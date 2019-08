Foldyna se na*ral: My pošleme „na migraci“ 700 milionů, v Africe to rozkradou a budou je sem cpát dál

Podle informací Českého rozhlasu se ministerstva zahraničí, obrany a vnitra dohodla, že pošlou 700 milionů korun do Afriky. Peníze mají jít na řešení migrační krize. Česko tak naplňuje mnohokrát opakovanou větu, že migrační krizi je třeba řešit tam, kde vzniká. Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) však nad nápadem posílat stamiliony do Afriky kroutil hlavou. Je to podle něj vlastně nesmysl, protože tyto peníze podle jeho názoru v Africe rozkradou.

Ministerstva zahraničí, obrany a vnitra pracují na společném projektu, v jehož rámci by mělo v příštích třech letech do Afriky doputovat na 700 milionů. Z těchto peněz má být financováno řešení problémů migrační krize, včetně ochrany vnitrozemských hranic afrických států.

Podle poslance Jaroslava Foldyny to ale vůbec není dobrý nápad. Je to podle něj natolik špatný nápad, až ho „na*ral“.

„Před každým na*ráním je prý dobré se zasmát, tak začneme tím, co je na tomto „boji“ proti migraci komického. Představa, že se ty peníze v Africe nerozkradou. Představa, že africký vládce, který z Evropy dostane peníze na zastavení migrace, skutečně zastaví migraci, aby pak už z Evropy žádné peníze nedostal (takhle výpalné skutečně nefunguje). Představa, že migranti v táborech upustí od svého úmyslu přesunout se do Evropy, protože nebudou uvažovat takto: ‚Když nám Evropané, ti hlupáci, posílají své peníze až k nám do Afriky, jak se o nás asi postarají, až dorazíme k nim domů, do Evropy.‘ Tato představa je o to směšnější, že ‚pomoc‘ v táborech budou zajišťovat organizace, které mají přesvědčování Afričanů k přesunu do Evropy, přesun samotný a následnou péči o imigranty na našem území, jako svoji hlavní pracovní náplň. Pro tyto organizace by znamenalo zastavení migrace existenční katastrofu a představa, že se samy dobrovolně odříznou od peněz, je... Absurdní? Směšná? Dětinská? Těžko se hledá vhodný výraz…“ zlobil se Foldyna.

Kdyby se těchto 700 milionů použilo v České republice, mohlo by se podle Foldyny zařídit mnoho dobrých věcí. Kupříkladu by si podle Foldyny mohlo několik lidí dovolit využít léky, které jim dnes odmítají pojišťovny hradit a oni proto brzy umírají. Víc než tisíc dětí z dětských domovů by mohlo svůj život začít ve startovacích bytech. Policisté by mohli mít několik nových aut, domovy důchodců by se mohly rozšířit o několik stovek míst.

„Dalo by se pokračovat ještě dlouho, ale nemá to smysl. Je jasné, že 700 milionů korun by se jistě hodilo v mnoha českých zdravotnických či sociálních zařízeních, v mnoha českých rodinách, nebo při skutečném zajišťování bezpečnosti českých občanů. Vláda však hodlá tyto peníze poslat do Afriky, kde ten zbytek, co nerozkradou tamní vládci, použijí třeba naše ‚neziskovky‘ na podporu migrace z Afriky do Evropy. Kdyby se ty peníze spláchly do kanálu, tak alespoň nenapáchají škody...“ napsal k tématu Foldyna.

„Na závěr snad už jen to, že oněch 700 milionů do Afriky ve skutečnosti nepošle české ministerstvo vnitra, zahraničí nebo obrany, ale čeští daňoví poplatníci. Daně jsou však vymáhány násilím řekněme ze zákona a toto násilí je ospravedlnitelné pouze v případě, kdy jsou takto získané prostředky použity právě v zájmu českých daňových poplatníků či jejich blízkých. Použít tyto peníze na cokoli jiného, je pouze dalším odíráním našich, už tak nadměrně zatížených, pracujících a mávnutím rukou nad našimi potřebnými. Dříve se tomu říkalo vykořisťování. Takovéto nakládání s penězi daňových poplatníku nemohu podpořit,“ uzavřel.

