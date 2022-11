Generál na ČT: Tomu, co říká Rusko, se nedá příliš věřit

reklama

„Naštvanost vůči Rusku roste. Je to další strategická chyba Rusů, podobně jako když Ukrajině zabrali Donbas a Krym, i to napořád prozápadně přeorientovalo Ukrajinu, a také ubyli voliči, kteří jednou hlasovali pro Západ a jednou pro Východ. Od té doby v ukrajinských volbách žádné proruské strany nevyhrály,“ řekl Petr Krogman k ruským útokům na civilní infrastrukturu, které Ukrajince utvrdily, že se chtějí dál bránit ruské agresi.

Má podle generála Mičánka cílení útoků na civilní obyvatele a civilní infrastrukturu a kritické cíle šanci na úspěch? „To se v minulosti samozřejmě příliš neosvědčilo. Pokud ten národ má co bránit a ví, že by jakákoli prohra jen zhoršila situaci, tak ho to víc posiluje, stmeluje, zvyšuje odhodlanost. A to ještě víc, kdy jej podporuje mezinárodní společenství. Pokud státy, které Ukrajinu podporují, vydrží a podaří se nastavit rychlejší tempo obnovy, stejně rychlé jako tempo ničení, pak taková šance v tomto konfliktu je na straně Ukrajiny velká.

Psali jsme: Rusové organizují evakuaci Chersonu. Obě strany se obviňují z plánů na likvidaci přehrady

Nedá se říct, že by se situace na frontě vyvíjela ve prospěch ruských vojsk. Přechod na ničení kritické infrastruktury z 30 až 40 procent před zimou je strašně moc. Svým způsobem ověří odolnost jak ukrajinské vlády, tak obyvatelstva,“ uvedl generál.

Ruská armáda podle Mičánka nyní začíná od začátku, protože ty nejlepší jednotky v boji už ztratila. Ani po mobilizaci se mnoho nezměnilo: „Posílení, které by mohla získat mobilizací, by mohlo změnit situaci za předpokladu, že mnoho lidí projde skutečně kvalitním výcvikem, že bude čas vycvičit a stmelit jednotky, a to se nepotvrzuje. Pokud Rusko dál bude nasazovat mobilizované nevycvičené jednotky do první linie, bude to bohužel zvyšovat jejich ztráty, budou snadnou potravou pro děla a snadnou obětí války,“ uvedl brigádní generál v záloze.

Schyluje se u Chersonu k rozhodujícímu boji? „Pokud skutečně dojde k bitvě o Cherson, tak to bude první bitva ukrajinské armády, kde se bude snažit získat velké město. Objevily se zprávy, že ruská vojska zpevňují podloží, aby z nich vytvořila palební místa,“ uvedl s tím, že Ukrajinci nebudou chtít provést čelní útok a rozbombardovat Cherson, spíše budou obkličovat a stěžovat Rusům situaci ničením provizorních mostů vedoucích přes řeku. Pokud by se Ukrajincům podařilo zabrat Cherson, byl by to velký úspěch a mohli by se připravovat na překročení Dněpru a pokračování ofenzivy na jaře,“ dodal Mičánek.

Objevují se informace, že by Rusové ohlásili evakuaci Chersonu. Ukrajinci příliš nevěří tomu, že jsou Rusové skutečně rozhodnutí se z Chersonské oblasti stáhnout. Slova o možném útoku z pravého břehu Dněpru považují za léčku. Podle ukrajinských vojáků Rusové své pozice v okolí Chersonu neopouštějí, naopak je posilují.

Upozornil, že ze strany Ruska je velká propaganda: „Tomu, co Rusko říká, se nedá příliš věřit,“ míní Mičánek. „Já věřím, že s Ukrajinou to dobře dopadne. A jak říkal generál, teď se ukazuje ta bída Ruska jak technická, tak lidská a jak na souši,“ dodal Krogman.

Psali jsme: Zastřelte všechny ruské vojáky, žádala znásilněná žena ruského velitele Ukrajina: Zrušte pozvání Putina. Vylučte Rusko z G20 Putinovi vojáci nebudou chtít bojovat, soudí západní experti. Paranoidní izolovaný diktátor nestrhává My jsme ti vyspělejší. Saúdská Arábie ponížila USA, jde i o Rusko

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.