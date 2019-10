Grospičova slova o okupaci jako roznětka ve studiu ČT: Filip a Stanjura se brutálně pohádali. Vyústilo to k ráně Zemanovi

Vláda se snaží prosadit daňový balíček. Ale přestože má v Polanecké sněmovně většinu, nedaří se jí překonat odpor opozice proti zvyšování daní. „Většina návrhů opozice má racionální jádro, tak uvidíme, jestli ve Sněmovně zvítězí zdravý rozum nebo stranická loajalita. My budeme mít nejvyšší daňové zatížení firem od roku 1993. Podle opozice k tomu není důvod,“ konstatoval Stanjura.

Nelíbí se mu také, že vláda spojuje daňový balíček s plánovaným navýšením rodičovské dovolené. Stanjura by si přál, aby se zvýšení rodičovské projednalo samostatně.

Vondráčka Stanjura hned prvními větami rozčílil.

„Já bych v prvé řadě odmítl, že plánujeme nejvyšší daňové zatížení právnických osob od roku 1993. To není pravda. Ďábel je skryt v detailu,“ rozohnil se Vondráček hned v úvodu. „Ale to tvrdí Ministerstvo financí. Já to panu předsedovi (Sněmovny) rád vysvětlím, on to evidentně nechápe,“ vrátil Vondráčkovi úder Stanjura.

Vondráček se znovu rozčílil. „Kolega Stanjura už k tomuto zákonu hovořil déle než čtyři hodiny,“ zlobil se Vondráček. „Ale to nestačilo. Zatím jsem vás nepřesvědčil a já to beru jako své pochybení,“ prohlásil Stanjura.

Když dostal slovo šéf KSČM Filip, pravicovou opozici nešetřil. „Oni si myslí, že mají víc práv než ostatní poslanci,“ šil do Stanjury šéf komunistů, kteří se tváří jako opoziční strana, ale fakticky drží vládu Andreje Babiše (ANO) u moci. „Pan předseda klubu (Stanjura) měl krásnou přezdívku půlnoční kovboj, protože když vládla ODS, tak navrhoval jednání po 19., po 21. a po 24. hodině,“ pravil Filip. „To jsem nevěděl,“ konstatoval Stanjura.

Předseda poslaneckého klubu ODS konstatoval, že se mu nelíbí zdanění rezerv pojišťoven, což se dotkne lidí, kteří si platí životní pojištění. Filip rychle kontroval, že pojišťovny nemají české vlastníky, brání si své zisky a klienty si berou jako rukojmí. „To mi přijde jako vydírání,“ rozčílil se Filip.

Stanjura také konstatoval, že vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty plní rozpočet s pomocí účetních triků, protože si stát chce nechat peníze, které by měl vrátit na daních, o pár dní déle. Za pomoci tohoto účetního triku vláda prý vylepší hospodaření rozpočtu o 16 miliard.

Přišla řeč také na situaci ve zdravotnictví. Filip odmítl, že by komunisté tlačili na předsedu vlády Andrej Babiše (ANO), aby odvolal svého ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. „Nic takového tam nepadlo, ta diskuse byla věcná,“ popsal Filip rozhovory komunistů s Babišem.

Stanjura konstatoval, že rozpočet tak jako tak projde, protože Andrej Babiš podporu komunistů potřebuje, a pokud už pro rozpočet hlasovali v prvním čtení, podaří se rozpočet prodlužit i dál.

Moravec u komunistů ještě zůstal a připomněl slova místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče o tom, že československé oběti z roku 1968 byli většinou oběti dopravních nehod. „Pan Grospič použil nějakou statistiku, kterou má, já nevidím důvod ho kvůli tomu ostrakizovat,“ konstatoval Filip s tím, že s Grospičem jeho výrok ještě probere. „Nikomu neberu právo na jeho názor,“ zdůrazňoval Filip.

„Já jenom připomínám, že KSČM k tomu přijala základní stanovisko, že to byl násilný vstup. To těžce poškodilo komunistické hnutí nejen v České republice, v Evropě, ale i ve světě. ... Ale okupace to nebyla. Teď mluvíte s právníkem, a československá armáda byla součástí toho svazku v bipolárním světě,“ pokračoval Filip.

Stanjura se do komunistů pořádně obul. „Podle mě ta slova jsou skandální, ale od Stanislava Grospiče nejsou překvapivá. To, jestli bylo poškozeno komunistické hnutí, to je mi fakt jedno, ale bylo poškozeno Československo, byla poškozena generace mých rodičů a prarodičů,“ vypálil Stanjura. Připomněl Vondráčkovi, že vláda hnutí ANO se o komunisty opírá. Grospič je především díky hnutí ANO předsedou mandátového a imunitního výboru. Po těchto Grospičových slovech prý přišel čas ho z postu předsedy výboru odvolat.

Filip oponoval, že ctí svobodu slova. A přešel do protiútoku, když připomněl slova starosty Řeporyjí Pavla Novotného. „Já ctím svobodu slova. A proč se tedy váš předseda ODS zastává (starosty Řeporyjí) Pavla Novotného, že si komunisté zaslouží smrt!?“

Vondráček se postavil na stranu Stanjury. Ale ten ještě pokračoval. Pronesl pár slov k blížící se oslavě státního svátku. Poukázal na to, že na slavnostní akt nebyl pozván ani místopředseda Sněmovny Petr Fiala (ODS) a řada dalších kolegů. Naproti tomu Stanislav Grospič byl pozván i na předávání státních vyznamenání do Vladislavského sálu. „Člověk, který zpochybňuje okupaci vlastní země, člověk, který zpochybňuje oběti českých občanů, ten do Vladislavského sálu pozván je. O to je ta debata absurdnější,“ rozčílil se Stanjura. „Miloš Zeman si státní svátek tak trochu zprivatizoval,“ rozčiloval se dál s dovětkem, že by čekal, že alespoň na narozeniny republiky se prezident pokusí českou společnost spojovat, a ne rozdělovat.

