Fráze. Nic. Rozpory. Plány Fialy a spol. očima komentátora

Adámek si ve svém komentáři na serveru Reflex.cz všímá, že vládní program raději vynechává konkrétní řešení ohledně rozpočtu a namísto toho obsahuje spoustu obecných frází. „Asi nikdo by si před volbami nevsadil, že strany dvou koalic už přesně měsíc po volbách podepíšou koaliční smlouvu. A rovnou se dohodly i na programu. Z něj jde číst několik zajímavých věcí – jednak kde všude musely strany ustupovat, a taky co všechno vláda bude muset vyřešit ohledně rozpočtu a v programu to radši vynechává,“ píše Adámek.

Vláda podle něj například nenabízí konkrétní úspory v otázce záchrany státního rozpočtu. „Popsané jsou jen drobnější úspory jako zastavení přípravy kanálu Dunaj–Odra–Labe nebo velmi obecné cíle, jako je zefektivnění státu a boj proti daňovým únikům a optimalizaci. Všechna čest, pokud v těchto oblastech skutečně nastane pokrok, ale už na první pohled jde spíše o obecné principy, jaké musí slibovat každá vláda,“ všímá si Adámek, že konkrétní plány nové vládě chybí.

Nová koalice navíc slibuje nezvyšování daní a vytvoření zákonné daňové brzdy. „To je samozřejmě krok, se kterým by málokdo nesouhlasil. Program ale počítá i se snižováním odvodů zaměstnavatelů a zvyšováním daňové slevy na poplatníka. Dohromady s navýšením rozpočtů na obranu a školství, dotovanými půjčkami na první bydlení a snižováním DPH na stavbu a rekonstrukci bytů to už jsou desítky miliard do minusu. A do toho ještě vláda plánuje důchodovou reformu,“ nechápe Adámek, kdy vlastně vláda chce ušetřit.

„To všechno zkrátka nejde dohromady se snižováním schodku a zastavením drastického zadlužování,“ má jasno Adámek a poukazuje na to, že se do programu nedostalo ani vyšší zdanění komerčních nemovitostí, jak prosazovali Piráti a Starostové.

Adámkovi vadí také fakt, že nová vláda neplánuje ani zrušení „dárečků“ vlády minulé a dalších věcí, které jako opozice kritizovali. „Pětikoalice podle programu neplánuje zrušit ani slevy na jízdné. Ty sice stojí rozpočet jen šest miliard ročně, je ale symbolické, že ani tento dáreček, který v opozici hojně kritizovaly jako rozhazovačnost, neplánují strany nové vlády vyškrtnout. Zachovaný má být i loňský daňový balíček známý hlavně díky zrušení superhrubé mzdy, který dokonce Miroslav Kalousek označil za jeden z důvodů současné inflace a všechny strany pětikoalice kromě ODS hlasovaly proti němu,“ počítá Adámek další desítky miliard ročně, které se neušetří.

Právě fakt, že je vláda složena z pěti stran, se podle Adámka podepisuje na velkých kompromisech ohledně zásadních témat a absenci razantních řešení krize. To se ukazuje na příkladu přístupu k zelené politice, kde byla konzervativní ODS očividně přehlasována.

„S potenciálně konfliktními tématy se program vypořádává někdy kompromisně, někdy neurčitými frázemi. Jako jeden z možných sporných bodů se před volbami mohla zdát otázka ochrany klimatu. Výsledek se zdá být spíše relativně zelený, když Green Deal označuje koalice jako příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Petr Fiala před volbami často zmiňoval, že by v pozici premiéra vyjednal více výjimek z klimatických opatření EU pro Česko. V programu nakonec figuruje jen deklarace, že vláda při jednání na evropské půdě zohlední možné dopady pro Česko,“ píše Adámek, že ODS v tomto určitě musela ustoupit svým proevropským partnerům.

I v dalších otázkách s evropským přesahem je proto program kompromisní. „O přijetí eura vláda usilovat nechce, zavazuje se ale splnit maastrichtská kritéria, která jsou nutná pro jeho přijetí. V kapitole o zahraniční politice zaznívá, že spolupráce v rámci V4 bude součástí mezinárodních vazeb Česka, což je asi kompromisní formulace s ohledem na Piráty, TOP 09 a STAN, které dlouhodobě kritizují různé kroky polské a maďarské vlády,“ pokračuje Adámek s kritikou nevýrazného vládního programu.

Podobný nedůraz se objevuje i v tématech domácí politiky. „Například exekuce program komentuje tak, že dluhy se mají platit, ale z dlužníků se nemají stávat permanentní nevolníci. Jak takového stavu dosáhnout, se program kromě zkrácení insolvenčního řízení nezmiňuje,“ chybí Adámkovi opět konkrétní řešení.

„Podobně polojasno je u bydlení, kde vláda slibuje podporovat družstevní výstavbu a také připravit zákon o podpoře v bydlení, který dá obcím nástroje řešit bytovou situaci obyvatel, opět nespecifikované. Tady zjevně budou vznikat třecí plochy, daleko nalevo od ODS totiž nejsou v sociální politice jen Piráti, ale taky lidovci a do nějaké míry Starostové,“ jmenuje Adámek další z oblastí, kde bude shoda všech pěti stran velmi obtížná.

Překvapivě ve vládním programu chybí i plán pro boj s covidem, jehož pandemie podle všeho ještě zdaleka nekončí. „Pro mnohé bylo překvapení, že v kapitole o zdravotnictví nezaznívá ani slovo o tom, jak se nový kabinet vypořádá s epidemií. Je možné, že experti stran na zdravotnictví se zkrátka na konkrétní podobě opatření ještě neshodli. Pandemie nicméně zjevně jen tak neskončí a už teď je jasné, že ať nová vláda nastoupí kdykoli, čeká ji kolem covidu spousta práce,“ má jasno Adámek.

Podle Adámka je pochopitelné, že strany nechtěly se škrty nebo nepopulárními kroky proti covidu přicházet už během kampaně a očividně tak nechtějí činit ani před finálním převzetím moci. „Otázka jen je, jestli následný náraz do zdi politické reality nebude pro Fialovu vládu o to tvrdší. Její program totiž z velké části vypadá, jako by jej někdo napsal ještě před covidovou krizí,“ uzavírá Adámek.

