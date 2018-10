Fůůůj, idiote. Takto zkyslé europoslance jste ještě neviděli. A nakonec je dorazil Nigel Farage

Co se řeší v Evropském parlamentu? Dnes to byl nacismus, komunismus a Evropská unie. Hlavní hvězdou byl Nigel Farage, který si vyměňoval špičky s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim. A došlo i na poučování o historii: „Tvrdit, že Evropská unie přinesla pád nacismu a sovětského komunismu není jen směšné. Je to i nevděčné,“ řekl europoslanec. Informoval o tom britský server Express.

Jak to začalo? Předseda Progresivní aliance socialistů a demokratů a německý politik Udo Bullman tvrdil, že pravicový nacionalismus chce podrývat Evropskou unii. Europoslanec z Evropských konzervativců a reformistů na to reagoval, že nacisté byli nacionální socialisté. Prohlásil: „Je to odrůda socialismu. Nic si nenalhávejme, je to levicová ideologie, chtějí stejné věci jako vy.“ Na tvářích socialistů bylo vidět, že se jeho prohlášením cítí uraženi a zaznělo i slovo idiot. „Nemáte rádi pravdu, že?“ pokračoval ještě europoslanec. Podle Guye Verhofstadtata byla jeho slova „urážkou pro všechny sociální demokraty, kteří proti nacismu bojovali a zemřeli v koncentračních táborech“.

Po této potyčce Antonio Tajani označil jak komunismus, tak nacismus za „ohavné a ničivé režimy“ a doplnil: „Díkybohu, že tyto diktatury díky Evropské unii zmizely.“ Nigel Farage se při těchto výrocích zřejmě neudržel a propukl v smích. To se Tajaniho dotklo, protože Faregeovi řekl, že by měl respektovat názory jiných, a obvinil ho, že když nerespektuje názory jiných, tak chce návrat diktatury. „Měl byste respektovat jiné názory i když s nimi nesouhlasíte. Smích je poslední útočiště hloupých,“ řekl europoslanci za euroskeptický UKIP.

Farage si nenechal ujít reakci na Tajaniho výroky, z nichž některé byly podle jeho slov osobními urážkami. „Možná máte problém se sebeovládáním. Já budu osobní útoky ignorovat,“ začal. “Ale máme tu dnes po ránu trochu problémy s historií. Pane Tajani, tvrdit, že Evropská unie přinesla pád nacismu a sovětského komunismu není jen směšné. Je to i nevděčné a urážející vůči Spojeným státům americkým, které přinesly mnoho obětí, aby mohla být ve dvacátém století Evropa dvakrát osvobozena, a trochu i ke Spojenému království, jak může třicet tisíc mrtvých v Itálii dosvědčit,“ pronesl na Tajaniho adresu. Zakončil: „Tvrďte si o Evropské unii, co chcete, ale nepřepisujte historii.“

Tajani trval na tom, že bude mít poslední slovo a připomenul britskému euroskeptikovi, že podle něj komunismus skončil, když se několik východoevropských zemí přidalo k Evropské unii. A doplnil, že díky Evropské unii je v Evropě už 70 let mír, takže by si Farage měl dávat pozor na to, jak vykládá historii.

