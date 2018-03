Gustáv Husák se ve vězení stranil. Přijímal jen pomoc katolických kněží, uvedl biskup Václav Malý

„Gustáv Husák vydržel mučení v komunistických vězeních. Budiž mu ke cti, že nikdy neodvolal a zůstal komunistou až do smrti,“ řekl pro Rozhlas.cz pražský biskup pražský Václav Malý, jehož postoj prý vychází z vlastních zkušeností života v totalitě, ale i z nové knihy historika Michala Macháčka. „Stále ale nic nevíme o jeho dvou synech nebo manželkách. Zdá se, že neměl ani přátele,“ dodal.

Dále biskup Malý upřesnil, že by nerad Gustáva Husáka démonizoval, ale rád by ukázal, že je typickým představitelem doby, která se promítala i do osobních vztahů. „Byl to člověk mocichtivý, který ani po roce 1990 neučinil pokání. Nikdy neřekl, že se cítí spoluzodpovědný za špatnosti komunistické éry, nikdy se ani nezastal svých kamarádů,“ řekl a zmínil, že znal Husákova kamaráda Milana Hýbala, který prý jásal, když byl Husák v dubnu 1969 zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ. „Nečekal úplné udušení pražského jara. Jeho kamarád Husák ho ale nechal zavřít na dlouhé čtyři roky,“ uvedl.

V roce 1954 dostal Gustáv Husák doživotí. Server Rozhlas.cz napsal, že Malý mluvil i s kněžími, kteří poznali Husáka ve vězení. „Vždy prý vystupoval jako nevinný a svou vinu nepřiznal. Taky se izoloval od spoluvězňů a pomoc přijímal pouze od katolických kněží,“ uzavřel biskup s tím, že to asi nejde dvakrát dohromady s jinak přesvědčeným komunistou. Nekomunističtí vězni měli prý na Husáka velkou pifku a také byl od nich několikrát zmlácený.

