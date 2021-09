Fotka jako msta Fialovi. Ošklivé. Info z Německa. Zkušený hráč se ozval

reklama

V neděli spatřil světlo světa průzkum společnosti Kantar CZ, podle kterého má největší koaliční potenciál koalice SPOLU, a to 31,5 procenta. Předseda ODS Fiala dal už na konci srpna najevo, že by se jako případný vítěz voleb pokusil vyjednat společnou koaliční vládu s Piráty. Považuje Piráty za novou levici, ale pokud se má Česko opět posunout kupředu, půjde to podle něj právě s Piráty a nikoli s ANO, které tady už 8 let vládne s ČSSD.

A šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl Fialu varoval.

„Docent doktor politických věd profesor Pithart chce s neomarxisty změnit svět. Na zeleno, na duhovo, na cyklostezce, navždy. Jen aby mu nezakázali ty jeho pseudoburžoazní neekologický hadry...“ napsal na sociální síti Facebook.

MF Dnes, kterou Plesl vede, vlastní od roku 2013 stávající premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Koalice SPOLU v předvolební kampani slibuje změnu. Změnu k lepšímu proti stávající vládě Andreje Babiše s komunisty v zádech. Plesl se vrátil do minulosti, do časů, kdy ODS vedl Petr Nečas a ukázal trochu jinou změnu.

„Kdybych dělal kampaň ODS, ukradl slogan z kampaně nejúspěšnějšího americkýho prezidenta ever Baracka Obamy a chtěl navázat na něco velice kvalitního v český politice, tak Změna, které můžete věřit, je vizuálně ze všeho nejvíc tohle,“ uvedl fotografii.

A ještě ODS poradil, co by si měla dát na billboardy. Měla by si tam prý dát větu Petra Fialy, že evropský Green Deal je realita, se kterou je třeba se smířit a maximálně využít prostor, který tento klimatický plán otevírá.

Vedle Fialy udeřil Plesl i na starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného. „Největší tragédie Pavla Novotného je v tom, že získal pocit, jak skvěle rozumí politice,“ konstatoval.

Do třetice si Plesl vzal do parády i režiséra Víta Klusáka, který ve čtvrtek 2. září dorazil s Andrejem Babišem mladším, synem premiéra, do Ústí nad Labem na zahájení kampaně hnutí ANO. Andrej Babiš junior otci oznámil, že vede „sektu ANO“, že jako premiér ohlupuje lidi, ale že by ho mohlo potěšit, že je jeho syn psychicky zdráv. Andrej Babiš mladší má teď v ruce posudek soudního znalce, podle kterého netrpí schizofrenií a přišel to otci oznámit.

Jaroslav Plesl připomněl, že režisér Vít Klusák je synem hudebníka Emila Viklického. Skutečnost, že si režisér změnil jméno, naznačuje, že vztah otce a syna může být v tomto případě komplikovaný.

„Vít Viklický, zvaný bůhvíproč Klusák, je to nejlepší, co tvůrčí skupina Zvoníčková-Klusáková zatím vytvořila. Komu bude probírat odpadky příště, to je samozřejmě otázka. Ale už tak je jasný, že na 9. října by si měli u Klusáků z Viklického popelnice vybrat něco svátečního,“ poznamenal Plesl.

Šéfredaktor MF Dnes však nezůstal jen u glosování domácích poměrů, nýbrž nahlédl i do zahraničí. Do Německa. Prozradil, co zaslechl od některých Němců. Opoziční Alternativa pro Německo (AfD) na tom podle Plesla nakonec nebude vůbec zle. Němci jdou k volbám 26. září.

„Jak tak poslouchám na dovolené Němce, AfD na tom 26. září nebude vůbec špatně. Ze situace doma jsou totálně zoufalí. A jak tak mluvím s Holanďany, jsou ze situace v Německu ještě zoufalejší než Němci. Úplně jiná Evropa než před pár lety,“ konstatoval Plesl.

Jedním dechem se Německu vysmál.

„Bild píše, že letošní volební kampaň v Německu má jediného nepřítele – auto. A dodává, že výsledkem bude ztráta mnoha pracovních míst, nedostupnost aut pro běžné Němce, nedostupnost drahých pohonných hmot a nakonec německý průmysl skončí na talíři čínských investorů. Haha. Konečně jim to dochází,“ uzavřel Plesl.

