kultura byla ne v hogo fogo stolování, ale v tom, že se dalo posedět celý večer na jedné lavici bez stavovských rozdílů. Prostě takový plebejský sociální model,“ mínil s tím, že to ovšem ekonomika zkrouhla.

Kdyz bylo pivo levne, hospody vydelavaly vic na jidlu, ale pivo tocily proudem. Hospodska kultura k Čechům historicky patří. Pivari na jidlo moc nechodi, ti, co tohle chteji, mají restauranty. Posedět ale u X piv je dnes drahy spas. — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) January 8, 2024

Když bylo pivo za 2,50 – tak byla klasická pivni knajpa III. nebo IV cenovka skoro v kazde vesnici. Pivo většinou místní. Rozdíly mezi napr. Březnicí, Chlumcem ci Benešovem (dnes Herold, Lobkowicz a Ferdinand) pivař pozná, ale co by se trmacel jinam. Dnes to vše ekonomika zkrouhla — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) January 8, 2024

Ta kultura byla ne v hogo fogo stolování, ale v tom, ze se dalo, posedět cely večer na jedné lavici bez stavovskych rozdilu. Proste takovy plebejsky socialni model. Nobl restauranty jsou stejne jen pro nekoho — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) January 8, 2024

