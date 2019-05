Generál Blaško hned po zvolení: Palba na generála Pavla. A z čeho na ČT24 ho skoro „ranila mrtvice“?

Generál v záloze a někdejší velitel Společných sil Armády ČR Hynek Blaško je jedním z vítězů voleb do Evropského parlamentu. Spolu s lídrem kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Ivanem Davidem usedne do europoslanecké lavice. Ačkoli kandidoval až z 8. místa na kandidátce, více než 47.500 preferenčních hlasů ho vystřelilo až do Bruselu. Po svém vítězství prozradil, co od něj též mohou voliči čekat.

Blaško na videu kolujícím po sociální síti Facebook v prvé řadě poděkoval všem voličům, kteří „překonali ten odpor k Evropské unii a dali to tam“. Během volební kampaně si občas říkal, že to vzdá a odejde. „Nalézal jsem se na místě 8 kandidátky a byli různí škarohlídi, kteří mi to nepřáli. Ale pak jsem si říkal ‚hergot, voják se nevzdává‘,“ pokračoval Blaško.

V děkovačce nešetřil kritikou České televize. „Tak trošku budu jízlivej. Mám určitou osobní radost, protože to bylo jeden čas velice osobní. Ten pán, co tam na té ČT24 vpálil našemu předsedovi toho (Jaromíra) Baldu, že jsme ho tak zblbli, že šel kácet stromy na trať a stal se ve svých sedmdesáti letech teroristou... Ale to přece není o tom. Když se podíváte na program SPD, tak tam nic takového není,“ upozornil Blaško. „Já jsem si nevšiml, že by někdo z vedení SPD, potažmo sám Tomio, vyzýval lidi k takovýmto aktům,“ doplnil ještě.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jste spokojeni s výsledky evropských voleb v ČR? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 3785 lidí

Když to Blaško v ČT slyšel, myslel si, že ho raní mrtvice.

Senior Jaromír Balda, sympatizant SPD, byl odsouzen za teroristický čin. Kácel stromy na vlakovou trať, mohl způsobit vykolejení vlaku a snažil se vyvolat pocit, že za případné neštěstí na železnici mohou islamisté.

Blaško zmínil také generála Petra Pavla. Zatímco generál Petr Pavel působil v zahraničí, Blaško připomněl, že on zůstal v České republice a zúčastnil se tu celkem čtverých voleb. U voleb do Sněmovny a do Senátu totálně propadl, ale ve čtvrtých – evropských – zářně zabodoval.

Řekl pro PL: Generál Blaško: Jsme v ****li! Dítě fackuje učitele? Vzít řemen!

„Tento pán si neprošel vůbec ničím, jenom ho někdo popostrkuje. Bohužel to je můj bývalý nadřízený,“ poznamenal na konto generála Pavla. A šel by s ním do případného politického střetu, kdyby pan generál kandidoval na prezidenta? „Já nevím, no. To musí rozhodnout občan, volič. Dneska je situace taková, že asi ne,“ pravil zvolený europoslanec. Jedním dechem však dodal, že nikdo nemůže přesně vědět, co se může dít za dva roky.

Jako europoslanec hodlá Blaško i nadále zůstat v kontaktu se svými českými voliči. Minimálně jednou za měsíc prý hodlá podávat reporty, co se v Bruselu děje. Vedle toho plánuje otevřít svou poslaneckou kancelář v České republice. S největší pravděpodobností tak prý učiní v Pardubicích.

Do Bruselu poprvé poletí ve středu, ale prý ho nezajímá, jaký bude mít plat jako europoslanec. „Protože já jsem do toho nešel kvůli penězům. Protože jsem sloužil 38 let v armádě, tak mám jakýsi výsluhový příspěvek a dneska beru i důchod, takže kvůli penězům to nebylo. Jediný, kvůli čemu to bylo, že mi to tady začalo hergot sakramentsky lézt na nervy,“ zdůraznil.

Psali jsme: Babiše převálcovali demokraté! Raduje se po volbách Jan Tuna Zklamaný Telička: Jsme jako Itálie nebo Maďarsko. To mě mrzí Zlá krev v TOP 09? Kalousek začal vysílat. Hned po volbách, z „provozovny“ „To je onanie“. Propad ČSSD, Okamura, Piráti... Už v noci začala řežba nad výsledky voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp