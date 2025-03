Generál Řehka: Opakuji, musíme se připravit na válku

Řehka v rozhovoru s Čestmírem Strakatým komentoval aktuální debaty o zbrojení v Evropě, o Rusku jako velké hrozbě a dlouhodobě podfinancované obraně ve všech evropských zemích. „Já jsem rád, že konečně dochází k nějakému probuzení, teď se láme čas a Evropa se musí vzbudit, jinak se řítíme do průšvihu. Je dobře, že na to konečně dochází, a já jsem to říkal už delší dobu,“ uvedl Řehka. Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2258 lidí

O obraně se podle něj začínají vést serióznější diskuse, ačkoliv pro spoustu lidí je Řehka a ostatní stále jen válkychtivým vojákem. „K tomu obratu ve společenské diskusi pomalu dochází, bezpečnost se stává serióznějším tématem a nebavíme se už jenom o tom, proč a za kolik jsme koupili nějaké drahé vybavení,“ všímá si Řehka.

Řehka vysvětloval některé své dřívější výroky, které ale prý vždy byly trochu dezinterpretovány a do titulků se dostala jen část jeho slov bez kontextu. „Já stále opakuji, my se musíme připravovat na válku. Ale musíme se připravovat právě proto, abychom se té válce vyhnuli. Abychom mohli dále žít v míru a prosperitě, kterou tady máme. Je to primárně o odstrašení, abychom měli tu situaci pod kontrolou, a opravdu platí, že chceš-li mír, připravuj se na válku. Protože když už k něčemu dojde, tak to už je selhání, proto potřebujeme to konvenční odstrašení,“ vysvětlil náčelník generálního štábu.

Na evropské úrovni se prý neustále zkracují odhady, kdy by mohla vypuknout válka proti Rusku. „Já ta čísla nebudu říkat, protože by se na tom zase lidi točili a taky to podléhá nějakému utajení. Určitě jiný názor na to mají pobaltské státy nebo Polsko, které vnímají tu hrozbu akutněji než některé státy na západě Evropy. Ale určitě můžu říct, že ty odhady jednotlivých států a jejich vojenského velení se v poslední době neustále snižují,“ varoval Řehka.

„Takže musíme do pěti deseti let výrazně přidat v naší obraně, v tom odstrašení. Pokud chceme ovlivňovat svoji budoucnost, musíme být silní a teď Evropa silná není. My jsme se dostali do paradoxní situace, kdy 500 milionů Evropanů škemrá u 350 milionů Američanů, aby je zachránili před 150 miliony Rusy. Přitom na to máme sami, aniž bychom museli nějak drasticky snižovat svoji životní úroveň. Evropa je bohatá, celé NATO má mnohonásobek HDP vůči Rusku, máme technologickou vyspělost,“ má jasno Řehka, že Evropa se nemusí bát závislosti na USA, když si uvědomí vlastní sílu.

„My musíme co nejvíce snížit pravděpodobnost toho, že někdo udělá chybnou kalkulaci, která povede k nějakému konfliktu a ten by mohl eskalovat až do nějaké velké války,“ tvrdí Řehka s tím, že tu chybnou kalkulaci by mohlo udělat právě Rusko, které by zkusilo zaútočit na Evropu, kdyby vidělo, že je slabá.

Jedním z diskutovaných scénářů je například možný útok na Pobaltí, kde si Rusko otestuje, zda se v NATO opravdu aktivuje článek 5. „Rusko chce dlouhodobě zničit NATO, a tak stačí vytvořit jednu jedinou situaci, kdy se má aktivovat společná ochrana, a ta, když by nepřišla, tak NATO skončilo. Protože NATO je vlastně jen o víře, že spojenci dostojí svým závazkům a bude to fungovat,“ vysvětlil.

„A já jsem přesvědčený, že Aliance zafunguje, je to nejúspěšnější vojenská organizace na světě, jsem přesvědčen z toho důvodu, že nakonec všichni najdou dost rozumu na to, aby si uvědomili, že pokud by ta společná obrana nezafungovala, tak to je konec NATO. Ale přitom každý člen té Aliance z toho těží, z té víry v bezpečnost, je to třeba i signál pro investory, je to všechno propojené. Takže já si neumím představit, že by někdo hazardoval s tím, aby narušil tu jednotu,“ doufá.

Řehka následně zopakoval, že je potřeba Rusko odstrašit a k tomu je potřeba kvalitně vybavená a vycvičená armáda všech evropských států a také společná vůle. U té vidí Řehka zatím otazník, ale právě v dnešní době se to podle něj láme, jak ukazuje iniciativa Francie a Británie na vytvoření koalice ochotných.

„A přidává se další řada států, já jsem byl v Paříži na setkání 37 velitelů armád a tam bylo vidět, jak se posouvá ta mentalita. Všichni si uvědomují vážnost situace, že tady nejde jen o Ukrajinu, ale o budoucnost a bezpečí v Evropě, a uvědomují si, že teď je potřeba zabrat, abychom se vyhnuli těm problémům. Já to probuzení jasně vidím,“ tvrdí Řehka.

Nyní je podle Řehky potřeba, aby nastala politická a společenská shoda a vůle i v české společnosti. „Obrana a bezpečnost se nedá budovat ve volebních cyklech, na tom musí být společenská shoda a musí tam být kontinuita. A já věřím, že ta shoda přijde, byť zaznívá nějaká kritika třeba na drahá letadla, tak jsem si nevšiml, že by třeba Andrej Babiš nějak zpochybňoval potřebu investovat do obrany nebo být členem NATO. To si naštěstí ti důležití političtí lídři uvědomují, to ostatní je jen politika a legitimní boj opozice s vládou,“ je přesvědčený náčelník generálního štábu.