Generál Petr Pavel obdržel nejvyšší americké armádní ocenění pro cizince

10.03.2018 20:11

Český generál Petr Pavel se nyní může chlubit americkým nejvyšším vyznamenáním pro cizince „Legion of Merit“, které ve čtvrtek převzal. Medaili za zásluhy mu předal Joseph F. Dunford, generál námořní pěchoty USA a předseda Společného sboru náčelníků štábů (The Joint Chiefs of Staff). Jako elitní funkcionář NATO zvládl prý Pavel na výbornou hrozbu Ruska i boj s Islámským státem.