Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu prohlásilo, že mezi nejpravděpodobnější zdroje smrtící látky typu Novičok, kterou byli v Británii přiotráveni bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija, patří Česká republika. Podle bývalého poslance TOP 09 Františka Laudáta to svědčí o jednom, a to že Miloš Zeman je pro Českou republiku špatným prezidentem.

Ten pan prezident je hlava, ten to má promyšlený: tak takhle nějak to podle Laudáta řekl na kameru před několika měsíci jeden postarší pán na dotaz, proč bude volit Zemana, a dodal, že i čínský prezident za ním přijel. V komentáři na svém Facebooku však Laudát, který jako své aktuální působišt uvádí "Národní muzeum", upozornil na to, že realita minulého týdne vystavila Zemanovi neúprosný účet a po čínské taškařici včetně dramatického odletu jeho tria do Číny na otočku přišla o víkendu další studená sprcha.

Rusové se podle něj potřebují nějak vylhat z britského obvinění v kauze otrávení dvojitého agenta a jeho dcery. „Neváhali proto naši zemi navzdory Zemanově přátelství poplivat obviněním, že snad Novičok použitý k atentátu pochází z Česka,“ uvedl Laudát s tím, že Zemanova zahraniční politika je v troskách a Česká republika má ve světě ostudu. „Zeman je špatným prezidentem a čím dříve ve funkci skončí, tím lépe pro naši zemi,“ uzavřel bývalý poslanec TOP 09.

Proti vyjádření ruského ministerstva zahraničí se ohradili i ministři zahraničí Martin Stropnický a obrany Karla Šlechtová. Oba vyvrátili, že by smrtící látka Novičok mohla pocházet z Česka. „Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru,“ uvedl Stropnický.

Podle skupiny senátorů by vláda ANO měla spekulativní nařčení ruské diplomacie, že smrtící látka Novičok mohla pocházet z Česka, odmítnout. ČTK informovala, že celkem sedmadvacet senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) to dnes uvedlo ve společném prohlášení.

„Důrazně odmítáme spekulativní nařčení ministerstva zahraničních věcí Ruské federace o původu chemické látky Novičok, kterou byli v anglickém městě Salisbury otráveni Sergej Skripal a jeho dcera Julia. Bezdůvodné a bezdůkazné obvinění České republiky a dalších států představuje manipulaci veřejným míněním a přispívá k negativnímu zatížení vztahu s Ruskou federací. Vyzýváme tímto vládu, aby v této věci zaujala jasné a odmítavé stanovisko,“ stojí v prohlášení senátorů.

autor: nab