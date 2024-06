Filip udeřil na Fialu a další: Podporujete vznik globálního konfliktu

Do voleb do Evropského parlamentu KSČM kandidovala s některými dalšími stranami v koalici pod značkou STAČILO!, získala necelých deset procent hlasů a dva poslanecké mandáty. Takový výsledek Vojtěch Filip hodnotí jako velmi dobrý. „Podařilo se nám navrátit část voličů, kteří volili radikální levici. A samozřejmě je potřeba za to poděkovat Kateřině Konečné,“ zmínil současnou šéfku komunistů, které se podařilo přesvědčit občany o tom, že je důvod volit koalici STAČILO!. Ukázalo to podle něj budoucnost pro levicové voliče v České republice.

Není toho názoru, že úspěch značky STAČILO! znamená konec KSČM v České republice. „Myslím, že STAČILO! je dnes dobrá značka, protože některých rozhodnutí vlády České republiky stačilo a některých rozhodnutí z Bruselu stačilo ještě více. Je to normální spolupráce, a nakolik bude značka KSČM zachována, záleží jen na členech komunistické strany. Já vidím tu budoucnost pozitivně,“ podotkl Vojtěch Filip v pořadu Aby bylo jasno.

Prozradil, jak vidí budoucnost české levice: „Myslím, že ta zkušenost s neoliberalismem, s některými konzervativními přístupy ukazuje dobrou budoucnost české levice. Záleží na tom, aby ti, kteří ji představují, byli schopni komunikace mezi sebou, nevyhýbali se té komunikaci ani tomu, aby přesně stanovili program, který ty lidi osloví,“ řekl a doplnil: „Je důležité, aby si reprezentace české levice rozuměla s českým občanem, myslím, že taková naděje tady je,“ míní expředseda KSČM.

V této souvislosti poukázal na to, jak v eurovolbách posílily strany, které prosazují národní zájmy. Například v Maďarsku, v Srbsku, v Nizozemsku atd. „Jsou to politické strany, které říkají: ‚Prosím vás, starejte se o vlastní lidi ve vlastní zemi. Říkejme to nahlas našim partnerům a snažme se to řešit nějakým diplomatickým způsobem na úrovni Evropy, OSN apod.,“ zmínil politik.

A dodal: „To se ale neděje, tady si pořád někteří myslí, že z jednoho centra – z Washingtonu – může někdo něco rozhodnout. Tak to není! Spojené státy jistě zůstanou součástí multipolárního světa a budou mít velkou váhu, ale stejnou váhu budou mít státy, jako je Čína, Rusko, Brazílie, Jihoafrická republika, Indie…,“ uvedl Filip.

„Jsem přesvědčen, že tohle je to nejzásadnější: uvědomit si, že doba jednopolárního světa, která skončila někdy v roce 2008, nemůže prostě přežívat tím, že bude vyvolávat vojenské konflikty ve světě,“ poznamenal. Připomněl například konflikt v Afghánistánu, který skončil výpraskem Severoatlantické aliance.

V souvislosti se zmíněnou multipolaritou se věnoval také mírovému summitu, který proběhl ve Švýcarsku. Na něj Čína neposlala své zástupce. Řada zástupců velkých zemí, jako je například Indie, odmítla podepsat závěrečné komuniké. „Bylo to horší než plácnutí do vody. Jak chcete jednat o mírovém urovnání konfliktu, když tam není jedna ze stran sporu? Nemohlo to mít žádný úspěch. Mírový summit byl výlet do Švýcarska. Organizátoři toho by si asi zasloužili propadnutí v základní politické škole,“ okomentoval Vojtěch Filip průběh summitu, který měl původně ambici vyjednat, jak by se dal ukončit rusko-ukrajinský konflikt.

Kroutil hlavou nad tím, že český premiér Petr Fiala (ODS) opakuje, že kdo chce mír na Ukrajině, nepochopil, o co jde, tedy že kdo chce mír, nehájí zájmy České republiky. „To je lež. Jestli se má mluvit o míru, tak se musí mluvit mezi těmi, kteří jsou ve sporu. Na to je platforma OSN. Jestliže naši ústavní představitelé říkají, že budeme dál vyzbrojovat Ukrajinu, tak v podstatě podporují nikoliv mír, ale podporují kroky ke vzniku nějakého globálního konfliktu. Tohle není možné, musím to zásadně odmítnout,“ konstatoval Vojtěch Filip důrazně.