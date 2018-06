Filozof Bělohradský usedl před kameru ČT a odpálil slovní granáty. Witowská nestačila koukat

V pátečním Interview ČT24 usedl proti moderátorce Světlaně Witowské filozof Václav Bělohradský, který žil mnoho let v Itálii. Před kamerami České televize popsal, co se dnes v Itálii vlastně děje. Prý by neřekl, že se v Itálii formuje populistická vláda. A vyslovil jedno přirovnání, které zřejmě mnohé ohromí. Šlo o italskou politickou stranu Liga. Odpálil takřka slovní granát. Další slovní výbuch se ozval, když došlo na euro a české komunisty.

Vzhledem k tomu, že Bělohradský žil mnoho let v Itálii, vyjádřil se i k tamní politické situaci. V Itálii se formuje vláda. Přestože součást této vlády je i Liga, dříve Liga severu, filozof by si prý nedovolil tvrdit, že jde o vládu populistickou. „Je to vláda nesystémové změny,“ zhodnotil rodící se kabinet Bělohradský.

Hnutí pěti hvězd, které volby vyhrálo, přirovnal Bělohradský k Pirátům. A když měl říci, komu se asi podobá Liga, vyslovil příměr, který možná mnohé ohromí. „Liga? Snad jako ten STAN,“ pravil Bělohradský s poukazem na to, že Liga dříve byla čistě regionální stranou, s důrazem na regionální témata, resp. jedno klíčové téma – odtržení severu Itálie od chudšího jihu. V médiích bývala Liga severu označována za krajně pravicové uskupení.

České hnutí Starostové a nezávislí také klade důraz na regionální témata.

Nevidí důvod, proč rodící se italskou vládu označovat za populistickou. Je pravda, že z Itálie zaznívají také věty o odchodu z eurozóny, ale Bělohradský v tom nevidí problém. „Jedna z možností, jak vyřešit problémy s eurem, je odejít z eurozóny. Je to jedno z možných řešení,“ zdůraznil Bělohradský. „Někdo chce odejít z eurózony, teď se ozývá zděšení. Proč?“ podivoval se před kamerou filozof. Když někdo navrhne odchod z eurozóny, ještě ho prý není nutné cejchovat jako nebezpečného populistu. „Já patřím k těm teoretikům demokracie, kteří považují všechno, co se v demokracii děje, za dobré,“ pravil host před kamerami.

„Euro je politický projekt, který může zkrachovat. Může zkrachovat částečně, pravděpodobně. Ze strachu ze sjednoceného Německa,“ připomněl Bělohradský. Připomněl také, že za času německého kancléře Helmuta Kohla většina Němců vůbec nechtěla euro. Ale Kohl Němce přesvědčoval, že bude dobré euro přijmout. Proč? Protože měl před očima padlé z druhé světové války. Ve druhé světové válce padl i jeho bratr a Kohl stál o to, aby se už nikdy neopakovala podobná hrůza. Euro chápal jako jeden z prvků, který měl EU sjednotit a zabránit válce.

Nová politická uskupení mohou přinést také naději na pozitivní změnu. A Italové podle Bělohradského doufají v pozitivní změnu.

Pokud jde o českou politickou situaci a fakt, že se dnes českým komunistům otevírá cesta k moci, Bělohradský na tom nevidí nic divného. „Je to naprosto normální. Je to parlamentní strana, ale nemůže být ve vládě,“ podotkl s tím, že v Itálii to bylo stejné. Před mnoha lety mívali komunisté v Itálii 30 procent, měli vliv, ale nebyli ve vládě a byli s tím smířeni. Třeba kvůli členství Itálie v NATO, se kterým se odmítali smířit. To je podle Bělohradského stejné jako s českými komunisty.

autor: mp