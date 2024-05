Foltýn: Konec kariéry jednoho lampasáka

reklama

„Nejdu dělat politickou propagandu vládě,“ ujistil v rozhovoru pro Respekt Otakar Foltýn, nově jmenovaný vládní „koordinátor strategické komunikace“.

Novou funkci zřídil Fialův kabinet pod ministrem Markem Ženíškem, kterému k agendě vědy a výzkumu přidal i téma boje proti dezinformacím.

Foltýn má stanout v čele nově vytvořeného odboru, který bude mít asi deset úřednických míst.

Jeho cílem je, jak uvedl, „informovat populaci o základních hodnotových tématech státu“.

Příznivci Fialovy vlády jeho nástup kvitují, třeba známý facebookový profil Visegrádský jezdec napsal: „Když už ne Foltýn, tak už nikdo. Maximální support“.

Poněkud skeptičtěji jeho vyhlídky vidí Vadim Petrov, v minulosti tiskový mluvčí vlád Václava Klause.

„Za půl roku a s deseti lidmi, které na to dostal, neudělá nic. On by nic nemohl udělat i kdyby dostal na kampaň 100 mio., protože změnit myšlení lidí ve prospěch vlády by nesvedlo teď už ani celé ministerstvo propagandy,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Jediné co podle něj můžeme očekávat, že pan Foltýn teď bude vyskakovat „z každé plechovky psího žrádla“ a propagovat ještě více válku na Ukrajině a hrozbu Ruska.

Voják na vládní tiskovce?

V rozhovoru pro Respekt, zveřejněném ve čtvrtek, kdy se ujal funkce, Foltýn mimo jiné uvedl, že „jako voják sloužím státu, nikoliv konkrétním lidem“.

To vyvolává otázku, zda do funkce řídící vládní komunikaci nastupuje osoba civilní, nebo příslušník armády, podléhající specifické vojenské jurisdikci.

Aby komunikaci vlády řídil voják ve službě, to by podle všeho bylo v mírových podmínkách unikátní.

„To, že vláda se i v této oblasti obrací na vojáka, je příkladem růstu militarismu Fialovy vládní politiky,“ říká pro ParlamentníListy.cz ústavní právník Zdeněk Koudelka.

Otakar Foltýn zůstává zaměstnancem vojenské kanceláře prezidenta republiky v hodnosti plukovníka.

„Jsem z té funkce dočasně uvolněn. Kancelář nové funkce budu mít na Úřadu vlády, ale formálně jsem jen „zapůjčen“ a zůstanu řadovým příslušníkem prezidentské kanceláře. Můj plat se nijak nemění. Do uniformy se chci vrátit,“ vysvětluje Respektu. Několikrát v rozhovoru zopakoval, že je voják a slouží tam, kam jej stát pošle.

„Je to nevhodné, ale právně možné, pokud k tomu dá souhlas náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, která se bude řídit názorem prezidenta,“ vyjasňuje docent Koudelka.

Doplňme, že plukovník Foltýn je absolventem Právnické fakulty, rozdílů mezi civilní a vojenskou funkcí by si tedy měl být vědom.

Hybridní válka jako životní téma

Pražskou fakultu absolvoval v roce 2003, poté absolvoval roční základní vojenskou službu na kterou hned od roku 2004 navázala kariéra důstojníka na Generálním štábu. Ve štábních funkcích působil na misích v Kosovu i Afghnánistánu.

V červenci 2022 se stal náčelníkem Vojenské policie, ale již v únoru 2003 byl ministryní Janou Černochovou odvolán.

Následně jej prezident Petr Pavel zaměstnal ve vojenské kanceláři Hradu jako zástupce náčelníka.

Prezidenta například hájil po jeho výrocích o nezbytnosti sledování ruských občanů v ČR. „Detailní monitoring občanů agresivního státu je v současné situaci bezpečnostní imperativ,“ vysvětloval Foltýn.

Sledování podle něj nejvíce vadí těm, kteří mají co skrývat.

Psali jsme: Plukovník Foltýn: Sledovat Rusy je nutné. Nejvíc to vadí těm, kteří mají co skrývat

Tématu dezinformací a „hybridní války“, kterou proti nám vede Rusko, se plukovník Foltýn věnoval mnoho let.

„Ve srovnání se Severoatlantickou aliancí není nijak výrazně silné. Na číslech lze dokázat, že je Rusko slabší, a ví to. Proto se snaží prosadit své zájmy i jinou cestou. Cestou, kterou dnes označujeme za hybridní válku,“ vysvětloval v České televizi už v roce 2016.

K výročí konce druhé světové války v roce 2020 na Facebooku napsal: „SSSR byl děsivá totalita stejně jako třetí říše. Začal válku jako spojenec nácků a od začátku (přesněji již dávno předtím) se choval úplně stejně zhovadile. Včetně masového vraždění a koncentráků. Na rozdíl od nácků ale neměl v plánu likvidaci Čechů jako národa. Jen si z nich chtěl udělat slouhy, aniž by je nezbytně musel vraždit. Pro český zájem byl méně nebezpečnou, ale neméně zvrhlou totalitní diktaturou,“ dodal s tím, že je vděčný „ruským a ukrajinským aběloruským, kazašským, tatarským, arménským a dalším klukům,“ nikoliv SSSR.

Po vypuknutí války na Ukrajině se stává a častým hostem České televize. Hovořil o „zrodu nového národa“ na Ukrajině, zatímco o Rusku se vyjádřil: „To je třetí říše v barvě se vším všudy a ani tomu bych nevěřil, že někdy v životě uvidím takto zmanipulovanou vlastní populaci s úplně přepólovaným rozlišením mezi pravdou a lží, to je pravděpodobně na učebnici“.

Psali jsme: Analytik v ČT: Na Ukrajině vidíme zrod nového národa. Rusové? Zmanipulovaní. Na učebnici

Krátce poté si od Jany Černochové převzal dekret jako velitel Vojenské policie.V této funkci se například připojil k akci „bereme si vlajku zpět“, která protestovala proti tomu, aby byl státní symbol přivlastňován „extremistickými a fašizujícími subjekty“, čímž byli míněni účastníci protivládních protestů.

„Vlajka, kterou si samostatný stát zvolil jako svůj symbol, odráží i základní myšlenky demokracie, svobody a humanismu, které dal vznikajícímu státu do DNA prezident Masaryk. Kdokoli neuznává základní hodnoty našeho státu uvedené v ústavě, nemá morální právo mávat naší vlajkou,“ psal tehdy plukovník Foltýn.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

V téže době poukazoval na „kriminální rozměr“ ruských hybridních hrozeb a psal: „To, co by nás mělo všechny spojovat, jsou naprosto jasné hodnotové postoje, které nestrpí kompromisy vůči frustrátům – vůči těm, kteří fakticky jednají proti zájmům tohoto státu a bohužel jsou i občany téhož státu. To jsou padlí na bojišti informační války“.

Vojenské vnímání veřejné debaty coby informační války, ve které musíme hájit „hodnotové postoje“ se v té době v určitých kruzích celkem šířilo, plukovník Foltýn jej ale přenášel i do konkrétní roviny.

Třeba novinářku Janu Bobošíkovou, která se pozastavila nad jeho suverenitou při šíření dezinformace o smrti ruského generála, obratem nazval „pomýlená ženština s legračním příjmením“.

Psali jsme: Ta kolaborující rusofilní... Vulgární plukovník od Pavla rozpálil novinářku. Bude soud!

Jinak používá pro oponenty výrazy jako „debil, hajzl, blbec či kretén“, také „kremlofilní propaganda“ nebo „naci-flastencká dezinformační scéna“. Je také tvůrcem žertovného spojení „trolíci a trotlíci“.

„Zkuste přesvědčit někoho ze svých příbuzných, kteří jsou proruští, aby nebyli. Je to dlouhodobá práce, která je strašně těžká, protože oni už do toho bludu prostě upadli. Ten, o koho v tento okamžik soupeříme, jsou lidé, kterým je to buď jedno, nebo se v tom nevyznají a jsou zmatení. A tihle by se do toho neměli propadnout,“ promluvil v pořadu 168 hodin.

Vojenské uvažování v kategoriích hodnotové války, bojišť, soupeření padlých a uvažuje, že je nejspíš úplně jedno, zda Otakar Foltýn bude zaměstnancem vojenským, nebo civilním.

Je ale otázkou, zda tento způsob komunikace dokáže překlenout rozdělení společnosti, před kterým vláda verbálně varuje.

Zejména proto, že v pojetí plukovníka Foltýna je projevem proruskosti a kremlofilie i samotná nedůvěra ve vládu. „Pokud nebudete věřit základním hodnotám, na kterých stojí váš stát, nebudete věřit svým vlastním institucím, budete zpochybňovat například své vlastní tajné služby - a nechci sahat do svědomí některým bývalým ústavním činitelům, tak pokud tímto způsobem znevěrohodňujete svůj vlastní stát a své vlastní bezpečnostní složky, tak samozřejmě děláte přesně to, co ty ruské tajné služby chtějí,“ uvedl letos na konci března v Událostech, komentářích.

Zdeněk Koudelka očekává, že podobným způsobem povede i vládní strategickou komunikaci. „Od Foltýna očekávám to co od propagandistů ústředního výboru komunistické strany před rokem 1989. To znamená snahu obhajovat špatná mocenská rozhodnutí a útočit na vládní odpůrce. Ovšem stejně jako vládním propagandistům před listopadem 1989, ani těm dnešním lidé věřit nebudou,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Proto ústavní právník uzavírá téma optimisticky a s vírou v demokratické procedury: „Bude-li svoboda slova, záleží prvotně na nás a ne na Foltýnovi. Proto je dobré jít k volbám, dokud ještě můžeme volit, a červnu ve volbách do Evropského parlamentu i v září ve volbách do krajů volit opozici a dát Fialovi stopku“.

A ohledně Otakara Foltýna Vadim Petrov poznamenává: „Konec kariéry jednoho lampasáka, který se měl držet svého řemesla. Normální lidi na rozkaz nefungují“.

Psali jsme: Ministr Ženíšek: Otakar Foltýn. Správné rozhodnutí. Lež a dezinformace není názor Foltýna? Po tom všem? „Fialovská junta,“ zní po oznámení „Národ si to konečně uvědomil.“ Vážné zjištění. Jde o volby v ČR Když nevěříte státu, zpochybňujete BIS, pomáháte Rusku. Foltýn se u Takáče rozjel



Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama