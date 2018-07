Foldyna hovořil, pravičáci křičeli. Nemám rád pokrytectví, musel jsem to říct, vysvětluje

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna v rámci středeční sněmovní debaty, která trvala několik hodin, než došlo na samotné hlasování o důvěře vládě, předstoupil před poslance u řečnického pultu s projevem plným emocí. To, co se odehrávalo ten den ve Sněmovně, už podle jeho slov nebyla žádná racionální debata a demokratická diskuze. Řekl například, že z vlastní zkušenosti nezná moc nečestných boxerů, ale zná spoustu nečestných politiků, a pustil se i do kritiky vlastní strany. „Ve středu tady jen pokrytecky žvanili ti, kteří tu od 90. let křivili prostředí,“ obhajuje svůj projev Foldyna v rozhovoru pro Lidové noviny.

K ostrému proslovu Foldynu vyburcovalo i to, že ústředním bodem v debatě poslanců byli dokola komunisté. „Také jsem si myslel, že po roce 1989 budou do tří let maximálně ve skanzenu, ale byla to pravice, která platila za největší PR agenturu pro to, že tady i dnes máme KSČM ve Sněmovně,“ řekl s tím, že i za to, že tam je Andrej Babiš, může i ČSSD všemi těmi průšvihy, co dělali.

„Mysleli jsme si, jak se tady budeme střídat my s ODS ve vládnutí a ostatní strany se vejdou leda do výtahu,“ uvedl a dodal, že sociální demokracie se z těch chyb dodnes nepoučila, pořád jen ukazuje na Babiše, na Zemana. „Největší chybou jsme my sami, akorát jsme nenašli odvahu o tom mluvit. Takže jsem vybouchl a řekl to, protože nemám rád tohle pokrytectví,“ upřesnil.

Sebereflexe ale podle Foldyny chybí i ostatním zavedeným stranám. „Stále předstíráme, že ji hledáme, ale víceméně to jen říkáme. Pravou odvahu podívat se do zrcadla jsme ještě nenašli. Proto u nás vzrůstají alternativní strany, ale rostou i v Evropě,“ míní Foldyna, podle kterého jsou zde sice 140 let, jenže vývoj přinesl řadu nových výzev, o kterých si zakázali mluvit.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to pokrytectví, když mluví Piráti a podobní zanícenci o komunistech, kroutí hlavou Foldyna, který vzpomíná na to, jaké to bylo v komunistickém režimu žít. „Můj táta přišel o práci, neměli jsme na nic peníze. Negativa režimu jsem dobře viděl. My povalili všechno, ať to bylo dobré, nebo špatné, a nevytvořili jsme nic,“ připomněl a dodal, že celá diskuse mu proto přišla bezpředmětná. „Nikdy už tady nebude komunismus jako po druhé světové válce. Ve středu tady jen pokrytecky žvanili ti, kteří tu od 90. let křivili prostředí,“ dodal.

S ohledem na svůj vlastní příběh se musel prý Foldyna hodně přemáhat, aby zvedl ruku pro kabinet opřený o KSČM. „Navíc jsem z regionu, kde významná část ČSSD nebyla ochotná, abychom do té vlády šli,“ uzavřel s tím, že přemýšlel, co v dané chvíli může udělat a jaký to bude mít dopad, a v tomto případě nakonec vybíral menší zlo.

Psali jsme: Na*raný Babiš, Kalousek a hovory od srdce. Dělo se, zatímco jste spali ČSSD a ministerstvo zahraničí? Foldyna nabídl řešení, které ještě nepadlo. Pak promluvil o organizovaných mafiích v Kosovu a Bosně ČT se snažila koupat Foldynu za komunisty, on ale vytáhl Václava Havla Foldyna rázně k sociální politice: Stát se nesmí řídit city!









Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab