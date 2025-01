Fico varoval před státním převratem. A dostal dopis od skupiny psychiatrů

Slovenský premiér Robert Fico ve svém vyjádření tvrdí, že opozice, zejména Progresivní Slovensko, usiluje o destabilizaci země, a dokonce o státní převrat. „Právě jsem se vrátil ze zasedání další krajské rady SMER, kde v klidu probíráme současnou situaci a připravujeme se na všechny možné alternativy. Budeme připraveni na všechno. Hlavně na Majdan, tedy na státní převrat skrze ulici, o který se tak houževnatě snaží opozice, především Progresivní Slovensko,“ uvedl slovenský předseda vlády ve videu, které sdílel na svém facebooku.

Fico se vyjádřil k návštěvě delegace Progresivního Slovenska v Kyjevě, kde se Michal Šimečka setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Nemám absolutně žádný problém s tím, že se delegace Progresivního Slovenska vydala do Kyjeva. Když nemáte pravomoci ani zodpovědnost, můžete jednat i na vesmírné stanici Marsu.“

Za nejvíce problematické považuje, že členové delegace podpořili vstup Ukrajiny do NATO a tento závazek údajně dali přímo ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. „Nejnebezpečnější na ukrajinské misi Progresivního Slovenska je to, že poboskali Zelenskému prsty a slíbili mu v případě, že by se dostali k moci, podporu pro členství Ukrajiny v NATO, co dnes nechtějí ani Spojené státy americké a účast slovenských vojáků v západních jednotkách,“ řekl s tím, že o jejich rozmístění na Ukrajině se prakticky hovoří po celém světě.

Opět odmítl možnost vstupu Ukrajiny do NATO a varoval, že by to vedlo ke globálnímu konfliktu. „Vláda, kterou vedu, nikdy nepodpoří členství Ukrajiny v NATO, protože by to vedlo jen a jen ke třetí světové válce. To si všichni zodpovědní uvědomují, kromě našich slovenských progresivců.“

Zároveň Robert Fico zdůraznil, že Slovensko se nebude podílet na přímé vojenské podpoře Ukrajiny. „Vláda rovněž nikdy nenavrhne vyslání bojových jednotek na Ukrajinu, aby měly otočené zbraně proti Ruské federaci,“ pokračoval slovenský premiér.

„Máme proslovenskou vládní koalici a proukrajinskou, protislovenskou opozici. Lidé si budou moci v příštích volbách snadno vybrat,“ uvedl slovenský předseda vlády. V posledních dnech se znovu otevřela otázka možných předčasných voleb, což Fico podmínil funkčností Parlamentu.

Kritizoval ukrajinského prezidenta Zelenského a vyčetl mu, že se s ním odmítl sejít na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. „Způsob, jakým Zelenskyj odmítl setkání se mnou v Davosu, ukazuje, že nehodlá nic změnit na svém rozhodnutí nepustit přes Ukrajinu ani kubický centimetr plynu,“ doplnil Fico. Ukrajina jeho přepravu zastavila od Nového roku po vypršení příslušné smlouvy s ruskou stranou.

Fico tím jasně vymezil **odlišnou zahraničněpolitickou linii** své vlády oproti prozápadním stranám na Slovensku. Jeho postoj odpovídá jeho **dlouhodobé kritice vojenské pomoci Ukrajině** a odmítání aktivnější role Slovenska v konfliktu.

Následně obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že se snaží za každou cenu získat přízeň nově zvoleného amerického prezidenta. A to tak, že zastavením tranzitu plynu nabízí Spojeným státům celou Evropu na zlatém tácu, aby USA mohly dodávat čím dál dražší zkapalněný plyn.

Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že na kroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně zastavení tranzitu ruského plynu odpoví recipročními opatřeními. Přiklání se k možnosti vetovat další finanční pomoc Ukrajině v rámci Evropské unie. „Robert Fico je slovenský premiér, ne ukrajinský sluha,“ prohlásil v této souvislosti a dal jasně najevo, že jeho vláda bude hájit především národní zájmy Slovenska.

Zároveň podpořil svého spolustraníka, místopředsedu parlamentu Tibora Gašpara, který připustil možnost vystoupení Slovenska z EU. Fico s tímto postojem naprosto souhlasí a uvedl, že Slovensko se musí připravit na všechny možné krizové situace, do nichž se Evropská unie může v krátké době dostat. Vyzval také k otevřené debatě o budoucnosti EU a NATO, takové diskuse by podle jeho slov neměly být tabu.

V reakci na Ficovy kroky stovka slovenských psychiatrů napsala slovenskému premiérovi dopis, v němž jej vyzvala ke zvážení odchodu z politiky, informovaly Novinky.

Odborníci v dopise vyjadřují obavy z ohrožení demokracie na Slovensku. „Vaše politické chování se vyznačuje stále větší měrou mocensko-autoritativního stylu, manipulací s fakty, lhaním, shazováním a útoky na politické oponenty, žurnalisty i běžné občany, kteří projeví nesouhlas s vaší politikou,“ uvedli v dopise.

„Doufáme ve schopnost vaší sebereflexe a možnosti korekce vašeho politického chování včetně zvážení odchodu z vrcholové politiky,“ napsali Ficovi odborníci.

