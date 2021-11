Gazdík k výtkám vůči Starostům o kroužkování: Od Pirátů to není fér, nikoho jsme nepodvedli! Děláme si svou analýzu

reklama

V Česku platí nová opatření proti šíření koronaviru. Je něco, co by na tom Gazdík změnil, pokud už by nyní byl u moci? „Víte... já vlastně dost dobře nevím, co dnes platí, a určitě nevím, jestli to bude platit i zítra nebo pozítří. Ta opatření se mění tak rychle... To, co my bychom dělali jinak, je, že bychom chtěli, aby to lidé věděli dostatečné předem,“ zamračil se s tím, že epidemiologická situace se u nás neřídí predikcemi šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška.

Do škol se například vrací testování žáků. „Já jsem to dnes konzultoval s ministrem školství Plagou a přiznám se, že jsem zděšen. Ani ve školství se pořád neřídíme predikcemi, řídíme se týden starými informacemi a ve školách to bolí o to víc. Na příští týden bych dle predikcí testoval ve více okresech, a sice všechny děti v daných školách, i ty očkované včetně kantorů,“ podotkl, že je nutné začít testovat dříve.

Rozhodně by vše testoval PCR testy. „Dlouhodobě už od jara voláme po tom, aby to nebyly jen antigenní testy a už vůbec ne ty nejlevnější, ale abychom se snažili o PCR testy, někteří zřizovatelé je svým školám proplácejí,“ míní, že testování by bylo přesnější.

„Pokud epidemie nabíhá takovým způsobem jako v posledních dnech, tak kroky, jak jí čelit, musí být rázné,“ prohlásil. A že ve státních hmotných rezervách není dostatek testů. „Jsou tam asi dva miliony testů, ono to prostě nebude stačit. Vláda se opět nepřipravila,“ obává se, že koncem roku potřebné testy dojdou. Nové testy by se tak měly nakoupit, co nejdříve. „Ani PCR testů není dostatek, vláda neudělala rezervy, takže i antigenní budou stále potřeba,“ podotkl.

Nová opatření nevítají ani restauratéři, kteří mají kontrolovat bezinfekčnost zákazníků. Na 400 restaurací řeklo, že tak činit nebude, podle nich je to nezákonné. „Restauratéři mají pravdu, oni nejsou ti, kdo má nést finálně tu odpovědnost, tu má nést ten člověk, který má stanovené pravidlo a má ho dodržovat,“ řekl Gazdík, že restauratéři se v takových případech mohou pouze informovat.

Na řadu přišla rodící se vláda, která je podle Gazdíka plně připravena převzít moc: „My jsme připraveni na to převzít moc v této zemi. Proto jsme šli do voleb, chceme prosadit svůj program,“ podotkl. Na dotaz, zda v nové vládě povede resort školství, řekl: „Jsem jeden z možných kandidátů. V tuto chvíli to ale nevím. Snažím se na tuto roli poctivě připravit. Vím, co bych chtěl na ministerstvu školství případně změnit, chci nějakou kontinuitu,“ sdělil.

Prezidentu Miloši Zemanovi, který je hospitalizován, se zlepšuje pomalu zdravotní stav, což Gazdíka těší. „Mám radost, že bude normálněji fungovat a bude patrně moci vykonávat své prezidentské pravomoce. Pokud bude přeložen na normální pokoj, věřím, že přijme Petra Fialu jako kandidáta na budoucího premiéra a ty věci se pohnou,“ řekl Gazdík.

Může však vyloučit, že prezident nepověří sestavením vlády Andreje Babiše (ANO)? „Myslím, že u pana prezidenta nemůže nikdo vyloučit vůbec nic. Je to na něm. V minulosti ale pan prezident požadoval 101 většinu a my máme víc,“ doufá, že to ovlivní Zemanovo rozhodnutí o tom, kdo bude budoucí premiér.

Podle Gazdíka by mohla být koaliční smlouva podepsána už za týden: „Nejdéle 8. 11. při ustavujícím zasedání Poslanecké sněmovny podepíšeme koaliční smlouvu,“ předpověděl.

Půjdou do vlády i Piráti? „Já nevidím důvod, proč by Piráti do vlády nešli, jako koalice PirSTAN jsme účastni koaličních jednání a Piráti jsou tam plnohodnotně zastoupení, i přesto, co se stalo ve volbách. Máme dohodu, víme, co by Piráti chtěli, která ministerstva, a o to usilujeme ve společné koalici s koalicí SPOLU,“ dodal.

Dotázán byl na to, že zástupci hnutí Starostové a nezávislí porušovali před volbami koaliční dohodu, jak vyplývá podle serveru Neovlivní.cz z interní analýzy, kterou si nechali zpracovat Piráti.

Ke kroužkování vyzýval i sám šéf STAN Vít Rakušan. Výsledek analýzy nyní projednají stranické orgány Pirátů, poté budou Piráti jednat přímo s hnutím STAN, řekl jejich předseda Ivan Bartoš.

„Já to absolutně vylučuju,“ řekl k možnému nabádání politiků STAN ke kroužkování. „S kroužkováním jsme nikoho nepovedli! Mně se nelíbí a mrzí mě to, že se dozvídáme z médií něco, co jsme s Piráty neprobírali. Očekával bych od koaličního partnera, že přijde a řekne: Máme s vámi tento problém, naše analýza zjistila toto. A jestli to uniklo, je to skutečně jejich problém. Není to vůči nám úplně fér,“ míní Gazdík.

„My také děláme svou analýzu, protože ty volby celkově nebyly pro koalici PirSTAN takovým úspěchem, jaký jsme čekali. Příčiny neúspěchu zhodnotíme, ale nejprve budeme informovat Piráty jako koaliční partnery, abychom si to vyříkali,“ uvedl.

Pousmál se nad tím, že by šéf STAN Rakušan porušil koaliční smlouvu tím, že údajně vyzval, aby se kolegyni Barboře Urbanové dávaly preferenční hlasy. Tato zastupitelka Dolních Břežan a spolupracovnice šéfa STAN díky preferenčním hlasům uspěla ve Středočeském kraji „Jaká je v tom výzva ke kroužkování, to výzva nebyla. Byla jen výzva ‚kroužkujte ženy‘. Vůči Rakušanovi je to nefér,“ podotkl. „Kandidát ke kroužkování vyzývat nesmí, ale jestli vyzývá kdokoliv jiný, tak to není porušením koaliční smlouvy,“ zdůraznil Gazdík.

„Ke kroužkování vyzývalo také hodně Milion chvilek a další reklamou pro Urbanovou bylo to, že na volebním lístku mělo napsáno ‚asistentka Víta Rakušana,“ poznamenal rozčílený Gazdík závěrem.

