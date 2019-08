Fiala vykládal, Takáč jen zíral: My budeme lídrem změny. Posuneme ČR mezi deset nejlepších zemí světa

Na základě toho, že se tři měsíce vládní koalice mezi sebou i s prezidentem Milošem Zemanem dohadovala o jméno Michala Šmardy (ČSSD) na post ministra kultury a pak se zčista jasna objevilo jméno Lubomír Zaorálek, předseda ODS Fiala hodnotí, že rozhodně nešlo o kulturu či programové záležitosti. „Šlo o ponížení ČSSD ze strany prezidenta, to je jeho hobby,“ popisuje záměry hlavy státu, které byly naplněny.

Není to ale to hlavní, čeho chtěl Zeman podle jeho slov docílit. „Prezident Zeman využil situace, ukázal Babišovi, kdo je tu skutečný pánem. Ukázal mu svou sílu,“ má jasno Fiala. Andrej Babiš se prý pak ukázal nejen jako neschopný, ale neuvěřitelně slabý premiér.

„Dnes je tu situace taková, že tu máme jistý typ dvojvládí. O tom, kdo bude ve vládě, rozhoduje nejen premiér a koaliční strany, ale i prezident, který na to nemá mít žádný nárok,“ upozornil na další velkou zprávu, která vzešla z této zmíněné krize okolo ministra kultury.

Může existovat celá řada politických důvodů, proč Babiš jednal tak, jak jednal. Nemusí to nutně znamenat jeho slabost, namítl moderátor Daniel Takáč. Fiala souhlasil, že spojenectví mezi Babišem a Zemanem zde sice je, ale v této krizi platilo, že náš premiér je slabý. „Babiš sliboval, že to vyřeší, že prezidenta přesvědčí, nevyřešil nic. Výsledek? Máme slabého premiéra,“ trval si na svém. „Vždyť jste politolog, musíte uznat, že by to mohlo být pro Babiše výhodné,“ nenechal se Takáč odbýt. „I jako politolog, i jako předseda ODS vám říkám, že tohle pro Babiše výhodné není,“ zdůrazňoval ukazováčkem na Takáče už Fiala naštvaně.

Nejhorší na této záležitosti dle Fialových slov je to, že to celé vytváří jistý politický precedens a to pouze v důsledku jediné věci – Babiš se se svými problémy a komplikacemi stal zcela závislým na Zemanovi. „Vlastně na komunistech a Zemanovi záleží, jestli bude Babiš premiér,“ pravil Fiala. A připomněl, že Babiš chce být samozřejmě premiérem proto, aby mohl mít nepřímý vliv na vyšetřování jeho kauz. „V přímém přenosu jsme tu všichni jasně viděli, že Babiš se svými problémy nemůže plně vykonávat svou funkci,“ dodal Fiala.

Premiér však má proti prezidentovi stále jednu velkou zbraň – ústavní žalobu na prezidenta republiky. „Ta zbraň tu je, ale jak slyšíme z hnutí ANO, tak ji nepoužije,“ pousmál se Fiala, jenž při pohledu na poměr sil v Poslanecké sněmovně poznamenal, že bez hnutí ANO ji prosadit ve Sněmovně stejně nepůjde.

Pozastavuje se zároveň nad dnešní zvláštní politickou situací, v níž prezident zasahuje do něčeho, za co však nenese žádnou zodpovědnost. „Věřím, že tento precedens nebude do budoucna tak silný a věřím, že to v příštích podobných kauzách zvládneme ukorigovat,“ reagoval na otázku, jestli se domnívá, že tím prezident získá takto velký prostor k rozhodování, jak se bude do budoucna obsazovat vláda.

Předseda ODS slibuje, že nedopustí, aby více k něčemu podobnému došlo. Zopakoval svůj úmysl změnit situaci v České republice, vytvářet příští vládu a takové věci nedovolit. „My jsme připravení být lídrem změny v České republice tak, aby se naše země posunula mezi deset nejlepších zemí světa. Našim lidem zajistíme dobrou, politiku,“ nastínil ambice ODS její předseda, kterého dění v tuzemsku prý velmi trápí. Konkrétně pak to, že v době ekonomického růstu Babišova vláda vše promarnila. „Nestaví se, nedělají se potřebné reformy, neděla se nic, co by nás posunulo kupředu,“ vyčítá jí.

Spokojeně pak podotkl, že ODS se daří dobře, systematicky roste a ani kvůli odchodu poslanců Václava Klause mladšího a Zuzany Majerové Zahradníkové žádné dramatické číslo ohledně odchodů členů nezaznamenala. „Nemám ani signály, že by někdo z členů chtěl přecházet ke Trikolóře. Naše strana je garance prozápadní orientace, našeho členství v EU a v NATO. Těžko bude Klaus mladší někoho přesvědčovat, že tohle je součást jeho politiky,“ vysvětlil Fiala, proč zůstává ohledně odchodů klidným.

A jak to vypadá s předvolebním spojenectvím konzervativně-liberálních stran? „Uděláme vše pro to, aby hlasy demokratických voličů nepropadly a jsem připraven být v čele této změny,“ sdělil Fiala. Nechtěl však více k budování bloku prozrazovat. „My máme čas do Vánoc 2020, pak prozradíme, jakým způsobem půjdeme do voleb,“ uzavřel předseda ODS Petr Fiala s tím, že klíčové je teď pro něj sdělovat lidem srozumitelně program ODS.

