Firma Pavla Buráně trhla rekord. Za minulý rok prodala více než čtyři tisíce aut. Potvrdila, že je moravským lídrem

Společnost AUTO UH, která má hlavní zázemí v moderním a několikrát oceněném areálu na okraji hlavního města Slovácka, v Uherském Hradišti, se již několik let může pochlubit širokým sortimentem vozidel od více než 15 světových značek, a to včetně autorizovaného servisního zázemí. Svým zákazníkům z řad firem i domácností nabízí od luxusních modelů až po vozidla dostupná pro širokou veřejnost, ale především, v hlavní roli je vždy plná spokojenost každého zákazníka.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 96% Ivan Korčok 4% hlasovalo: 13706 lidí

„Mám velkou radost z obchodního úspěchu naší skupiny AUTO UH, kterého jsme dosáhli v roce 2023. Tyto obraty jsme jako firma plánovali, takže vlastně se dá říct, že to pro nás zase tak velké překvapení nebylo. Je to pro nás všechny potvrzení, že naše snaha o poskytování špičkových služeb, které souvisejí s prodejem a hlavně následným servisem kvalitních a oblíbených vozidel mnoha různorodých značek se vyplácí. Jsme hrdí na to, že jsme potvrdili naši roli největšího prodejce osobních a užitkových vozů na Moravě a budeme dál pracovat na tom, abychom zůstali lídrem v našem oboru. V minulém roce jsme investovali do rozšíření a vybavení našich servisních kapacit, začlenili jsme do naší skupiny společnost Auto Jih 2000 z Hodonína, čímž jsme se rozšířili o značky Renault a Dacia,“ uvedl Pavel Buráň, majitel skupiny AUTO UH, který zároveň prozradil, že na loňské úspěchy firma navazuje i letos. V dubnu letošního roku totiž dokončila akvizici společnosti Truck Servis Zlín, která je autorizovaným servisním dealerem značky MAN.