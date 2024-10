Fiala vykládal, jak se poučil z krajských voleb. Trendy se prý mění

Jak se premiér Fiala staví k volbách do krajů, do Senátu i do Evropského parlamentu, kde hnutí ANO a další opoziční strany získaly větší podporu?

Premiér naznal, že za to může nejasná a nejednotná kampaň stran koalice Spolu. „Kandidovali jsme pod různými názvy v různých regionech. Někde jako ODS, někde jako Spolu, někde pod názvem Společně, někde zas coby Silní lídři pro kraj. To není cesta, kterou se dá v dnešní politice jít. V minulosti to mohlo fungovat, dnes to nefunguje,“ vysvětlil Petr Fiala jak chápe nevalný výsledek v posledních trojích volbách.

Podle Fialy se politika změnila. Dává více důrazu na emoce, na viditelné osobnosti. A právě s tím se musí ODS – i Spolu – naučit pracovat. „Politika se víc personalizuje, to je zjevná tendence. V politice hrají roli emoce víc, než bych si přál. To respektuji, nevycházím tomu úplně vstříc, ale snažím se to nějak reflektovat,“ řekl pro Seznam Zprávy premiér Fiala.

V krajských volbách byli úspěšní politici, kteří za sebou mají dobrou práci pro kraj nebo jsou výrazné osobnosti. „Ve chvíli, kdy uděláte centralizovanou kampaň postavenou na jedné osobě a na jedné značce, tak je trochu víc jedno, kdo kandiduje,“ popsal Petr Fiala úspěch hnutí ANO a dodal, že decentralizovaná kampaň pak požaduje, aby na kandidátce byly silné osobnosti kraje. To znamená, že osobnost musí kampaň hrát na sebe. U hnutí ANO, myslí si Fiala, to bylo jedno. Tam byla jedna velká centralizovaná kampaň a bylo tedy nepodstatné, kdo je na kandidátce v jednotlivých krajích.

Podle Petra Fialy si koalice Spolu musí vytvořit centralizovanější mechanismus, který na vrchol kandidátek v jednotlivých krajích „dosadí silné osobnosti“, na které voliči uslyší a za kterými budou chtít jít. „Je potřeba do čela kandidátek dát osobnosti, kterým lidé budou věřit, za kterými půjdou a které budou přesvědčivé,“ míní Fiala.

Vsadí tedy koalice Spolu na výrazné krajské osobnosti jako je hejtman Martin Kuba (ODS) nebo hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), kteří v krajských volbách jasně bodovali a jednotlivé magistráty svých měst vzali skutečně frontálním útokem zakončeným velkým úspěchem? Podle Petra Fialy by právě takhle měla koalice Spolu přemýšlet. „Je logické, aby lidé, kteří jsou úspěšní ve volbách – a volby do Poslanecké sněmovny se odehrávají v regionech – tak aby zvážili, zda nemají pomoci tímto způsobem,“ odpověděl s tím, že na konkrétní jména je zatím brzy.

Stačí vsadit jen na výrazná jména na vrcholu kandidátek? Podle premiéra rozhodně ne. Nejen lídři kandidátek, ale všichni, kteří budou usilovat o zvolení, si to musí odpracovat při kontaktní kampani, při výjezdech do měst a do krajů. Tam se musí potkávat s voliči a mluvit s nimi. Tak se podle Fialy vzbuzuje důvěra. „My to musíme chtít dneska nejen po lídrech, ale i po dalších lidech na kandidátce. Pracovitost, připravenost něco pro ten úspěch obětovat a schopnost jít k lidem," potvrdil novou strategii koalice Spolu Petr Fiala.

A že lidé, kteří si takovou práci neodpracují, jsou pro stranu zátěží. „Pokud máte za sebou tisíce lidí, kteří jenom říkají ,mělo by se, mohlo by se’, pak ta politická strana naopak v dnešní politické soutěži přestává být výhodou,“ vyjádřil svůj náhled Petr Fiala a dodal, že chce stranu, která má aktivní tisíce členů, kteří neustále lidem vysvětlují kroky vlády a stojí za ní.

Fiala si stojí za tím, že ODS a koalice Spolu musí být více aktivní, lépe vysvětlovat lidem vládní kroky a jejich prospěšnost. A základem jsou jednotliví členové strany, ti dole, kteří se potkávají nad pivem s lidmi a můžou jim vše vysvětlit tak nějak ze života. „Lidé, kteří jsou v našich místních sdruženích, mají někdy i lepší schopnost než třeba ministři vysvětlovat lidem v hospodě, v obchodě nebo na hřišti, proč jsme něco udělali a že to je vlastně dobře. To potřebujeme. Potřebujeme mobilizovat členy tak, aby v těchto volbách byli aktivní, protože půjde o hodně,“ zvěstuje souboj při parlamentních volbách 2025.

Podle Fialy je důležité, že „máme stranickou demokracii“. Ale uznává, že je nová doba a lidé do stran nevstupují proto, aby vyjádřili svůj „politický postoj“, ale jen když „vstupují do politiky, byť třeba komunální“. „Dnes lidé vstupují do politické strany zpravidla proto, aby byli nějak způsobem aktivní v politice, byť třeba na komunální úrovni. Málokdo tam vstupuje jako v minulosti, proto, že vyjadřuje souhlas a chce svým členstvím tu stranu podpořit. Doba masových stran zase pominula,“ pravil Petr Fiala.

