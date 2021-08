Generál Pavel a KSČ: „Věřím, že už jsem to napravil.“ A Hřebejk se začal zajímat. Proč jste tam vstupoval?

V rámci výročí 53 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy dnes mnoho ohlasů vyvolávají vyjádření k této temné události od lidí, kteří po invazi přišli do styku s okupačními vojsky či s nimi spolupracovali. Lítost nad událostí vyjádřil i předlistopadový kapitán Československé lidové armády Petr Pavel, který sloužil Varšavskému paktu také coby rozvědčík, načež se po sametové revoluci stal generálem a předsedou vojenského výboru NATO. Své služby pro tehdejší režim nyní Pavel, jenž se netají, že je připraven kandidovat na příštího prezidenta, prý lituje. Míní, že již vše napravil.

reklama

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15330 lidí

Od invaze do Československa, vedené Moskvou, již uběhlo 53 let, pro mnoho lidí, kteří spolupracovali s okupačními silami během invaze či po ní, je toto výročí však horké téma i dnes. Zatímco mnozí raději mlčí, někteří volí přístup lítosti nad tím, jak se v době komunistické nadvlády zachovali.



Jedním, kdo se několik let po invazi rozhodl vstoupit do komunistické strany a sloužit Varšavskému paktu, byl i generál Petr Pavel; ten začínal u výsadkového vojska, díky své loajální spolupráci, o níž hovoří tehdejší kádrové posudky, však pokračoval na vyšší posty. Fotogalerie: - Výročí srpnové okupace

Jelikož byl hodnocen jakožto „třídně uvědomělý a politicky vyspělý“ a po jeho vstupu do KSČ v roce 1985, do níž podával přihlášku již roku 1983, byl chválen za svou „politicko-ideovou připravenost“ a napomáhání prosazování vedoucí úlohy strany mezi podřízenými, byla mu v roce 1988 propůjčena medaile Za službu vlasti. Tehdy již Pavel sloužil v hodnosti kapitána.



Později se stal také členem vojenské rozvědky, kde měl vojskům Varšavské smlouvy pomáhat s rozkrýváním plánů západních mocností. Než se ale stačil uplatnit i v této funkci, do jeho života zasáhla sametová revoluce.



Znalost jazyků a zkušenosti z armády se mu po společenských změnách velice hodily. Hned několik dnů po sametové revoluci Pavel neotálel a vystoupil z KSČ, čímž si později otevřel cestu až k nejvyšší vojenské funkci Severoatlantické aliance. Fotogalerie: - Výročí okupace u Rozhlasu

Nyní svého rozhodnutí podporovat komunistický režim v Československu, při příležitosti výročí vpádu sovětských vojáků za podpory dalších čtyř zemí Varšavského paktu, lituje, prý ale již vše napravil.

„Připomínáme si oběti invaze r. 1968. Já jako mladý voják udělal chybu vstupem do KSČ. Věřím, že jsem ji více než 30 lety služby demokracii napravil a že chyba podporučíka Pavla z r. 1983 dnes nebrání generálu Pavlovi vyjádřit úctu obětem a všem, kteří, na rozdíl ode mě, měli jasno,“ sype si popel na hlavu.

Připomínáme si oběti invaze r. 1968. Já jako mladý voják udělal chybu vstupem do KSČ. Věřím, že jsem ji více než 30 lety služby demokracii napravil a že chyba podporučíka Pavla z r. 1983 dnes nebrání generálu Pavlovi vyjádřit úctu obětem a všem, kteří na rozdíl ode mě měli jasno. — Petr Pavel (@general_pavel) August 21, 2021

Mnohé internetové komentující však generál ve výslužbě nepřesvědčil. „Říká ten, který jako patnáctiletý za nejtvrdší normalizace v roce 1975 šel dobrovolně na vojenské gymnázium, budoval kariéru, vstoupil do KSČ, a jako politicky vysoce prověřený byl elitním vojákem, rozvědčíkem Varšavské smlouvy, slouhou Sovětského svazu, který nás okupoval,“ vytkl mu jeden z uživatelů.



Problém je to prý zejména pro jeho možnou kandidaturu na prezidenta.„Ano, tato chyba nebrání generálu Pavlovi vyjádřit úctu obětem a všem, kteří na rozdíl od Vás měli jasno. Dokonce Vám nebrání se veřejně angažovat. Ale brání tomu, abyste byl prezident. To by měla být osoba, která takovou chybu neudělala,“ odpovídá Pavlovi další.

Ano, tato chyba nebrání generálu Pavlovi vyjádřit úctu obětem a všem, kteří na rozdíl od Vás měli jasno. Dokonce Vám nebrání se veřejně angažovat. Ale brání tomu, abyste byl prezident. To by měla být osoba, která takovou chybu neudělala. — Radim Mlczak (@mlcakradim) August 21, 2021

Ekonom Pavel Kohout dokonce Pavlovi radí, ať raději „mlčí“. „Už konečně mlčte, člověče,“ vzkázal krátce.



A detaily o účasti Pavla v KSČ by rád znal i režisér Jan Hřebejk. „Mě by vážně a bez urážky zajímalo, jestli jste ‚neměl jasno, a proto vstoupil‘, anebo ‚měl jasno, a přesto vstoupil‘?“ tázal se jej.



„Mně bylo v roce 1983 šestnáct a nebyl jsem před tímto dilematem, ale měl jsem jasno, a skoro všichni, které jsem znal, včetně spolužáků, měli (až na naprosté výjimky),“ doplnil.

Mě by vážně a bez urážky zajímalo, jestli jste "neměl jasno a proto vstoupil" a nebo "měl jasno a přesto vstoupil"? Mně bylo v roce 1983 šestnáct a nebyl jsem před tímto dilematem, ale měl jsem jasno a skoro všichni, které jsem znal, včetně spolužáků,měli (až na naprosté vyjímky) — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) August 21, 2021

Pavel na to přímo neodvětil; mluvčí jeho iniciativy Spolu silnější Jan Osúch však přispěchal s odkazem na článek serveru Blesk.cz, ve kterém se Pavel kaje s tím, že politiku v té době „neřešil“. „Nejsem pyšný, na to, že jsem neměl dostatečný rozhled, dostatečně objektivní vzdělání, že jsem byl v tomto ohledu naivní. Zároveň ale vím moc dobře, že jsem osobně svým rozhodnutím nikomu neublížil, že jsem svým rozhodnutím nikoho nepoškodil, a z toho důvodu necítím potřebu se omlouvat jednotlivcům. A pokud jde o symbolickou omluvu společnosti za to moje chybné rozhodnutí z mládí, tak si myslím, že těch posledních 30 let, které jsem věnoval budování bezpečnější České republiky, je dostatečným důkazem toho, na jakých hodnotách stojím a o co mi jde. V žádném případě jsem nikdy nezneužil nějaké výhody, která by plynula z mého členství ve straně,“ padlo od něj ve zmiňovaném rozhovoru.





Psali jsme: „Soudy jsou k h*vnu?“ Generál Pavel promluvil. A vrátilo se mu to Zachraňte Afghánce, vyzývají osobnosti vládu. Ivan Gabal přidal ultimatum Ajaj. Ani Zdeněk Svěrák nepomohl. Generál Pavel nikoho nezajímá. Průšvíh před zraky všech Prezidentská kampaň začíná. Generál Pavel si najal kampaňového mága, který dostal do úřadu Čaputovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.