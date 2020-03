Generál Šándor: Na Rusy jsme uvalili sankce. A co Turecko? Nové informace, i o roli Babiše

Někdejší šéf vojenské rozvědky generál Andor Šándor komentuje dění na hranici Řecka a Turecka, kde se shromažďují tisíce běženců dožadujících se vstupu do EU. Děje se tak poté, co Ankara oznámila, že dál už nebude bránit uprchlíkům v přechodu do Řecka. „Erdogan nás vydírá. Problémem je, že se tomu neumíme postavit,“ říká v rozhovoru pro web kupředudominulosti.cz a upozorňuje, že situace by se rozhodně neměla podceňovat.

„Může to být regionální lapálie, ale možnost, že se z toho vyvrbí něco velkého tady je a vůbec bych ji nepodceňoval. Prezident Erdogan to vyvolal uměle. Je celkem evidentní, že Erdogan v zájmu svých mocenských plánů v Turecku je ochoten do sporu s kýmkoli a obětuje spojenectví s kýmkoli," glosuje Šándor migrační krizi na řecko-turecké hranici.

Čouhá z toho podle jeho slov pragmatismus, který bude škodit ve výsledku i samotnému Turecku. „Mám pocit, že Erdogan se snaží hrát ligu, na kterou nemá,“ shrnul obecně.

Pokud jde o migrační krizi, ukazuje se podle Šándora, že Evropská unie bude těžko hledat shodu. „A to byť jsme viděli Ursulu von der Leyenovou v nějakém vrtulníku, předpokládám, že to nebyl vrtulník bundeswehru, který ona zdecimovala asi více než maršál Žukov Hitlerův wehrmacht, za svou dobu šesti let v křesle ministryně obrany,“ poznamenává.

„Evropská unie není schopna se shodnout na tom, jestli migranty brát a v jakém počtu, Ani se shodnout na tom, jak budeme chránit svou jižní hranici. A není ani ochotna na to vyčlenit dostatečné kapacity,“ poukázal na to, že 1500 příslušníků Frontexu (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž) je spíše legrace.

Jsme podle Šándora v začarovaném kruhu i proto, že Evropská unie nepřispívá k řešení problému v těch zemích, odkud lidé migrují. „I kdybychom vyřešili problém, jestli brát, nebo nebrat, a jak chránit svou hranici, pořád budou někudy přicházet uprchlící a budou místa, která budou uprchlickou krizi generovat,“ míní bývalý šéf vojenské rozvědky. To bude představovat další potenciálni krizi, která může mít větší či menší vrchol.

Nikdy jsme se především neměli dostat do situace, kdy částečně o migrační krizi budou rozhodovat Putin s Erdoganem. „Dnes vede Erdogan v Kremlu s Putinem debatu o tom, jak dál v Sýrii. A ofenzíva Bašára Asada směrem dobýt zbývající část země a provincii Idlib, ta nepochybně migrační krizi generuje,“ zdůraznil.

Turecko se rozhodlo, že nebude zadržovat migranty, jak se zavázalo ve smlouvě s EU a nechalo si za to zaplatit. „Kurdové hodně determinovali postoj Turecka ke krizi na Blízkém východě. Cokoli by vedlo k emancipaci syrských Kurdů, zásadně ohrožuje vnímání Turků a jejich vlastní bezpečnost,“ vysvětluje Šándor počínání Erdogana.

Dodává, že Turci už pobili nějakých čtyřicet tisíc Kurdů, aniž by nás, kohokoli v Evropě, to nějak rozčilovalo, a nikdo nezvedne to pomyslné obočí, jak říkával exprezident Václav Klaus.

„Erdogan v tom všem plave a jeho mezinárodní gesta jsou hodně namířena k vlastnímu obyvatelstvu. Ekonomika v Turecku se zadrhla a problém syrských urpchlíků představuje vážný problém pro turecké občany, že tam tzv. živí čtyři miliony lidí. Na druhou stranu, my jim na to peníze dáváme, ale otázka je, kde ty peníze končí,“ dodává Šándor.

Nevylučuje, že Erdogan pustil migranty do Řecka mimo jiné i proto, aby odvrátil pozornost od svého neúspěchu v Sýrii, kde v Idlibu zemřely desítky tureckých vojáků.

Nabídl ale i jiný pohled: „Zavedli jsme sankce vůči Rusku za to, že zabralo Krym, že sebralo cizí území, ale je nám jedno, že Turecko se prohání po severní Sýrii, vyšle tam divizi, střílí z těžkých zbraní a nikdo nezvedne zase to pomyslné obočí, co tam dělá Turek bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN,“ poukázal na to, že přestávají platit jakékoli mezinárodní principy při řešení krizí.

V souvislosti s tím, co se děje na turecko-řeckých hranicích zaznívají hlasy, že jde o hybridní válku Erdogana proti Evropě. Souhlasí gen. Šándor s tímto tvrzením? „Je to minimálně sprosté vydírání, je to sprostý nátlak. Protože Erdogan dobře ví, že právě na migrační krizi se Evropská unie štěpí,“ myslí si.

Odhaduje, že Erdoganovi pomáhá i „nešťastná návštěva“ premiéra Babiše, který je znám svým odporem k Frontexu. „Dokonce jsme posvětili jako Aliance angažmá Turecka v severní Sýrii tím, že jsme řekli, že tomu rozumíme. I když tedy nevím, čemu rozumíme...“ pozastavil se Šándor.

„Erdogan nás tedy evidentně vydírá a má pocit, že taháme za kratší kus provazu. Problém je, že my se tomuto problému neumíme postavit. Myslíme si, že nejjednodušší je, že zase přisypeme nějaký ‚Jidášův obolus‘ i Turecku, aby začalo znova naplňovat tu smlouvu,“ podotkl – s tím, že Turecko je ale přece závislé na obchodním spojenectví s Evropskou unií.

Politika tureckého prezidenta Erdogana je podle Šandora tedy vše, jen ne přátelská. „Je to evidentní organizovaná zlovůle, že Erdogan otevřel hranici. Hodí se k tomu podkopat EU a její soudružnost. Erdogan ví, že se do EU nikdy nedostane,“ konstatuje Šandor.

A závěrem zdůrazňuje, že v migraci musí vždy jasně platit: „Vezmeme si jen ty, kteří se nám tady hodí, kteří nepředstavují žádné bezpečnostní riziko a začlení se do společnosti.“

