Fialův projev? „Nemám slov. Co to bylo? Spousta rozkládání rukama, jinak nic!“ Václav Klaus se drží za hlavu

Exprezident Klaus se přiznal, že samotný Fialův projev neposlouchal, později jeho obsah četl v médiích: „Tak za prvé, já jsem to neposlouchal. Televizi neposlouchám z principu. Ale samozřejmě jsem o tom četl a prolétl jsem zhruba text projevu,“ uvedl.

A zmínil k tomu dvě věci: „Jedna věc je neznámý fenomén vystoupení ve všech televizích – na mnoha televizních kanálech u nás. To se mi jako předsedovi vlády a prezidentovi nikdy nezdařilo. Dalo by se očekávat, že se něco fantastického, šokujícího stalo a že teď v tuto chvíli se musí něco mimořádného oznámit. A premiér předběhne prezidenta Zemana a má pocit, že to má národu sdělit.

Podle toho, co jsem četl, o čem byl ten projev, tak tam se nic takového neodehrálo. To je projev, který mohl být před týdnem, za týden, za měsíc, před měsícem. Pokud se chtěla vláda ukázat jako akční, tak měl být už před třemi měsíci. Nechápu ten frontální útok na posluchače, jako kdyby měl přijít konec světa nebo zemětřesení. To je jedna rovina věci. Nepochopitelná, nemám slov, nemám vysvětlení,“ kroutil Klaus nevěřícně hlavou.

Vybídnut byl k okomentování Fialova výroku o tom, že „stát vykoupí elektrárny“. „Tak znárodňování jsme na našich územích už zažili. Nechápu, nechápu, nechápu. Jestli si myslí, že znárodněním se změní ceny energií, tak to už si mysleli soudruzi od Stalina počínaje přes Gottwalda. A jak je vidět, větru a dešti neporučili, a stejně tak neporučili cenám. V momentě, jak se začne manipulovat cenami, tak je to skok do tmy. Pokoušet se znárodňovat je pro mě naprosto nepochopitelné,“ uvedl Václav Klaus.

Premiér ve svém projevu občanům země také vzkázal, že „vláda je nenechá padnout“. Co si pod tím představit? „Tak vlády vždy měly měšec dukátů, které rozdávaly, ale pan Fiala žádný měšec naditý dukáty opravdu nemá, to si jasně řekněme. To snad ví i neekonom v něm. Prostí lidé vědí, že jsme země zadlužená. Pan Fiala nemá z čeho rozdávat, má úkol přerozdělovat něco na úkor něčeho. On to také neříkal příliš přesvědčivě, myslím, že to také nikdo nebral vážně,“ míní.

Bývalá hlava státu se také pozastavila u korupční aféry na pražském magistrátě spojené s hnutím STAN. „Pražský magistrát byl vždy svébytný útvar. Relevantní otázka je, zda je to fakt pěna dní, nebo je to zásah něčeho zásadního pro podstatu naší polistopadové demokracie. Já bych řekl, že pěna dní to možná je vzhledem k tomu, že je to pouze jeden náhodný případ něčeho daleko obecnějšího, co se neodehrává jenom u pana Hlubučka. Ale z hlediska toho, co vše se tam odehrává a jaké zásadní věci tam jsou, myslím, že to jen pěna dní není.

A zírám. Petr Fiala se toho ve svém projevu dotknul jen tak letmo, jako kdyby to byla pěna dní před komunálními volbami, kterou může odstrčit. To se zase tak odstrčit nedá. Není možné říct: ‚Mám plnou důvěru v koaliční stranu‘, která je spolu s nimi v té koalici. Nechápu to,“ dodal.

Co jej také překvapilo, byl hodinový prostor, který byl v nedělních Otázkách Václava Moravce vymezen pouze pro předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, aby tam okolnosti kolem kauzy Hlubuček vysvětlil. „Aby byl u nedělního Moravce člověk sám... To nechali párkrát prezidenta a párkrát premiéra. Ale nikdy ještě místopředsedu vlády, to je také průlom. To nepodceňujme,“ upozornil.

„Nevím, zda je to bezelstná nevinnost, nebo arogance, když on řekne: ‚My v našem hnutí provedeme teď obrodný proces.‘ To prostě nevím, zda si mám jenom povzdechnout, nebo se vztekat,“ nevycházel Klaus z Rakušanových výroků z údivu.

Tento skandál podle něj neudělá změny ve vládě ani nezapříčiní její pád: „Je to v každém případě obrovský úder. Lidé říkají, že to bude konec STAN a této vlády. Já jsem ale skeptický, když jsem viděl Fialův projev – nic se neděje, jedeme dál. To nevidím dobře ve smyslu, že by to pro vládu znamenalo nějakou změnu,“ uvedl Václav Klaus.

