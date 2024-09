Fotbal s Izraelem? Žádné město v Belgii nechtělo zápas pořádat

Belgické mužstvo Rudí ďáblové s hvězdným fotbalistou Kevinem De Bruynem. Belgičtí Rudí ďáblové ovšem nemohli hostit izraelské mužstvo na stadionu krále Baudouina v Bruselu. Právě na tomto stadionu se koná drtivá většina zápasů národního týmu. Belgická fotbalová unie se snažila o náhradní řešení tím, že by se zápas konal v jiném městě. Všechna odmítla z bezpečnostních důvodů. Obavy vyvolávala válka v Gaze, která akceleruje napětí v celé západní Evropě i v USA.

„Každý den máme demonstrace a protidemonstrace spojené s probíhajícím konfliktem. Přivítat Izrael znamená přinést maximální geopolitické napětí do našich sousedství. Co bychom dělali, kdyby si propalestinští nebo proizraelští aktivisté hromadně kupovali lístky? Měli bychom jít do tak obrovského rizika pro Ligu národů?" vznesl řečnickou otázku pro belgický fotbalový server So Foot Benoit Hellings, radní pro sport města Brusel.

Belgický Koordinační orgán pro analýzu hrozeb odhadl, že kolem tohoto zápasu by bylo zvýšené riziko. Stejný postoj zaujala belgická policie, která se obávala myšlenky výrazného snížení bezpečnosti ve městě. Přestože byla policie zvyklá řídit důležité evropské summity, vysvětlila radnímu Hellingsovi, že tuto akci pravděpodobně „nebude možné zorganizovat ani s posilami“.

Radní Hellings připomněl říjen roku 2023, kdy byli před stadionem před zápasem mezi Belgií a Švédskem zradikalizovaným islamistou zabiti dva fanoušci Švédska. „Přijmout Izrael v Belgii, dokonce i za zavřenými dveřmi, by znamenalo podstoupit nepřiměřené riziko, že uvidíme osamělého vlka spustit nový teroristický čin. Celé město, nebo dokonce celá země, by mělo problémy, pokud jde o zvládání davu, demonstrantů a terorismu,“ řekl serveru radní pro sport.

Rozhodnutí nepořádat zápas v Belgii, ale v maďarském městě Debrecín okomentoval i belgický konzervativní politik Georges-Louis Bouchez. „Kolegium města Bruselu chce jednoduše bojkotovat Izrael. To jsou čistě volební důvody kvůli početné muslimské komunitě v hlavním městě,“ obvinil vládnoucí politiky.

„Belgická prokuratura sice tvrdila, že neexistuje nějaká souvislost mezi útokem a válkou mezi Izraelem a Hamásem, ale později uvedla, že tuto možnost nemohou vyloučit,“ napsal k tomu Deník.

Belgičtí Rudí ďáblové v maďarském Debrecínu před prázdnými tribunami nakonec vyhráli zápas proti Izraeli 3 : 1. A to i díky dvěma gólům hvězdného belgického fotbalisty Kevina De Bruyneho.

