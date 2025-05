Fico se srdečně pozdravil s Vučičem. V Moskvě, Pobaltí navzdory

Server TOPky.sk oznámil, že slovenský premiér Robert Fico patří do trojice nejvýznamnějších zahraničních hostů 80. výročí konce Velké vlastenecké války z let 1941 až 1945. Spolu s čínským prezidentem Si Ťin-Pchingem a běloruským diktátorem Alexandrem Lukašenkem.

„Bratrské setkání se slovenským premiérem Robertem Ficem dnes večer v Moskvě. Srbové a Slováci zůstanou navždy bratry!“ napsal k sérii fotografií ze setkání se slovenským předsedou vlády.

Ze setkání obou politiků existuje i video zdravících se politiků. „Navzdory opakovaným snahám EU o zastavení jejich letů jsou prezident Fico a prezident Vučić společně v Moskvě,“ lze se dočíst u záběrů obou mužů. Pravděpodobně se jedná o narážku na fakt, že pobaltské státy odmítly Ficovi a Vučičovi povolit přelet nad svým územím směrem do Moskvy. Oba politici tak museli hledat jinou letovou trasu a jak je ze společných fotek z Moskvy jasné, našli ji.

???????????? Despite multiple efforts by the EU to stop their flights, President Fico and President Vučić are together in Moscow. pic.twitter.com/Cp45Vaxuug