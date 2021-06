Generál Koudelka! Zemanovi navzdory. Teď to začne

Plukovník a šéf BIS Michal Koudelka se dočkal. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba ho povýšil do hodnosti generála pro Jihočeský kraj. Pod článkem se objevily spekulace, že nebude jediným hejtmanem, který by ho povýšil. Ne všichni jsou však z takového postupu nadšeni. „To je generálem dobrovolných hasičů?“ zareagoval novinář ze Seznamu Jindřich Šídlo.

Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka přijel, na pozvání hejtmana Jihočeského kraje za ODS Martina Kuby, přednášet studentům jihočeských gymnázií. Kromě toho obdržel od Kuby i něco jiného – hejtman ho povýšil do hodnosti generála Jihočeského kraje. Narážel tím na spor mezi prezidentem Milošem Zemanem a Michalem Koudelkou. Prezident ho totiž opětovně odmítl jmenovat do hodnosti generála. Kuba si též myslí, že v každé normální zemi by již Koudelka tuto hodnost měl dávno.

„Pozval jsem ředitele @biscz Michala Koudelku na jih Čech. Přednášel tu studentům našich gymnázií. Při té příležitosti jsem ho jako hejtman povýšil do hodnosti brigádního generála pro území celého Jihočeského kraje. V každé normální zemi by jím totiž už dávno byl. Konec hlášení,“ napsal.

Pozval jsem ředitele @biscz Michala Koudelku na jih Čech. Přednášel tu studentům našich gymnázií. Při té příležitosti jsem ho jako hejtman povýšil do hodnosti brigádního generála pro území celého Jihočeského kraje. V každé normální zemi by jím totiž už dávno byl. Konec hlášení. pic.twitter.com/7r762XPRI6 — Martin Kuba (@Kuba_Martin) June 11, 2021

Ve vlákně politika ODS se strhla velká diskuse. Publicista Alexandr Mitrofanov poznamenal, že nyní prezident Zeman umístí na černou listinu kromě Prahy i Jihočeský kraj. Kuba na to odpověděl, že to údajně v kraji snesou. „Máte pravdu, dlouho to nepotrvá,“ uzavřel Mitrofanov.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek si myslí, že jde o správnou volbu.

Uživatel s přezdívkou Spongebob se zeptal na to, co by se stalo, kdyby všichni hejtmani takto Koudelku povýšili. „Správná úvaha,“ ocenil Spongeboba Kuba.

Správná úvaha ???? — Martin Kuba (@Kuba_Martin) June 11, 2021

Nebyl ovšem jediný s tímto nápadem. Novinář Seznam zpráv a spoluautor Šťastného pondělí Václav Dolejší poznamenal, že Koudelka se přece jen dočkal. „Je z něj Jihočeský generál. Když to takhle udělají všichni hejtmani, tak by mohl být celostátním generálem!“ Na to odpověděl přímo autor Šťastného pondělí Jindřich Šídlo s lehce kritickou poznámkou. „To je generálem dobrovolných hasičů?“ zeptal se.

