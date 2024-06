Gól do vlastní branky? Nerudová chce Turkovi ukázat na Primě. Už jedou vtipy

Lídryně kandidátky STAN Danuše Nerudová oznámila rozhodnutí jít do duelu s jedničkou koalice Přísahy a Motoristů Filipem Turkem, jehož dle svých slov chce konfrontovat kvůli jeho názorům na účastníky Prague Pride, na duševní problémy mladé generace či na klimatickou změnu. „Chová se jak velký machr, protože jste se mu nikdo pořádně nepostavil,“ padlo od kandidátky do Evropského parlamentu. Podle mnohých názorů však rozhodnutí Nerudové naopak Turka představí i voličům, kteří o něm dosud neslyšeli, a přinese mu hlasy navíc. „Politici STAN právě rozjeli masivní kampaň Filipa Turka s cílem zviditelnit ho širší populaci,“ zaznívá.

reklama

Filip Turek a Danuše Nerudová. Dva největší protiklady mezi lídry relevantních kandidátek pro letošní eurovolby.

Brněnská ekonomka se dlouhodobě prezentovala jako kandidátka mladých lidí a moderních liberálních témat. Už coby prezidentská kandidátka v roce 2022 využívala v kampani své syny, akademickou půdu i moderní technologie.

Když ale Člověk v tísni uspořádal tradiční studentské volby, ve kterých školní mládež ve věku 15 až 18 let před volbami naznačuje rodičům, jak to vidí ona, skončila na druhém místě za koalicí Spolu právě kandidátní listina Motoristů. Bodovala na učilištích, na středních odborných školách a především ve venkovských regionech.

Turek s Nerudovou – v pohledu na svět dva naprosté protiklady –, se tak staly určitým symbolem letošních eurovoleb.

Jiskřilo to mezi nimi už v kolektivních debatách lídrů, třeba k tématu migračního paktu, který podepsal stranický předseda Danuše Nerudové Vít Rakušan a Turek se zařadil k jeho nejostřejším kritikům.

Když v debatě hovořil o relokacích a pokutách, pokud migranty nepřijmeme, dostalo se mu od Nerudové poznámky, že tomuto se říká solidarita.

„Ne. Říká se tomu výpalné,“ vypálil lídr kandidátky Motoristů a Přísahy. Té průzkumy v posledních týdnech přisuzují zisk přes pět procent, tedy postup do europarlamentu.

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 70% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13909 lidí

V kampani si Turek připsal mnoho dalších výroků, které by se daly označit jako nekorektní. Zaujal i vizuální prezentací pracující s prvky luxusu, kterou oponenti označovali za kýč.

Po několika poznámkách o ženách a menšinách se mu rozhodla Nerudová postavit v přímé debatě, která by měla proběhnout v pondělí na CNN Prima News.

Nerudová pondělní duel s Turkem oznámila skrze své sociální sítě, kde umístila video s poznámkou, že je „jeho nebezpečné lži načase demaskovat“. „Tak, pane Turku, koukám, že jste si z urážení lidí udělal sport a z výsměchu formu politického boje. Že o mně dlouhodobě mluvíte, že jsem blbá anebo psychicky nemocná, mě netěší. Ale co mi vadí, je, že dlouhodobě urážíte mladé lidi, LGBT komunitu, ženy a všechny, kterým jde o životní prostředí,“ říká Nerudová na videu s tím, že má potřebu se těchto lidí zastat.



Vadí jí například to, jak se Turek dříve vyjádřil k účastníků LGBT festivalu Prague Pride, když napsal, že jde o „pochod deviantů, který reálně poškozuje všechny normální homosexuály“. „To fakt není OK,“ zhrozila se nad těmito slovy Nerudová.



Stejně tak dle ní „není OK vysmívat se duševním problémům mladé generace“. „A mimochodem, ty duševní problémy mohou mít například z toho, že když neuděláme nic se změnou klimatu, tak se jim tu prostě nebude žít dobře.“

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Za všechny tyto lidi do toho duelu půjdu. V pondělí na Primě. A přivezte si s sebou kromě urážek i nějaké faktické argumenty,“ oznámila Nerudová, že se zúčastní debaty s Filipem Turkem.

Za všechny, které Filip Turek uráží v této kampani, jsem se rozhodla jít s ním do duelu. Jeho nebezpečné lži je načase demaskovat. Sledujte v pondělí na CNN Prima NEWS! pic.twitter.com/izhGzt5L6h — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 31, 2024

K zásadovému postoji na obranu žen a menšin se přidalo hned několik poslankyň hnutí STAN.

Třeba Barbora Urbanová sdílela výsek z jedné Turkovy promluvy s názorem, že je to nebezpečný člověk.

Do dneška mi tenhle pán byl jedno. Že má pocit, že má v hotelovým pokoji golden pass na cokoliv s opilou holkou, protože si “nechala kupovat drinky, blbka”, z něj dělá pro mě dost nebezpečného člověka.

Že mu na billboardech za zády stojí bejvalej policajt už je jen třešinka. pic.twitter.com/SSNMnWBwxe — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) May 31, 2024

Později Nerudová doplnila, že o konfrontaci s Turkem přemýšlí již delší dobu. „Upřímně řečeno, už delší dobu přemýšlím, jak se postavit k tomu, že je tu člověk, který měsíce uráží nejen mě, ale ženy obecně. Uráží lidi, kterým záleží na planetě, sexuální menšiny, ale i lidi, kteří se potýkají s duševním problémy,“ napsala Nerudová a opět se pustila do volebního lídra se slovy, že „těží z antizelených politických žvástů“, které dle ní „léta rozsévají politici“.

Kandidátka starostů tím reagovala právě na mnohé názory, shodující se, že svou kritikou a společnou debatou Turka akorát zviditelní a zařídí mu hlasy navíc. „Turek 10 %. A to 3 % mu uděláte jen vy,“ předpovídá po kroku Nerudové například komentátor a videotvůrce Ondřej Tesárek, jenž vystupuje také pod přezdívkou Bratříček.

Fotogalerie: - STAN ve staré čističce

„Rád se budu plést, ale myslím si, že výzvu Filipa Turka na debatu určitě neměla Danuše Nerudová přijmout. Filip Turek drží všechny trumfy a Danuše Nerudová bude muset podat životní výkon, a ještě mít trochu štěstí, aby jí to pomohlo,“ myslí si výzkumník Jaroslav Bílek.



„Obávám se, že upozorňování na přešlapy Filipa Turka bude naprosto kontraproduktivní a jen mu přinese další hlasy. Sleduju ho dlouho. On na tu kritiku feministek, ‚pražské kavárny‘ a ‚tradičních politiků‘ vyloženě čeká. Počkejte s tím týden a nedělejte z něj mučedníka,“ doplnil.

Obávám se, že upozorňování na přešlapy Filipa Turka bude naprosto kontraproduktivní a jen mu přinese další hlasy. Sleduju ho dlouho. On na tu kritiku feministek, "pražské kavárny" a "tradičních politiků" vyloženě čeká. Počkejte s tím týden a nedělejte z něj mučedníka. — Jaroslav Bílek (@JaroslavBlek3) May 31, 2024

Body pro Turka tuší také moderátor Tomáš Jirsa, jenž situaci komentoval tím, že se poslední týden před volbami „většina soupeřů se rozhodla Filipa Turka do EP dotlačit“.

Poslední týden před volbami se většina soupeřů rozhodla Filipa Turka do EP dotlačit ??? — Tomas Jirsa (@TomasJirsa) May 31, 2024

Fotogalerie: - Danuše v Berouně

Komentátor Daniel Kaiser si ve svém textu na serveru Echo24.cz všímá také toho, jaká slova Nerudová volí před samotnou debatou s Turkem a to, že přijetí účasti v ní navíc vysvětluje i tím, že mají mladí lidé duševní problémy kvůli obavám ze změny klimatu. Kaiser míní, že „takhle nějak by mluvila regentka, která drží trůn pro tuzemskou Gretu, než dospěje a začne nás poučovat sama“.



Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický má za to, že zvýšený zájem politiků vyjádřit se k Turkovi, jeho koalici Motoristů a Přísahy může přihrát třeba i dvě křesla v Evropské parlamentu.



Že Nerudová Turka proslaví i u voličů, kteří o něm zatím slyšeli jen matně, míní i komentátor Michal Sirový, dle něhož je Turkův největší volební problém, že ho zná relativně málo lidí. „A Okamura a Starostové se rozhodli, že proti němu budou bojovat tím, že ho pár dní do voleb začnou cpát úplně všude…“ rozebral rozhodnutí STAN a SPD přijít před blížícími se eurovolbami se silnou kritikou volebního lídra Motoristů a Přísahy.

Fotogalerie: - Přísaha Motoristů

Nejde totiž pouze o Nerudovou. S kritikou Turka se vytasilo velké množství dalších představitelů starostů, včetně jejich předsedy Víta Rakušana. „Já opravdu nechci, aby nás tenhle xenofobní motorista reprezentoval v Evropském parlamentu. A už vůbec nechci, aby tenhle člověk něco říkal jménem České republiky,“ obořil se šéf starostů do Turka a podpořil Danuši Nerudovou v rozhodnutí uspořádat s protikandidátem duel. „Jeho programem je homofobie, nenávist a sprostota,“ připojil se pak ke kritice Turka například poslanec Martin Exner (STAN).

Slušnost není slabost, právě naopak. Urážky, vulgarita a namachrovanost nesmějí nahrazovat absenci programu. Jsem rád, že @danusenerudova řekla dost a vyzvala na duel pana Turka, který přesně tyhle věci reprezentuje. Stojím za ní, nejen v tomhle duelu. pic.twitter.com/21IVJGp956 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 31, 2024

Někteří mají pocit, že Nerudová svou debatou, která nejspíš bude vrcholem letošní kampaně, dělají reklamu Turkovi, který tak dostane možnost předvést se nejširší populaci. Dokonce v žertu padají názory, že si Turek „koupil“ hnutí STAN, aby ho do europarlamentu dotlačilo.

„Vyrobili jste tu mýtus významnosti obskurnímu uskupení Dýzl-Fízl, že jen zírám,“ psal expremiér Mirek Topolánek, který mnohé pobavil zkratkou pro koalici Motoristů a Přísahy, vyjádřil se velmi skepticky ke schopnosti Danuše Nerudové Turkovi v debatě čelit a ve finále její a Rakušanovu stranu nazval jako „obskurní "starostovskou" sektu s levicově progresivistickými tématy“.

Twitter je jak ta skříň v Harry Potterovi, ze které vylézal bubák. Vyrobili jste tu mýtus významnosti obskurnímu uskupení Dýzl-Fízl, že jen zírám. Gratulki, paní @danusenerudova ,že s tím vážně jdete do diskuse. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 1, 2024

Turek dostal školu veřejného vystupování v dlouhých streamech na XTV, zatímco Danuše Nerudová už při své prezidentské kandidatuře neměla pověst debatní královny. Už proto někteří očekávají jednoznačný průběh. I její fanoušci píší o tom, že bude potřebovat životní výkon a porci štěstí.

Jinak podle některých zasvěcených komentátorů klidně hrozí, že Motoristé, kterým už teď průzkumy připisují až sedm procent, mohou nakonec získat více než STAN, kterému agentury přisuzují jen o procento více. A to by pro druhou největší vládní stranu byla skutečně mimořádná ostuda.

„Snad největší gól do vlastní branky, jaký se tu od revoluce odehrál,“ padlo v této souvislosti také.



Dle Nerudové je však nutné proti Turkovi zakročit a utkat se s ním v debatě. „Je nejvyšší čas, aby ho někdo politicky konfrontoval, postavil proti jeho lžím a nenávisti fakta. Protože jestli to tak necháme, jestli budeme zase mlčet, jestli si budeme zakrývat oči, tak za rok bude vedle Babiše a Okamury stát Turek jako jejich nejbližší partner,“ napsala kandidátka do Evropského parlamentu po varovných hlasech, které ji od debaty s Filipem Turkem odrazují.

Proč jdu do debaty s Turkem? Upřímně řečeno, už delší dobu přemýšlím, jak se postavit k tomu, že je tu člověk, který měsíce uráží nejen mě, ale ženy obecně. Uráží lidi, kterým záleží na planetě, sexuální menšiny, ale i lidi, kteří se potýkají s duševním problémy. Na tyhle všechny… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 1, 2024

České sociální sítě se na pondělní televizní debatu totálních protikladů velmi těší. Už jedou i vtipy o tom, koho z nich byste raději potkali v sami v temném lese.

Psali jsme: Dozvíte se po eurovolbách volbách, nebozí Češi. Vidlák už ví. Půjde o peníze Jak jste mohli? Po odhalení o Nerudové nastal zmatek Expert nad předvolebními debatami. Odkryta slabina Nerudové Do Nerudové se pustili i Piráti. A hned s korupcí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE