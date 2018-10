Gazdík na Primě: Sehrajeme roli pojistky demokracie, žádná změna ústavy přes Senát neprojde. Předseda má být důstojnou protiváhou proruskému Hradu, a to Kubera není

Další týden povolebního vyjednávání osobních i komplexních politických rozhodnutí je za námi. A do nedělního diskusního pořadu Partie televize Prima tentokrát zavítali místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál, místopředseda ODS Martin Kupka a předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Hovořili například o hlavní roli Senátu nejen v legislativním procesu, ale i o tom, zda by měl Senátu šéfovat nynější místopředseda Senátu a dlouholetý teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS), jehož zvolení doporučoval i prezident Miloš Zeman.

Ani týden po volbách do Senátu není jasné, kdo komoru povede po Milanu Štěchovi. Matematicky má zatím největší šanci STAN. Stále jsou však při velmi vyrovnaných počtech tři nerozhodnutí senátoři. A není také vyloučeno, že tentorkát nebude úzus, že předsedu Senátu má nejsilnější senátní klub. STAN má zatím osmnáct senátorů, ODS sedmnáct a lidovci také sedmnáct.

S nezařazenými senátory se podle Kupkových slov stále jedná. Připomněl však, že pro občanské demokraty je podstatné, aby dokázali v Senátu uplatnit jasnou opozici proti současné vládní koalici. Nejpodstatnější proto prý je, jestli se s nově zvolenými senátory dokáží shodnout na základních politických hodnotách. Jestli jejich vystoupení v Senátu a jejich hlasování bude odpovídat politice ODS.

„Potřebujeme sestavit jednotný klub, který bude schopen vytvářet jasnou pojistku populistickým návrhům, které teď vlivem koalice ANO, ČSSD a KSČM přicházejí do Senátu,“ upřesnil místopředseda ODS. Jestli by se právě Jitka Chalánková mohla stát jejich členkou neprozradil. „Chystáme výstupy i pro média v úterý a tam povíme více. Nyní se opravdu jednání zatím vedou,“ odpověděl.

Tento týden do senátního klubu STAN vstoupili Drahoš a Hilšer. S aktuálně nezařazenými senátory prý STAN nejedná. „My je sami neoslovujeme. Bavili jsme se pouze s těmi, se kterými jsme se bavili před volbami,“ upřesnil Gazdík s tím, že ani nemají zájem o to hrát hry, kdo je v Senátu nejsilnější.

Shoduje se kolegou Kupkou na tom, že důležité je, že tři strany v Senátu mají jasnou většinu a mohou tak být jasnou protiváhou vládě. „Senát může tak sehrát svou historickou úlohu pojistky demokracie. Přes Senát teď neprojde žádný volební zákon a změna ústavy,“ garantoval předseda hnutí STAN.

Na předsdedu Senátu má prý STAN jasný požadavek - aby to byl člověk, který bude důstojnou protiváhou Hradu a jeho proruských nálad, či směřování zahraniční politiky směrem k Rusku. „Jsme připravení jak s kolegy ODS, tak s KDU-ČSL takového člověka najít a domluvit se na něm,“ podotkl. To, jak dopadly senátní volby, je podle Kupky jasná zpráva pro hnutí ANO a Andreje Babiše, že žádný strom opravdu neroste do nebe. „Senát opravdu bude plnit pojjistku a neprojdou přes něj změny ústavy, pro které nejsme schopni najít pochopení,“ kvitoval Kupka.

Nad těmito slovy o formování protivládní koalice dosud mlčky pozorující místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál nechápavě kroutil hlavou. Tato vyjádření o ochraně demokracie jsou podle něj zcestná. „Tady demokracii nikdo neohrožuje, to je vlamování se do otevřených dvěří,“ připomněl přísedícím s tím, že nemají vůbec nic proti tomu, aby se Senát jasným způsobem stavěl k zákonům. „Nemáme žádnou tendenci, aby hnutí navrhovalo věci, které by byly ohrožením demokracie,“ zdůraznil a doplnil, že se přes své senátory budou snažit velké kluby přesvědčit o tom, že legislativa tak, jak bude schvalována ve Sněmovně, je dobře připravená.

Připomněl také, že respetují výsledky voleb i to, koho si nejsilnější kluby nanominují. „Pro nás je důležité, aby to byla osobnost a člověk se zkušeností, žádné od lesa k lesu. Aby byla kontinuita v Senátu,“ uvedl Vokřál a zopakoval, že situace nedojde jistě až tam, že by se Sněmovna snažila zlomit demokracii.

Poté se chopil slova Kupka, který Vokřálovi připomněl, že ohrožení demokracie jako takové vidí už jen v tom, že se poprvé od revoluce vláda fakticky opírá o komunisty. „Není přece žádným tajemstvím, že ideologie, na které staví komunistická strana, má k demokracii daleko. Navíc v případě několika návrhů se už dělo, že se současná levicová koalice snažila stále více zasahovat lidem do životů. Proti tomu my budeme stát,“ uvedl Kupka.

Pokud se stane nejsilnějším klubem ODS, Kupka potvrdil, že navrhne na předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. „Je osobností jasného názoru a je schopen oslovovat veřejnost,“ poznamenal místopředseda ODS Martin Kupka.

Podle členů senátního klubu STAN však dle Gazdikových slov nepředstavuje Kubera protiváhu Hradu v jeho proruských názorech, po které touží. „Senátní kluby se zkrátka musí domluvit a najít takového kandidáta. My jsme na to připravení. V našich řadách máme takových několik, uvidíme, jak se domluvíme, zda bude v tajné volbě zvolen,“ sdělil a připojil i svůj názor, že kromě toho, že by měl být Senát pojistkou, měl by být i brzdou neustáleho vytváření nových a nových zákonů, kterými je Česká republika doslova zahlcená.

Na kritiku Kubery z Gazdikových úst přihlížel Kupka s otřevřenými ústy. Šokovalo jej totiž tvrzení, že by právě Kubera měl protiruské názory. „Nic takového jsem nezaznamenal. To, že se s prezidentem shodne v názoru na zákaz kouření, je jedna věc. V základním směřování země je Kubera pevným zastáncem směru, který v Česku prezentuje ODS,“ zdůraznil směrem ke Gazdíkovi.

Poukázal na to, že Kubera umí svůj politkcký názor vyjádřit, aniž by sáhnul k vulgaritám. Poukázal třeba na jeho výraz „dobrotrus“, kterým podle Kupky vystihl jeden z problémů české politiky. Tomu už se Gazdik začal smát se slovy, že už jen to, že Kuberu minulý týden podpořil prezident Zeman, byl doslova polibek smrti. „To byl i přesný důkaz toho, o čem jsem mluvil. Kubera prostě nebude důstojnou pritváhou Hradu,“ bouchl do stolu. Nyní podle něho záleží na tom, kdo z klubu navrhne lepšího kandidáta.

„Neustále se probírá pouze jméno Kubera a pro členy klubu je pak velmi težké komentovat situaci, když existuje zatím jediný navržený,“ namítl Vokřál s tím, že jistě padne daleko více jmen. Senát v novém složení zasedne poprvé 15. litopadu, zatím zbývá je dostatek času na vyjednávání.

Podle slov Marka Hilšera by ideálně měla být v tak vyrovnané síle klubů situace trochu jiná. Měly by se tři nejsilnější kluby shodnout na konsensuálním kandidátovi. Kupka se příklání spíše k tomu, co bylo zvykem, že nejsilnější politický klub nominoval svého zastupce jako nominanta pro funkci předsedy Senátu a ostatní to respektovali. „Mně se nelíbí, jak kádrujete Kuberu, to se nemůže libit nikomu. Nesouhlasím s tím, že jej spojujete s politikou Hradu. Žádná spojitost neexistuje,“ zopakoval na to konto Gazdíkovi.

Gazdík mu oponoval, že o žádné kádrování nejde. A že to, co mu na Kuberovi vadí, je hlas celého jeho senátního klubu, který o tom také rozhodne. Sám je tedy proto jasně pro konsensuálního kandidáta.

Na řadu přišlo i tema týkajicí se komunální politiky. Tam se moderátorka Terezie Kašparovská obrátila na Vokřála, který se v médiích o situaci v Brně vyjadřoval jako o zklamání a podrazu. Zajímalo jí, jestli existuje nějaká zásadní chyba, kterou v jednání ANO udělalo a kvůli které míří do opozice a primátorku bude mít pravděpodobně ODS.

„V lidské rovině bychom nic jinak neudělali. Když jsem si s někým podal ruku, tak jsem to vždy dodržel,“ uvedl s tím, že ještě v pondělí odpoledne byl kontaktován jak KDU-ČSL, tak Piráty, aby nechali v opozici ODS, což odmítl proto, že dal slovo a ctí slušnost.

O to více jej pak zarazilo „noční vraždění neviňátek“. Mělo by se prý řešit, jak takovým situacím předejít a jak nebýt takto vyeliminován. „Ještě v den podepisování koalice mi lídři jednotlivých stran tvrdili, že o ničem nevěděli,“ sdělil s tím, že v úterý u něj byly jak z ČSSD, tak z ODS. A i lidovci, kteří tvrdili, že s nimi podepíší smlouvu. Ve tři hodiny bylo vše jinak.

Pro to, co se stalo mezi večerem a ránem, má Vokřál jasné vysvětlení. „Tu zálěžitost nedohadovali ti lídři, ale lidé, které mám spojené s ne zrovna blahým působením v Brně. Tito lidé do rána domluvili něco, na co lídry přivedli,“ je přesvědčen Vokřál.

„V Brně zafungovalo něco, co v noci spojilo zájmy lidí, kteří ani nekandidovali, nebo neuspěli v komunálních volbách. Najednou se objevili v pozadí na tiskové koferenci, kde vystrčili hlavu a dali jasný signál, že to byli oni, kdo to spojili,“ uzavřel s tím, že tohle by do budoucna v politice nemělo existovat a měla by se nastavit jasná pravidla.

